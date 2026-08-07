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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διπλή πιστοποίηση για την ασφάλεια τεχνολογιών AI σε 2 μάρκες που έρχονται και Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.08.2026
Autotypos Team
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Η OMODA & JAECOO αποκτά δύο διεθνείς πιστοποιήσεις για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στα αυτοκίνητά της

Η OMODA & JAECOO ανακοίνωσε ότι απέκτησε δύο κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αυτοκίνηση, ενισχύοντας την αξιοπιστία των έξυπνων τεχνολογιών που ενσωματώνει στα μοντέλα της.

Πρόκειται για τις πιστοποιήσεις ISO/PAS 8800 Road Vehicle AI Safety Development Framework και ISO/IEC 42001 Artificial Intelligence Management System, οι οποίες απονεμήθηκαν έπειτα από αξιολόγηση των διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών UL Solutions και TÜV SÜD Group.

OMODA JAECOO

Ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας

Οι δύο πιστοποιήσεις καλύπτουν διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς. Η πρώτη αφορά την ασφάλεια των ίδιων των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης κατά την ανάπτυξή τους, από την επεξεργασία των δεδομένων και τη δημιουργία των αλγορίθμων έως τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Η δεύτερη επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιολογώντας εάν η εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, διαδικασίες ελέγχου και πλαίσιο ηθικής αξιολόγησης για τις τεχνολογίες AI.

Σύμφωνα με την OMODA & JAECOO, ο συνδυασμός των δύο προτύπων δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας για την ανάπτυξη και λειτουργία των έξυπνων συστημάτων των οχημάτων της.

Το AI αλλάζει τα δεδομένα στην ασφάλεια

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η ασφάλεια στην αυτοκίνηση δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε συστήματα όπως τα φρένα ή οι αερόσακοι. Με την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα αυτοκίνητα καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που δημιουργεί νέες απαιτήσεις.

Μεταξύ άλλων, εξετάζονται ζητήματα όπως η ποιότητα των δεδομένων εκπαίδευσης των συστημάτων AI, η αξιοπιστία τους σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά και η ασφάλεια μετά από μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού.

Η OMODA & JAECOO συγκαταλέγεται στις πρώτες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που απέκτησαν την πιστοποίηση ISO/PAS 8800, η οποία θεωρείται το πρώτο διεθνές πρότυπο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στα οχήματα.

Τι σημαίνει για τους οδηγούς

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι δύο πιστοποιήσεις εξασφαλίζουν πως λειτουργίες όπως τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, η φωνητική αλληλεπίδραση και οι υπηρεσίες που βασίζονται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) αναπτύσσονται μέσα σε ένα τυποποιημένο και επαληθεύσιμο πλαίσιο ασφάλειας.

Παράλληλα, η συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι αγορές αυστηροποιούν το κανονιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στην αυτοκίνηση.

Super AI Cockpit με υποστήριξη δέκα ψηφιακών agents

Πρόσφατα, η OMODA & JAECOO παρουσίασε στην Ινδονησία, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Super AI Night”, το νέο Super AI Cockpit.

Το σύστημα βασίζεται σε προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη και προσφέρει υποστήριξη σε πέντε βασικές γλώσσες, ενώ επιτρέπει τη συνεργασία έως και δέκα ευφυών ψηφιακών agents μέσα στο όχημα. Στόχος είναι η μετάβαση από ένα σύστημα που απλώς εκτελεί εντολές σε έναν ψηφιακό βοηθό που μπορεί να προβλέπει τις ανάγκες του χρήστη.

Η OMODA & JAECOO επισημαίνει ότι η διπλή διεθνής πιστοποίηση αποτελεί τη βάση για την ασφαλή ανάπτυξη των νέων αυτών τεχνολογιών, εφαρμόζοντας ενιαία πρότυπα ασφάλειας σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, από τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης έως τα έξυπνα cockpit της νέας γενιάς.

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Tags
#OMODA & JAECOO#τεχνητή νοημοσύνη
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