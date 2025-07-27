Δρόμοι προς την κόλαση: Ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι στην Ευρώπη;

Ο ουγγρικός M1: Μια προβληματική αρτηρία στην κεντρική Ευρώπη

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Ουγγαρία, με σκορ 91,90. Ο αυτοκινητόδρομος Μ1, βασικός άξονας που ενώνει τη Βουδαπέστη με τη Βιέννη, διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων στη χώρα.

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκε το 2023, όταν 42 οχήματα συγκρούστηκαν –μεταξύ αυτών και πέντε φορτηγά– λόγω σφοδρής αμμοθύελλας, περίπου 25 χλμ έξω από τη Βουδαπέστη. Το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε πάνω από 30. Τέσσερα ελικόπτερα διάσωσης χρειάστηκε να σπεύσουν στο σημείο.

Ο δρόμος βρίσκεται σήμερα υπό εκτενή αναβάθμιση, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Ελλάδα – Το «Καταραμένο» πέρασμα της Κατάρας

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση (σκορ 77,96) κυρίως λόγω της παλαιότητας του στόλου των αυτοκινήτων (μέσος όρος 18 έτη, ένας από τους παλαιότερους στην Ευρώπη).

Το διαβόητο Πέρασμα της Κατάρας, που ενώνει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο σε υψόμετρο 1.705 μέτρων, είναι ένας από τους πιο δύσβατους και επικίνδυνους δρόμους της Ευρώπης. Η ονομασία του, που σημαίνει «κατάρα», λέγεται ότι προέρχεται από έναν επίσκοπο του 19ου αιώνα που εγκλωβίστηκε στο χιόνι και καταράστηκε το βουνό, δίνοντάς του το όνομά του.

Η διαδρομή είναι στενή, με επικίνδυνες στροφές και πολύ περιορισμένη ορατότητα, καθιστώντας την ακατάλληλη για χειμερινές μετακινήσεις, ιδίως με παλαιό όχημα. Η κυκλοφορία σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού (Α2) που διέρχεται πιο νότια και μέσω σηράγγων.

Ιταλία – Ορεινές διαδρομές με υψηλό ρίσκο

Στην 8η θέση (σκορ 70,96) βρίσκεται η Ιταλία, της οποίας το γεωγραφικό ανάγλυφο –με ορεινούς όγκους στο εσωτερικό και απόκρημνες ακτές– δημιουργεί ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για την οδήγηση.

Το Πέρασμα Στέλβιο (Stelvio), μήκους 49 χλμ και υψομέτρου 2.757 μέτρων, είναι από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και επικίνδυνες διαδρομές στις Άλπεις. Χτισμένο από την Αυτοκρατορία των Αψβούργων μεταξύ 1820 και 1825 για τη σύνδεση της Αυστρίας με τη Λομβαρδία, το πέρασμα αποτέλεσε σκηνικό συγκρούσεων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ Ιταλών και Αυστριακών.

Σήμερα, κλείνει κάθε χρόνο για μία ημέρα στα τέλη Αυγούστου, για χάρη περίπου 8.000 ποδηλατών και δρομέων που το διασχίζουν ως μέρος αθλητικών εκδηλώσεων.

🛑 Συμβουλή: Πριν το επόμενο road trip σας στην Ευρώπη, ελέγξτε την ηλικία του οχήματος, αποφύγετε γνωστές επικίνδυνες διαδρομές και προτιμήστε ασφαλέστερες εναλλακτικές, ειδικά αν οδηγείτε σε βουνό ή τον χειμώνα.

