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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δωρεά 15 μοτοσυκλετών στην ΕΛ.ΑΣ. από τους αδελφούς Αγγελόπουλους

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Δεκαπέντε νέες μοτοσυκλέτες Suzuki V-Strom 650 XT εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από δωρεά των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου

Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει τον στόλο της με 15 νέες μοτοσυκλέτες, οι οποίες αποτελούν δωρεά των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, ευρύτερα γνωστούς από την ιδιοκτησία της ΚΑΕ Ολυμπιακός.  Τα νέα δίκυκλα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες υπηρεσιών πρώτης γραμμής, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των αστυνομικών δυνάμεων.

Τη δωρεά γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια τους δύο επιχειρηματίες για τη σημαντική τους προσφορά προς την Ελληνική Αστυνομία.

Ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων

Οι 15 μοτοσυκλέτες αναμένεται να αξιοποιηθούν από υπηρεσίες που επιχειρούν καθημερινά στο πεδίο, όπου η ευελιξία και η ταχύτητα μετακίνησης αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την αποτελεσματική αστυνόμευση.

Πρόκειται για εκδόσεις XT (δηλαδή με ακτινωτούς τροχούς) του πασίγννωστου στη χώρας μας μοντέλου Suzuki V-Strom 650, του οποίου πλέον η παραγωγή έχει διακοπεί και έχει αντικασταθεί από τις εκδόσεις 800 κ.εκ.

Οι μοτοσυκλέτες, πέραν του λευκού χρώματος και των διακριτικών της ΕΛ.ΑΣ., φέρουν φυσικά τον απαραίτητα εξοπλισμό για τον επιχειρησιακό τους ρόλο.

Η δημόσια ευχαριστία

Στο μήνυμά του ο υπουργός ανέφερε:

«Παραλάβαμε 15 μοτοσυκλέτες, δωρεά των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, οι οποίες θα ενισχύσουν υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Ευχαριστώ θερμά τους δύο επιχειρηματίες για τη σημαντική προσφορά τους, με στόχο μια σύγχρονη, αποτελεσματική και πάντα δίπλα στον πολίτη Ελληνική Αστυνομία.»

Τι κρατάμε

  • Η ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε 15 νέες μοτοσυκλέτες.
  • Η προμήθεια έγινε μέσω δωρεάς των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.
  • Τα δίκυκλα θα διατεθούν σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής.
  • Στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Αστυνομίας.
  • Ο αρμόδιος υπουργός ευχαρίστησε δημόσια τους δύο επιχειρηματίες για την προσφορά τους.

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Tags
#ΕΛΑΣ#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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