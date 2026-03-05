Δοκιμασία 1.000 χιλιομέτρων με το Geely Starray EM-i στον Αρκτικό Κύκλο

Η Geely δοκίμασε έξι διαφορετικά μοντέλα της σε διαδρομή άνω των 1.000 χλμ. σε πολικές θερμοκρασίες. Μεταξύ τους και το Starray EM-i

Η Geely θέλησε να δοκιμάσει τις δυνατότητες των εξηλεκτρισμένων μοντέλων της στην πράξη, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία στον Αρκτικό Κύκλο. Έξι διαφορετικά μοντέλα της μάρκας, ανάμεσά τους και το Starray EM-i, κλήθηκαν να ολοκληρώσουν μια συνεχόμενη διαδρομή άνω των 1.000 χιλιομέτρων σε χιονισμένους δρόμους, μέσα σε πολικές θερμοκρασίες.

Το Starray EM-i στην καρδιά του σκανδιναβικού χειμώνα

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, στην «καρδιά» του σκανδιναβικού χειμώνα. Τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από το Arjeplog στη βόρεια Σουηδία και κινήθηκαν προς το Luleå και στη συνέχεια προς το Kiruna. Από εκεί πέρασαν τα σύνορα και ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους στο Tromsø της βόρειας Νορβηγίας, έπειτα από συνολικά 1.025 χιλιόμετρα.

Ανάμεσα στα έξι μοντέλα που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δοκιμή ήταν και το Starray EM-i, το μοναδικό από αυτά που διατίθεται αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συγκεκριμένη δοκιμή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που μια ανεξάρτητη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δοκιμάζει ολόκληρη την γκάμα της στον Αρκτικό Κύκλο. Παράλληλα, ήταν και το πρώτο πρόγραμμα δοκιμών στην περιοχή στο οποίο συμμετείχαν όλα τα βασικά συστήματα μετάδοσης κίνησης νέας ενέργειας: αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, plug-in υβριδικά, μεθανόλης καθώς και οχήματα με τεχνολογία εκτεταμένης αυτονομίας.

Εκτός από τη διαδρομή μεγάλης απόστασης, τα μοντέλα της εταιρείας υποβλήθηκαν και σε εκτεταμένες δοκιμές σε ακραίες πολικές θερμοκρασίες στο Colmis Proving Ground, στο Arjeplog, το κέντρο δοκιμών αυτοκινήτων με το μεγαλύτερο γεωγραφικό πλάτος στην περιοχή της Ευρασίας.

Οι δοκιμές αυτές επέτρεψαν την αξιολόγηση πολλών κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες έντονου ψύχους. Μεταξύ άλλων εξετάστηκαν η σταθερότητα και η απόκριση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS σε χειμερινό περιβάλλον, η προσαρμογή των οχημάτων σε υψηλή υγρασία, μαύρο πάγο και συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, καθώς και η απόδοση συστημάτων όπως τα φορτία οροφής σε ακραίο κρύο.

Παράλληλα αξιολογήθηκαν ο χειρισμός σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης, η βαθμονόμηση της τετρακίνησης σε χιόνι και πάγο και η απόδοση των χειμερινών ελαστικών σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Πέρα από την επιβεβαίωση της αντοχής και της ποιότητας των μοντέλων, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε αυτές τις συνθήκες θα αξιοποιηθούν από τα κέντρα έρευνας και εξέλιξης της εταιρείας για τη μελλοντική ανάπτυξη νέων μοντέλων αλλά και για τεχνικές βελτιώσεις στην υπάρχουσα γκάμα. Στόχος είναι η τεχνολογική πρόοδος να μεταφράζεται σε πρακτικά οφέλη για τον οδηγό στην καθημερινή χρήση.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή μας για το Geely Starray EM-i στην Ελλάδα

Τι κρατάμε: