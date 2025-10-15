quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δωρεάν Διόδια στην Ελλάδα: Ποιοι τα δικαιούνται – Πώς υποβάλλεις αίτηση

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.10.2025
AutoTypos Team
dorean-diodia-stin-ellada-poioi-ta-dikaiountai-pos-ypovalleis-aitisi-693640

Χιλιάδες πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς να πληρώνουν διόδια, αρκεί να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία

Με το κόστος των διοδίων να αυξάνεται σταθερά και τη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη να φτάνει τα 30 ευρώ, πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι ανήκουν σε κατηγορίες που δικαιούνται δωρεάν διελεύσεις. Η απαλλαγή ισχύει για ορισμένες κοινωνικές ομάδες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία αίτησης.

Δωρεάν διόδια για μόνιμους κατοίκους

Δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι συγκεκριμένων δήμων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δήμοι Αβδήρων, Αμυνταίου, Αλεξανδρούπολης, Άργους Ορεστικού, Αρριανών, Διδυμοτείχου, Ηγουμενίτσας, Ιάσμου, Καστοριάς, Κομοτηνής, Μαρώνειας–Σαπών, Μετσόβου, Νεστορίου, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Πρεσπών, Σαμοθράκης, Σουλίου, Σουφλίου, Τοπείρου, Φιλιατών και Φλώρινας.

Για την έγκριση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά σε μορφή .pdf ή .jpg, όπως:

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

  • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (αν πρόκειται για άνεργο)

  • Δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ (αν πρόκειται για άτομο με αναπηρία)

Η μεταφόρτωση των αρχείων είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, η οποία γίνεται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μείωση κατά 17% στα διόδια της Πελασγίας

Απαλλαγές για ανέργους και ΑμεΑ

Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, οι άνεργοι και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν επίσης δικαίωμα δωρεάν διέλευσης.

Οι άνεργοι απαλλάσσονται εφόσον το όχημα ανήκει στο όνομά τους και το οδηγούν οι ίδιοι, επιδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά τη διέλευση.

Τα ΑμεΑ απαλλάσσονται για τα οχήματα που ανήκουν στους ίδιους ή τους εξυπηρετούν στις μετακινήσεις, εφόσον διαθέτουν Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων ΑμεΑ. Το δελτίο εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του κατόχου.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι απλή και πλήρως ηλεκτρονική. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και ανεβάζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο, λαμβάνουν έγκριση ή απόρριψη μέσω email.

Τι κρατάμε;

  • Δωρεάν διόδια δικαιούνται: μόνιμοι κάτοικοι συγκεκριμένων Δήμων, άνεργοι (με κάρτα σε ισχύ) και ΑμεΑ (με Δελτίο Στάθμευσης), εφόσον πληρούν τα κριτήρια.
  • Υποχρεωτική ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του Υπ. Υποδομών/Μεταφορών με μεταφόρτωση δικαιολογητικών (ταυτότητα, εκκαθαριστικό, άδεια κυκλοφορίας, κάρτα ανεργίας/δελτίο ΑμεΑ) σε PDF/JPG.
  • Για ανέργους: απαλλαγή μόνο όταν οδηγούν οι ίδιοι και το όχημα είναι στο όνομά τους (επιδεικνύουν κάρτα ανεργίας στη διέλευση).
  • Για ΑμεΑ: ισχύει για οχήματα που ανήκουν στον δικαιούχο ή τον εξυπηρετούν, με ισχύον Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ.
  • Η απαλλαγή ενεργοποιείται μετά την έγκριση της αίτησης (ειδοποίηση με email)· χωρίς έγκριση/τεκμηρίωση δεν αναγνωρίζεται δωρεάν διέλευση.

Τώρα παίρνεις υβριδικό Nissan Qashqai με κάτω από 27.000 ευρώ – Δες τι προσφέρει

Δακτύλιος: Γιατί δεν επέστρεψε ακόμα – Τι έχει συμβεί

Έτσι θα πάρεις τετρακίνητο υβριδικό Jeep με κατανάλωση κάτω από 2 lt/100km και όφελος 10.000 ευρώ

