quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοπρασίες ΑΑΔΕ: Πώς βλέπω φωτογραφίες και χιλιόμετρα για τα αυτοκίνητα που δίνονται;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.03.2026
AutoTypos Team
dimoprasies-aade-pos-vlepo-fotografies-kai-chiliometra-gia-ta-aftokinita-pou-dinontai-627677

Η ΑΑΔΕ δείχνει πλέον φωτογραφίες και, όπου είναι εφικτό, χιλιόμετρα στα οχήματα δημοπρασίας. Δες πού τα βρίσκεις βήμα-βήμα.

Οι δημοπρασίες οχημάτων της ΑΑΔΕ αποκτούν πλέον πιο χρήσιμη και πιο πρακτική εικόνα για τον ενδιαφερόμενο, καθώς στις σχετικές ανακοινώσεις προστίθενται φωτογραφίες των οχημάτων και, στις περισσότερες περιπτώσεις όπου αυτό είναι δυνατό, και ο αριθμός χιλιομέτρων.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στο να έχει ο υποψήφιος αγοραστής καλύτερη εικόνα πριν αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε μια δημοπρασία.

Τι αλλάζει στις δημοπρασίες οχημάτων

Μέχρι τώρα, η πληροφόρηση για τα οχήματα βασιζόταν κυρίως στην ανακοίνωση ή στη διακήρυξη. Πλέον, στις αναρτήσεις των δημοπρασιών προστίθεται και φωτογραφικό υλικό, ώστε να φαίνεται πιο καθαρά η κατάσταση και τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράλληλα, στη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, εμφανίζεται και το στοιχείο των χιλιομέτρων.

Πού μπαίνω για να δω φωτογραφίες και χιλιόμετρα

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στη σελίδα των δημοπρασιών.

Η διαδρομή είναι:

ΑΑΔΕ > Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Δημοπρασίες

Εκεί μπορείς να αναζητήσεις τις διακηρύξεις και ανακοινώσεις δημοπρασιών τροχοφόρων, όπου πλέον ανεβαίνουν και οι φωτογραφίες των οχημάτων, μαζί με τον αριθμό χιλιομέτρων όπου υπάρχει διαθέσιμος.


Τι μπορείς να βρεις μέσα στη σελίδα

Στη σελίδα «Δημοπρασίες» μπορείς:

  • να αναζητήσεις διακηρύξεις και ανακοινώσεις για τροχοφόρα και υλικά,

  • να βρεις τα σχετικά στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας,

  • να ενημερωθείς για τους όρους πώλησης των οχημάτων και λοιπών μέσων.

Τι ισχύει για τους όρους πώλησης

Οι όροι πώλησης για τροχοφόρα, υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης δημόσιου υλικού προβλέπονται:

Τι κρατάμε;

  • Η ΑΑΔΕ προσθέτει πλέον φωτογραφίες στις ανακοινώσεις δημοπρασιών οχημάτων

  • Στα περισσότερα οχήματα, όπου είναι εφικτό, εμφανίζεται και ο αριθμός χιλιομέτρων

  • Οι πληροφορίες βρίσκονται στο aade.gr στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Δημοπρασίες

  • Εκεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τις διακηρύξεις και να αποκτήσει πιο καθαρή εικόνα πριν συμμετάσχει

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΑΑΔΕ#δημοπρασία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις