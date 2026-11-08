Δοκιμή Skoda Epiq 55: Τι άλλο να ζητήσεις;

Το νεότερο και μικρότερο ηλεκτρικό SUV των Τσέχων έρχεται να εντυπωσιάσει στην κορυφαία έκδοση των 211 ίππων, με χαμηλή κατανάλωση και κορυφαία άνεση.

του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Το Skoda Epiq αποτελεί το μικρότερο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της τσεχικής εταιρείας, που έρχεται να πλαισιώσει μία ολοκληρωμένη, πλέον, γκάμα ηλεκτρικών για όλα τα γούστα. Στη διάθεσή μας είχαμε την ισχυρότερη έκδοση 55 Selection των 211 PS, η οποία συνδυάζει αρκετά ζωηρές επιδόσεις με κατανάλωση που συναγωνίζεται ηλεκτρικά compact μοντέλα πόλης. Και ύστερα από αρκετά χιλιόμετρα σε πληθώρα συνθηκών, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του δεν βρίσκεται σε κάποιον συγκεκριμένο αριθμό των τεχνικών προδιαγραφών. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται όλα μεταξύ τους.

Η νέα γενιά της Skoda σε μικρότερες διαστάσεις

Το Epiq είναι από τα πρώτα μοντέλα που χρησιμοποιούν τη νέα πλατφόρμα MEB+ του ομίλου Volkswagen, μια αρχιτεκτονική σχεδιασμένη για μικρότερα και πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε αντίθεση με μεγαλύτερες κατασκευές της ίδιας οικογένειας, εδώ η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Αυτή η επιλογή επιτρέπει διαφορετική εκμετάλλευση των διαθέσιμων χώρων, μειώνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα και το κόστος κατασκευής. Με μήκος 4.171 mm, πλάτος 1.798 mm και μεταξόνιο 2.601 mm, το Epiq τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των B-SUV.

Εξωτερικά, ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid της Skoda. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει από τη μαύρη επιφάνεια Tech-Deck Face, τα λεπτά φωτιστικά σώματα και την έντονα διαμορφωμένη ποδιά. Οι τετραγωνισμένοι θόλοι και οι καθαρές πλευρικές επιφάνειες προσθέτουν μια πιο στιβαρή εικόνα, χωρίς το αυτοκίνητο να δείχνει υπερβολικά ογκώδες. Είναι μια σχεδίαση που του ταιριάζει. Έχει χαρακτήρα, αλλά δεν θυσιάζει την ορατότητα ή την πρακτικότητα για χάρη της εμφάνισης. Άλλωστε, το Epiq έχει δημιουργηθεί πρωτίστως για να χρησιμοποιείται.

Σε κερδίζει στην πράξη

Στην καμπίνα συναντάμε μια από τις πιο ευχάριστες εφαρμογές της σύγχρονης ψηφιακής φιλοσοφίας του ομίλου Volkswagen. Το ταμπλό έχει καθαρές γραμμές, με κεντρική οθόνη 13 ιντσών και έναν μικρότερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 5,3 ιντσών μπροστά από τον οδηγό. Τα υλικά αφήνουν μια ιδιαίτερα θετική εντύπωση. Δεν προσπαθούν όλα να δείχνουν πολυτελή, όμως οι επιφάνειες που αγγίζεις καθημερινά έχουν ευχάριστη υφή, η συναρμογή είναι προσεγμένη και τίποτα δεν δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται εκεί απλώς για να μειωθεί το κόστος.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η εργονομία. Η Skoda έχει διατηρήσει μια σειρά φυσικών συντομεύσεων κάτω από την κεντρική οθόνη, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες. Το ίδιο προσεγμένη είναι και η οργάνωση του infotainment, με μενού που βρίσκεις εύκολα και γρήγορη απόκριση στις εντολές.

Εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στις ρυθμίσεις των συστημάτων υποβοήθησης. Σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα, μια απλή προσαρμογή απαιτεί διαδοχικές κινήσεις μέσα σε μενού, την ώρα που κάποιο ηχητικό σήμα μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ενοχλητικό. Στο Epiq οι σχετικές συντομεύσεις βρίσκονται πολύ πιο κοντά στον οδηγό, περιορίζοντας σημαντικά αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να ακούγεται μικρή λεπτομέρεια, αλλά έπειτα από μία εβδομάδα καθημερινής χρήσης αποκτά μεγαλύτερη αξία από αρκετά εντυπωσιακότερες τεχνολογίες.

Χώροι που δεν περιμένεις από 4,17 μέτρα

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής είναι η εκμετάλλευση του εσωτερικού. Οι εμπρός επιβάτες έχουν αρκετό χώρο και πολλές δυνατότητες ρύθμισης της θέσης, ενώ πίσω μπορούν να καθίσουν δύο ενήλικες χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις. Ο χώρος για τα γόνατα είναι καλός για την κατηγορία, με την τρίτη πίσω θέση να εξυπηρετεί περισσότερο περιστασιακές μετακινήσεις.

Με χωρητικότητα 475 lt, το Epiq διαθέτει έναν χώρο αποσκευών που θα ταίριαζε ακόμη και σε μεγαλύτερο SUV. Το σχήμα του είναι πρακτικό και το δάπεδο επιτρέπει την εύκολη τακτοποίηση καθημερινών αντικειμένων, αλλά και αποσκευών για ένα οικογενειακό ταξίδι. Με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.344 lt, ενώ υπάρχει και προαιρετικός εμπρός αποθηκευτικός χώρος 25 lt.

Οι γνωστές λύσεις Simply Clever συμπληρώνουν την εικόνα, με έξυπνες θήκες, πρακτικά άγκιστρα και χώρους που δείχνουν ότι κάποιος σκέφτηκε τι πραγματικά χρειάζεται ο οδηγός όταν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του καθημερινά.

Ζωηρός χαρακτήρας

Στην έκδοση 55, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 211 PS και 290 Nm, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 7,1 sec. Οι επιδόσεις αυτές είναι υπεραρκετές για ένα compact οικογενειακό SUV, όμως περισσότερο απολαυστικός είναι ο τρόπος που αποδίδεται η ισχύς. Το Epiq είναι ιδιαίτερα πρόθυμο στις επιταχύνσεις, χωρίς να γίνεται απότομο ή κουραστικό. Η πρώτη επαφή με το δεξί πεντάλ είναι προοδευτική, ενώ όταν ζητήσεις περισσότερη δύναμη, ο ηλεκτροκινητήρας ανταποκρίνεται αμέσως.

Για παράδειγμα, σε μια προσπέραση στον επαρχιακό δρόμο δεν χρειάζεται να προγραμματίσεις ιδιαίτερα την κίνησή σου. Η επιτάχυνση έρχεται άμεσα, με αρκετή δύναμη ώστε να ολοκληρώσεις τον ελιγμό γρήγορα και χωρίς περιττή προσπάθεια.

Αντίστοιχα, μέσα στην πόλη το Epiq δείχνει ευέλικτο και πρόθυμο, με την ηλεκτρική μετάδοση να διευκολύνει τις συνεχόμενες εκκινήσεις. Η προοδευτική ρύθμιση του γκαζιού είναι από τα στοιχεία που εκτιμήσαμε περισσότερο, καθώς συνδυάζει την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού με την ομαλότητα που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης.

Ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα συστήματα του Epiq αφορά τη διαχείριση της ανάκτησης ενέργειας. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του διαφορετικά επίπεδα επιβράδυνσης, τα οποία μπορεί να επιλέγει ανάλογα με τις συνθήκες. Υπάρχει επίσης η λειτουργία one-pedal, όπου το αυτοκίνητο μπορεί να επιβραδύνει μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση απλώς αφήνοντας το γκάζι. Ιδιαίτερα αποτελεσματική αποδείχθηκε και η αυτόματη προσαρμογή της ανάκτησης, η οποία αξιοποιεί πληροφορίες από το εμπρός ραντάρ.

Στην πράξη, όταν πλησιάζεις ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο που επιβραδύνει, το Epiq μπορεί να αυξήσει την ανάκτηση χωρίς να χρειάζεται να επέμβεις συνεχώς στα χειριστήρια. Αντίθετα, όταν ο δρόμος είναι ελεύθερος, μπορεί να επιτρέψει πιο ελεύθερη κύλιση. Έτσι, η οδήγηση γίνεται αισθητά πιο ξεκούραστη, ιδιαίτερα μέσα στην κίνηση. Και φυσικά υπάρχει και το ενεργειακό όφελος, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.

Στις καθημερινές μας μετακινήσεις, η κατανάλωση κινούνταν συχνά μεταξύ 10 και 11 kWh/100 km, τιμές που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε κυρίως σε μικρότερα και σαφώς λιγότερο ισχυρά ηλεκτρικά. Αυτό σημαίνει ότι υπό ευνοϊκές αστικές συνθήκες, η διαθέσιμη ενέργεια μπορεί θεωρητικά να υποστηρίξει ακόμη και περισσότερα από 450 km μετακινήσεων.

Σε ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο, διατηρώντας τα νόμιμα όρια ταχύτητας, είδαμε την κατανάλωση να παραμένει ακόμη και κάτω από 16,5 kWh/100 km. Με μια τέτοια τιμή, οι 52 kWh αξιοποιήσιμης ενέργειας αντιστοιχούν σε θεωρητική αυτονομία λίγο μεγαλύτερη των 300 km, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγεις σε υπερβολικά συντηρητική οδήγηση.

