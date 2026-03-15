Διθυραμβικά τα σχόλια του αφεντικού της Porsche για τις ηλεκτρικές 718

Το αφεντικό της Porsche δηλώνει ενθουσιασμένος με τη νέα ηλεκτρική 718, αναφέροντας πως: «Είναι εξαιρετικό αυτοκίνητο»

Η μετάβαση της Porsche στην ηλεκτρική εποχή για τις νέες 718 Boxster και Cayman έχει αποτελέσει θέμα έντονων συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. Η αρχή είχε γίνει τον Μάρτιο του 2022, όταν η γερμανική μάρκα είχε ανακοινώσει πως η επόμενη γενιά των δύο σπορ μοντέλων θα ακολουθήσει μια αποκλειστικά ηλεκτρική κατεύθυνση, προκαλώντας αρκετή «μουρμούρα» στις τάξεις των fans της Porsche.

Αρχικά, το πλάνο της εταιρείας προέβλεπε ότι οι ηλεκτρικές εκδόσεις θα αντικαθιστούσαν πλήρως τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ωστόσο, αυτή η στρατηγική έχει πλέον αλλάξει. Οι θερμικές εκδόσεις να αναμένεται να επιστέψουν και τώρα, ο CEO της Porsche δηλώνει εντυπωσιασμένος από τη νέα ηλεκτρική 718.

«Εξαιρετικό αυτοκίνητο»

Έτσι χαρακτήρισε ο CEO της Porsche, Michael Leiters, τη νέα 718, την οποία είχε την ευκαιρία να οδηγήσει την περασμένη εβδομάδα. Ο Leiters δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα πρόοδο της ομάδας εξέλιξης.

«Την περασμένη εβδομάδα δοκιμάσαμε ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων μας και είχα την ευκαιρία να οδηγήσω αρκετές φορές την 718. Μπορώ να πω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και ότι η ομάδα που εργάζεται πάνω σε αυτό κάνει εξαιρετική δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Leiters πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες για τη μελλοντική γκάμα θα δοθούν το φθινόπωρο, όταν ενδέχεται να ανακοινωθούν αλλαγές ή προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο μοντέλων της Porsche. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι οι εκδόσεις παραγωγής των ηλεκτρικών Boxster και Cayman πιθανότατα θα παρουσιαστούν τότε, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν το 2027.

Οδηγική εμπειρία «σαν καρτ»

Πρόκειται για το δεύτερο υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας που μιλάει θετικά για τη νέα ηλεκτρική 718. Σε συνέντευξή του την προηγούμενη εβδομάδα στο περιοδικό CarSales, ο Daniel Schmollinger, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της Porsche στην Αυστραλία, μίλησε επίσης με καλά λόγια για το αυτοκίνητο, έχοντας προηγουμένως την ευκαιρία να οδηγήσει ένα πρωτότυπο.

Όπως δήλωσε, η ακριβής ημερομηνία λανσαρίσματος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο η εμπειρία οδήγησης τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Ο ίδιος δοκίμασε το αυτοκίνητο σε πίστα και σημείωσε ότι προσφέρει ανάλαφρη οδηγική αίσθηση «σαν καρτ», η οποία ταιριάζει τέλεια σε ένα μοντέλο τύπου Boxster, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική συμπεριφορά.

Οι θερμικές εκδόσεις επιστρέφουν ισχυρότερες

Αρχικά, το πλάνο της Porsche προέβλεπε ότι οι ηλεκτρικές εκδόσεις θα αντικαθιστούσαν πλήρως τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική έχει πλέον αλλάξει. Μετά τη διακοπή παραγωγής των θερμικών 718 τον περασμένο Οκτώβριο, τα μοντέλα με κινητήρες βενζίνης αναμένεται να επιστρέψουν αργότερα μέσα στη δεκαετία ως κορυφαίες εκδόσεις της σειράς.

Αν και δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, το γεγονός ότι θα αποτελούν τις κορυφαίες εκδόσεις υποδηλώνει ότι πιθανότατα θα χρησιμοποιούν εξακύλινδρους κινητήρες. Ήδη ακούμε τους πανηγυρισμούς των Porsche fanatics στο background…

Στρατηγική συνεργασία με την Audi

Κοιτάζοντας το μέλλον, ο Leiters ανέφερε ότι η Porsche επανεξετάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τα σπορ αυτοκίνητά της, με στόχο την αξιοποίηση περισσότερων κοινών τεχνολογιών και εξαρτημάτων μεταξύ των μοντέλων. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξέλιξης και να επιταχύνει το λανσάρισμά τους στην αγορά.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα μοντέλα της ίδιας της Porsche, αλλά επεκτείνεται και στη συνεργασία με την Audi. Κατά τη διάρκεια της ίδιας παρουσίασης, ο Jochen Breckner, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Porsche, ανέφερε ότι η εταιρεία κατέβαλε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Audi για άδεια χρήσης τεχνολογιών.

Ο Leiters διευκρίνισε ότι το ποσό αυτό δεν αφορά μόνο το νέο crossover με κινητήρα εσωτερικής καύσης που βασίζεται στο Audi Q5, αλλά και αρκετά ακόμη κοινά προγράμματα μεταξύ των δύο εταιρειών. Όπως εξήγησε, η συνεργασία αφορά διάφορα μοντέλα που αναπτύσσονται από κοινού από τις δύο μάρκες, τόσο από την πλευρά της Audi όσο και από την πλευρά της Porsche.

Tι κρατάμε:

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι νέες ηλεκτρικές εκδόσεις των Porsche 718 Boxster και Cayman

Υψηλόβαθμα στελέχη μιλάνε με καλά λόγια για την οδηγική εμπειρία που προσφέρουν οι ηλεκτρικές 718

Τα θερμικά μοντέλα αναμένεται να επιστρέψουν αργότερα μέσα στη δεκαετία ως κορυφαίες εκδόσεις της σειράς

Νέα συνεργασία με την Audi που αφορά μοντέλα που αναπτύσσονται από κοινού από τις δύο μάρκες

Πηγή: Motor1.com