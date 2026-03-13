Δημοπρασίες ΑΑΔΕ: Πώς βλέπω φωτογραφίες και χιλιόμετρα για τα αυτοκίνητα που δίνονται;

Η ΑΑΔΕ δείχνει πλέον φωτογραφίες και, όπου είναι εφικτό, χιλιόμετρα στα οχήματα δημοπρασίας. Δες πού τα βρίσκεις βήμα-βήμα.

Οι δημοπρασίες οχημάτων της ΑΑΔΕ αποκτούν πλέον πιο χρήσιμη και πιο πρακτική εικόνα για τον ενδιαφερόμενο, καθώς στις σχετικές ανακοινώσεις προστίθενται φωτογραφίες των οχημάτων και, στις περισσότερες περιπτώσεις όπου αυτό είναι δυνατό, και ο αριθμός χιλιομέτρων.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στο να έχει ο υποψήφιος αγοραστής καλύτερη εικόνα πριν αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε μια δημοπρασία.

Τι αλλάζει στις δημοπρασίες οχημάτων

Μέχρι τώρα, η πληροφόρηση για τα οχήματα βασιζόταν κυρίως στην ανακοίνωση ή στη διακήρυξη. Πλέον, στις αναρτήσεις των δημοπρασιών προστίθεται και φωτογραφικό υλικό, ώστε να φαίνεται πιο καθαρά η κατάσταση και τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος.

Παράλληλα, στη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, εμφανίζεται και το στοιχείο των χιλιομέτρων.

Πού μπαίνω για να δω φωτογραφίες και χιλιόμετρα

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στη σελίδα των δημοπρασιών.

Η διαδρομή είναι:

ΑΑΔΕ > Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Δημοπρασίες

Εκεί μπορείς να αναζητήσεις τις διακηρύξεις και ανακοινώσεις δημοπρασιών τροχοφόρων, όπου πλέον ανεβαίνουν και οι φωτογραφίες των οχημάτων, μαζί με τον αριθμό χιλιομέτρων όπου υπάρχει διαθέσιμος.

Τι μπορείς να βρεις μέσα στη σελίδα

Στη σελίδα «Δημοπρασίες» μπορείς:

να αναζητήσεις διακηρύξεις και ανακοινώσεις για τροχοφόρα και υλικά,

να βρεις τα σχετικά στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας,

να ενημερωθείς για τους όρους πώλησης των οχημάτων και λοιπών μέσων.

Τι ισχύει για τους όρους πώλησης

Οι όροι πώλησης για τροχοφόρα, υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης δημόσιου υλικού προβλέπονται:

