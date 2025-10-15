Δωρεάν Διόδια στην Ελλάδα: Ποιοι τα δικαιούνται – Πώς υποβάλλεις αίτηση

Χιλιάδες πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς να πληρώνουν διόδια, αρκεί να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία

Με το κόστος των διοδίων να αυξάνεται σταθερά και τη διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη να φτάνει τα 30 ευρώ, πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι ανήκουν σε κατηγορίες που δικαιούνται δωρεάν διελεύσεις. Η απαλλαγή ισχύει για ορισμένες κοινωνικές ομάδες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία αίτησης.

Δωρεάν διόδια για μόνιμους κατοίκους

Δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι συγκεκριμένων δήμων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δήμοι Αβδήρων, Αμυνταίου, Αλεξανδρούπολης, Άργους Ορεστικού, Αρριανών, Διδυμοτείχου, Ηγουμενίτσας, Ιάσμου, Καστοριάς, Κομοτηνής, Μαρώνειας–Σαπών, Μετσόβου, Νεστορίου, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Πρεσπών, Σαμοθράκης, Σουλίου, Σουφλίου, Τοπείρου, Φιλιατών και Φλώρινας.

Για την έγκριση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά σε μορφή .pdf ή .jpg, όπως:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (αν πρόκειται για άνεργο)

Δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ (αν πρόκειται για άτομο με αναπηρία)

Η μεταφόρτωση των αρχείων είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, η οποία γίνεται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Απαλλαγές για ανέργους και ΑμεΑ

Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, οι άνεργοι και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν επίσης δικαίωμα δωρεάν διέλευσης.

Οι άνεργοι απαλλάσσονται εφόσον το όχημα ανήκει στο όνομά τους και το οδηγούν οι ίδιοι, επιδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά τη διέλευση.

Τα ΑμεΑ απαλλάσσονται για τα οχήματα που ανήκουν στους ίδιους ή τους εξυπηρετούν στις μετακινήσεις, εφόσον διαθέτουν Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων ΑμεΑ. Το δελτίο εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του κατόχου.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι απλή και πλήρως ηλεκτρονική. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και ανεβάζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο, λαμβάνουν έγκριση ή απόρριψη μέσω email.

Τι κρατάμε;