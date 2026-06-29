Εάν έχεις Volkswagen, Audi ή Skoda δες αν πληροίς τις προϋποθέσεις ώστε να πάρεις 10 χρόνια εγγύηση

Τα προγράμματα Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN καλύπτουν πλέον και ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα.

Αν έχεις ήδη Volkswagen, Audi ή Skoda, το νέο πρόγραμμα της Kosmocar μπορεί να σε αφορά άμεσα. Τα προγράμματα Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN επεκτείνονται πλέον και σε ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα, προσφέροντας κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 km, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η σημαντική αλλαγή είναι ότι η κάλυψη δεν αφορά μόνο καινούργια οχήματα. Πλέον, ιδιοκτήτες Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων, Audi και Skoda που έχουν ήδη αυτοκίνητο σε κυκλοφορία μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, αρκεί το όχημά τους να μην έχει ξεπεράσει τα 10 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία και τα 150.000 km.

Τι ανακοίνωσε η Kosmocar

Η Kosmocar επεκτείνει τα προγράμματα 10ετούς κάλυψης των μαρκών που εκπροσωπεί και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα. Συγκεκριμένα, το Volkswagen JOY, το Audi Platinum και το Skoda ZEN δεν απευθύνονται πλέον μόνο σε νέους πελάτες ή σε νέα αυτοκίνητα, αλλά και σε ιδιοκτήτες που έχουν ήδη στην κατοχή τους αυτοκίνητο των συγκεκριμένων μαρκών.

Η ενεργοποίηση γίνεται μέσω της προβλεπόμενης συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της κάθε μάρκας. Με απλά λόγια, αν το αυτοκίνητο πληροί τα όρια ηλικίας και χιλιομέτρων, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα μετά από προγραμματισμένο service σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

Πρακτικά, αυτό αλλάζει το ενδιαφέρον του προγράμματος. Δεν αφορά μόνο κάποιον που αγοράζει καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά και κάποιον που ήδη οδηγεί Volkswagen, Audi ή Skoda και θέλει να έχει μεγαλύτερη σιγουριά για σημαντικά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του αυτοκινήτου του.

Ποια αυτοκίνητα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα

Τα βασικά κριτήρια είναι δύο και πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα:

Κριτήριο Τι ισχύει Ηλικία οχήματος Έως 10 έτη από την πρώτη κυκλοφορία Χιλιόμετρα Έως 150.000 km

Αυτό σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο 8 ετών με 120.000 km μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθεί. Αντίθετα, ένα αυτοκίνητο 11 ετών ή ένα αυτοκίνητο με 170.000 km δεν πληροί τα βασικά όρια επιλεξιμότητας.

Σημαντικό είναι ότι η κάλυψη ακολουθεί το όχημα και όχι τον ιδιοκτήτη. Άρα, σε περίπτωση μεταβίβασης, μπορεί να διατηρηθεί για τον νέο ιδιοκτήτη, εφόσον το αυτοκίνητο εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Πώς ενεργοποιείται η κάλυψη

Η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα και δωρεάν, εφόσον πληρούνται οι όροι, μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης συντήρησης, δηλαδή του γενικού service επιθεώρησης, αποκλειστικά στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο.

Η σχετική καταχώρηση γίνεται στο ψηφιακό σύστημα συντήρησης του κατασκευαστή. Αυτό έχει σημασία, γιατί το πρόγραμμα δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τη συντήρηση του αυτοκινήτου. Αντίθετα, συνδέεται άμεσα με το αν το όχημα παρακολουθείται τεχνικά από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μάρκας.

Η τεχνική κάλυψη αρχίζει μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης ή τυχόν επέκτασής της. Δεν αντικαθιστά την εργοστασιακή εγγύηση όσο αυτή βρίσκεται σε ισχύ, αλλά έρχεται να προσφέρει επιπλέον προστασία στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους όρους του κάθε προγράμματος.

Είναι κανονική επέκταση εγγύησης;

Εδώ χρειάζεται προσοχή στη διατύπωση. Εμπορικά, τα προγράμματα παρουσιάζονται ως κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 km. Ωστόσο, στους αναλυτικούς όρους αναφέρεται ότι τα προγράμματα Volkswagen JOY και Skoda ZEN αποτελούν προγράμματα υπηρεσιών φροντίδας και τεχνικής κάλυψης και δεν συνιστούν ασφαλιστικό προϊόν ή επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να διαβάσει τους όρους και τις εξαιρέσεις. Δεν καλύπτονται τα πάντα και δεν πρόκειται για γενική κάλυψη χωρίς περιορισμούς. Η κάλυψη αφορά συγκεκριμένα εξαρτήματα και ενεργοποιείται μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι συντήρησης, επιλεξιμότητας και προέγκρισης επισκευής.

