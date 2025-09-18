Δύο αυτόνομα αεροσκάφη της Xpeng συγκρούστηκαν μόνα τους στον αέρα

Λίγο πριν τα αυτόνομα αεροσκάφη μπουν στην παραγωγή, ένα ατύχημα δημιουργεί νέους πονοκεφάλους στην Xpeng.

Δύο αυτόνομα αεροσκάφη της Xpeng συγκρούστηκαν στον αέρα

Το ένα από τα δύο καταστράφηκε, ενώ το δεύτερο κατάφερε να προσγειωθεί

Όλα αυτά κατά τη διάρκεια του Changchun Air Show στην Κίνα

Εκτός από μια από ένα από τα κορυφαία ονόματα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Κίνα, η Xpeng έχει κι άλλες, ακόμα πιο μεγάλες φιλοδοξίες. Μια από αυτές έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά αυτόνομα αεροσκάφη κάθετης απογείωσης & προσγείωσης (eVTOL), με την εταιρεία να δουλεύει πάνω στο συγκεκριμένο project εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Ωστόσο, ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του Changchun Air Show βάζει νέα εμπόδια στην παραγωγή του αυτόνομου αεροσκάφους.

Αναδιπλούμενα φτερά και έξι έλικες

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο αεροσκάφη που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διπλώνουν και να χωράνε στο πίσω μέρος του εξάτροχου Land Aircraft Carrier. Κάθε μονάδα διαθέτει έξι έλικες σε αναδιπλούμενους βραχίονες και μπορεί να πετά είτε με χειροκίνητο έλεγχο είτε αυτόνομα, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν το ατύχημα έγινε ενώ αυτά πετούσαν με χειροκίνητο έλεγχο ή μέσω του αυτόνομου συστήματος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πρόβας, λίγο πριν το επίσημο άνοιγμα της έκθεσης την Παρασκευή. Ένας επιβάτης φέρεται να τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, σύμφωνα με το Guancha.

Σε δήλωσή της στο CNEVPost, η Xpeng ανέφερε πως τα δύο ιπτάμενα οχήματα συμμετείχαν σε άσκηση πτήσης σχηματισμού, όμως συγκρούστηκαν επειδή πλησίασαν υπερβολικά το ένα το άλλο. Το ένα κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, ωστόσο το δεύτερο υπέστη σοβαρές ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο στόχος δεν αλλάζει

Παρά το ατύχημα, η Xpeng εξακολουθεί να στοχεύει να ξεκινήσει την παραγωγή τόσο του AeroHT όσο και του eVTOL μέχρι το 2026. Οι τιμές αναμένεται να ξεκινούν από περίπου 2 εκατομμύρια γουάν — δηλαδή περίπου 237.400 ευρώ και, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει ήδη λάβει χιλιάδες παραγγελίες.

Τι κρατάμε:

Πονοκέφαλοι λίγο πριν την έναρξη της παραγωγής του αυτόνομου αεροσκάφους για την Xpeng

Αυτό αφού δύο αυτόνομα αεροσκάφη συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Changchun Air Show

Παρ’ όλα αυτά, η Xpeng δεν αλλάζει στόχο, με την έναρξη της παραγωγής να ξεκινά σύντομα

