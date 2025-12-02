quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός – Φυλάκιση με αναστολή

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Autotypos Team
dimitra-matsouka-enochi-gia-oles-tis-katigories-i-ithopoios-fylakisi-me-anastoli-785068

Ένοχη για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα για σειρά παραπτωμάτων που υπέπεσε στις 11 Νοεμβρίου

Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η Δήμητρα Ματσούκα, καθώς κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Η γνωστή ηθοποιός είχε «πιαστεί» στις 11 Νοεμβρίου να κινείται με 97 χλμ./ώρα στην οδό Αθηνάς, σημείο στο οποίο το ανώτατο όριο είναι τα 50 χλμ./ώρα.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε πως τις είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης στις 10 Οκτωβρίου, ενώ τις είχαν αφαιρεθεί και οι πινακίδες στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η Δήμητρα Ματσούκα επέλεξε να μην καθίσει στο εδώλιο αλλά να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό της, ο οποίος μετέφερε στο δικαστήριο τους ισχυρισμούς της.

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα είναι διοικητικές παραβάσεις που έχουν πληρωθεί. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», τόνισε ο συνήγορος της ηθοποιού, Αλέξης Στεφανάκης, ο οποίος ζήτησε να μην αποδοθεί στην εντολέα του το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, «καθώς αυτή (η άδεια) βρισκόταν στην τροχαία». Όπως υπογράμμισε ο συνήγορος, η ηθοποιός είχε ήδη πληρώσει το σχετικό πρόστιμο και ετοιμαζόταν να πάρει το δίπλωμά της πίσω.

Το δικαστήριο, τελικά, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για ενοχή, με τον εισαγγελικό λειτουργό να σημειώνει στην αγόρευσή του πως η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης».

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Tags
#δίπλωμα#πινακίδες κυκλοφορίας
Πρόσφατες Ειδήσεις