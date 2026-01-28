Δυστύχημα φιλάθλων ΠΑΟΚ: Μαρτυρία τραυματία – «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» (Video)

Νέα μαρτυρία για τεχνικό πρόβλημα στο μοιραίο van που επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δίνει νέα διάσταση στην τραγωδία

Σύμφωνα με τον γιατρό, Δημήτρη Κούκουλα, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους τραυματίες από την πρώτη στιγμή, τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ περιέγραψε πως κατά τη διάρκεια της προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορεί να επαναφέρει το αυτοκίνητο στη δεξιά λωρίδα.

«Έχασε τον έλεγχο γιατί μπλόκαρε το σύστημα»

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο κ. Κούκουλας, ο τραυματίας επαναλαμβάνει με σαφήνεια ότι κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος. Ο ασθενής αναφέρεται στο σύστημα διατήρησης λωρίδας (Lane Assist), λέγοντας πως «μπλόκαρε το τιμόνι και το αυτοκίνητο έφυγε», μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον κ. Κούκουλα, δεν βρίσκεται σε καταστολή και έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον.

Ο Δημήτρης Κουκούλας βρίσκεται σε νοσοκομείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, εκεί έγινε η πρώτη εκτίμηση των τραυματιών και των θυμάτων, πριν ακολουθήσει η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

Ο ίδιος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να συνδράμει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.

Ο κ. Κούκουλας επιβεβαίωσε ότι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και νοσηλεύονται στις κλινικές που έχουν ήδη αναφερθεί από τις αρχές. Όπως είπε, βρέθηκε στο νοσοκομείο και κατά την επίσκεψη της Ελληνίδας πρέσβειρας και του προξένου, ενώ στους θαλάμους εισήλθε και μικρή ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ για να δουν τους τραυματισμένους φίλους τους.

Ένας από τους τραυματίες φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα, ωστόσο η γενική του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.

Το χρονικό της τραγωδίας [Βίντεο]

Θρήνος έχει σκεπάσει τη χώρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Τιμοσοάρα της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του επτά οπαδοί του «Δικεφάλου». Στο van βρισκόντουσαν φίλαθλοι οι οποίοι ταξίδευαν για τη Λιόν της Γαλλίας για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα τoυ ΠΑΟΚ με την τοπική ομάδα.

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες ο χρόνος πάγωσε. Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το van να διαλυθεί.

Έξι επιβάτες άφησαν την τελευταία τους πνοή επί τόπου, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τρεις φίλαθλοι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι δύο φέρουν κατάγματα στην σπονδυλική στήλη, ενώ ο τρίτος φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με τους άλλους δύο.

Και οι 10 επιβαίνοντες του van ήταν άτομα νεαρής ηλικίας, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη.

Στον οδηγό αποδίδουν τις ευθύνες οι ρουμανικές αρχές

Οι ρουμανικές Αρχές αποδίδουν, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σε επικίνδυνη προσπέραση που επιχείρησε ο οδηγός του μίνι βαν. Το όχημα κινούνταν στον άξονα Καρανσεμπές – Λουγκόζ, όταν μπήκε σε προσπέραση και, στην προσπάθεια επιστροφής στη λωρίδα του, ακούμπησε βυτιοφόρο. Ακολούθως, εκτράπηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό τύπου TIR.

Ο Ρουμάνος ειδικός στην αμυντική οδήγηση Τίτι Αουρ, μιλώντας στο Digi24, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση δεν παραπέμπει σε κλασική απώλεια ελέγχου λόγω κόπωσης ή υπνηλίας. Όπως εξήγησε, ο οδηγός του μίνι βαν είχε ήδη ολοκληρώσει τη φάση της προσπέρασης και, θεωρητικά, διέθετε τον απαιτούμενο χρόνο για να επιστρέψει με ασφάλεια στη λωρίδα του. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το όχημα άρχισε να στρέφεται ανεξήγητα προς τα αριστερά, καταλήγοντας ευθεία πάνω στο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να διαφαίνεται προσπάθεια αποφυγής.

«Η κίνηση ήταν τόσο ευθεία και σταθερή προς το TIR, που δείχνει πως ο οδηγός είτε ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία είτε βρισκόταν σε κατάσταση έντονης διάσπασης», σημείωσε.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο οδηγός να αποσπάστηκε από συνομιλία μέσα στο όχημα ή από χρήση κινητού τηλεφώνου, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους στιγμές απροσεξίας εμφανίζονται συχνά σε οδηγούς με μεγάλη εμπειρία και πολλά χιλιόμετρα, οι οποίοι υποτιμούν τον κίνδυνο μιας ακόμη προσπέρασης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Από την ανάλυσή του προκύπτει ότι ο οδηγός δεν φρέναρε σε κανένα σημείο πριν από τη σύγκρουση, καθώς τα φώτα των STOP δεν ενεργοποιούνται. Αντίθετα, λίγα δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο χτύπημα, φαίνεται να ενεργοποιείται το αριστερό φλας, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο οδηγός.