Η μπαταρία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 105 kW, με την αναπλήρωση από 10% έως 80% να απαιτεί περίπου 24 λεπτά υπό κατάλληλες συνθήκες. Σε AC, το Epiq διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 11 kW. Δεν διαθέτει την εξαιρετικά υψηλή ισχύ φόρτισης ακριβότερων ηλεκτρικών, όμως η χαμηλή κατανάλωση και η σχετικά μικρή μπαταρία περιορίζουν τον χρόνο που χρειάζεται για να ανακτήσει χρήσιμη αυτονομία.

Στον δρόμο αποκαλύπτει την προσεγμένη του εξέλιξη

Το Epiq χρησιμοποιεί γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, μια σχετικά απλή λύση που εξυπηρετεί καλά το μέγεθος και τον χαρακτήρα του. Στην πράξη, η ρύθμιση της ανάρτησης είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη. Το αυτοκίνητο διατηρεί πολύ καλή ισορροπία στις αλλαγές κατεύθυνσης, με περιορισμένες κλίσεις και αρκετά προβλέψιμες αντιδράσεις. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στην πόλη, αλλά προσφέρει την απαιτούμενη ακρίβεια όταν αυξηθεί ο ρυθμός.

Σε μια διαδρομή με συνεχόμενες στροφές, το Epiq μπορεί να κινηθεί αρκετά γρήγορα χωρίς να αισθάνεσαι ότι πιέζεις μια κατασκευή που προορίζεται αποκλειστικά για αστικές μετακινήσεις. Δεν έχει τη συμμετοχικότητα ενός πραγματικά σπορ μοντέλου, όμως το πλαίσιο ανταποκρίνεται πολύ καλά στις δυνατότητες των 211 PS.

Η μοναδική μας μικρή παρατήρηση αφορά τις έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες, όπου η απόσβεση μπορεί να φανεί κάπως πιο σφιχτή από όσο θα θέλαμε. Πρόκειται ωστόσο για μια περιστασιακή αντίδραση που δεν επηρεάζει ουσιαστικά την άνεση. Στις περισσότερες καθημερινές συνθήκες, το Epiq κυλά ήσυχα και με την αίσθηση ενός ιδιαίτερα καλά ρυθμισμένου συνόλου.

Εξαιρετικό για τα ελληνικά δεδομένα

Στην ελληνική αγορά, το Epiq 55 Selection κοστίζει 33.950 ευρώ, με την τιμή να μειώνεται στις 30.950 ευρώ εφόσον ο αγοραστής πληροί τις προϋποθέσεις για την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ. Υπάρχει επίσης η μικρότερη έκδοση Epiq 40 των 135 PS, με τιμή από 28.700 ευρώ, η οποία αποτελεί το εισαγωγικό σημείο στη γκάμα.

Το Epiq είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εξηγήσεις για να τα εκτιμήσεις. Έχει καλούς χώρους, πραγματικά μεγάλο για την κατηγορία χώρο αποσκευών, ποιοτική καμπίνα και ένα σύστημα πολυμέσων που δεν αντιμετωπίζει την εργονομία σαν δευτερεύουσα λεπτομέρεια.

Οι 211 PS προσφέρουν περισσότερη δύναμη από όση θα χρειαστείς τις περισσότερες ημέρες, ενώ η ανάρτηση και το πλαίσιο διατηρούν μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και στην ευχάριστη οδήγηση. Εκεί όμως που το Epiq κερδίζει πραγματικά πόντους είναι στην κατανάλωση. Οι τιμές που καταγράψαμε, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, δείχνουν πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει ένα σύγχρονο ηλεκτρικό όταν η τεχνική του βάση έχει εξελιχθεί με σωστές προτεραιότητες.

Η Skoda κατάφερε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που κάνει σχεδόν όλα όσα περιμένεις από ένα σύγχρονο compact SUV, με ελάχιστες ουσιαστικές παραχωρήσεις. Και στην καθημερινότητα, αυτή η συνέπεια αξίζει περισσότερο από οποιονδήποτε εντυπωσιακό αριθμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη

Τοποθετημένος εμπρός

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 211 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 290 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Κιβώτιο σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,1 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 13,7-14,1 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 13,5 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

55 kWh (μικτή)

51,7 kWh (ωφέλιμη)

Τεχνολογίας NMC

Ηλεκτρική αυτονομία

Έως 440 χιλιόμετρα (WLTP)

Φόρτιση

AC 11 kW: 5 ώρες και 30 λεπτά (0%-100%)

DC έως 105 kW: 24 λεπτά (10%-80%)

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.171 x 1.798 x 1.581

Μεταξόνιο 2.601 χιλ.

Βάρος 1.618-1.712 κιλά

Χώρος αποσκευών

475-1.345 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 33.950€ (έκδοση 55 Selection, πριν από κρατική επιδότηση)