Για τον οδηγό, η ουσία παραμένει σημαντική. Αν το αυτοκίνητο πληροί τις προϋποθέσεις και συντηρείται σωστά στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, μπορεί να έχει πρόσθετη τεχνική κάλυψη για σημαντικά συστήματα, έως το όριο των 10 ετών ή των 150.000 km.

Τι καλύπτουν τα προγράμματα

Η τεχνική κάλυψη αφορά συγκεκριμένα μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Σύμφωνα με τους πίνακες καλύψεων, οι βασικές κατηγορίες περιλαμβάνουν:

κινητήρα,

χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,

μετάδοση κίνησης,

σύστημα ψύξης,

επιλεγμένα μέρη του συστήματος φρένων,

σύστημα καυσίμου,

σύστημα διεύθυνσης,

ηλεκτρικό σύστημα,

ηλεκτρονικές μονάδες και infotainment,

συστήματα υποβοήθησης,

σύστημα κλιματισμού.

Τι δεν καλύπτεται

Οι όροι προβλέπουν και αρκετές εξαιρέσεις. Δεν καλύπτονται αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά περιοδικής συντήρησης και εξαρτήματα φυσιολογικής φθοράς, όπως ελαστικά, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων, δίσκοι και τακάκια φρένων, δίσκος και πλατό συμπλέκτη ή λυχνίες φανών.

Επίσης, δεν καλύπτονται ζημιές από ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, κακή χρήση, αγωνιστική χρήση, μη εγκεκριμένα ανταλλακτικά, ακατάλληλα καύσιμα ή λιπαντικά, καθώς και ζημιές που σχετίζονται με μετατροπές, επεμβάσεις στο λογισμικό ή βελτιώσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις μπαταρίες υψηλής τάσης υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες δεν καλύπτονται πέρα από την εργοστασιακή κάλυψη των 8 ετών ή 160.000 km.

Τι γίνεται αν δεν έχεις πλήρες ιστορικό service

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι η τεχνική κάλυψη μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και αν στο παρελθόν δεν έχει ακολουθηθεί πιστά το πρόγραμμα συντήρησης, αρκεί η ζημιά για την οποία ζητείται κάλυψη να μη συνδέεται αιτιωδώς με αποκλίσεις από τις οδηγίες συντήρησης.

Αν όμως το όχημα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο ιστορικό συντήρησης ή έχουν ξεπεραστεί τα επιτρεπόμενα όρια απόκλισης, η κάλυψη ενεργοποιείται μετά από 30 ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίηση του γενικού service επιθεώρησης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 30 ημερών δεν παρέχεται κάλυψη για βλάβες, ελαττώματα, προειδοποιητικές ενδείξεις ή τεχνικά συμπτώματα που υπήρχαν ήδη ή είχαν εκδηλωθεί πριν ξεκινήσει η ισχύς της τεχνικής κάλυψης.

Ποια είναι η επιτρεπόμενη απόκλιση στη συντήρηση

Οι όροι προβλέπουν επιτρεπόμενη απόκλιση για τη συντήρηση. Για συμβατικά και υβριδικά οχήματα, η απόκλιση μπορεί να είναι έως 30 ημερολογιακές ημέρες ή έως 1.500 km. Για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, η απόκλιση αφορά έως 30 ημερολογιακές ημέρες.

Η απόκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται αν πριν από τη συντήρηση έχει ήδη εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ή τεχνικό σύμπτωμα που συνδέεται με τη βλάβη για την οποία ζητείται κάλυψη. Με απλά λόγια, δεν μπορεί κάποιος να αγνοήσει μια ένδειξη βλάβης, να συνεχίσει να οδηγεί και μετά να ζητήσει κάλυψη σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Πόσο διαρκεί κάθε φορά η κάλυψη

Η κάλυψη δεν ενεργοποιείται μία φορά και μένει αυτόματα ενεργή έως τα 10 χρόνια. Ισχύει έως την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση, όπως αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Για συμβατικά και υβριδικά οχήματα, η διάρκεια φτάνει έως την επόμενη προβλεπόμενη συντήρηση, όποιο επέλθει πρώτο, χρονικά ή χιλιομετρικά. Για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, η κάλυψη ισχύει έως την επόμενη χρονικά προβλεπόμενη συντήρηση.

Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς παύει αν το όχημα ξεπεράσει τα όρια των 10 ετών ή των 150.000 km.

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Από τα προγράμματα εξαιρούνται οχήματα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική εκμίσθωση, όπως ταξί, οχήματα εταιρειών ενοικίασης ή χρονομίσθωσης, με εξαίρεση οχήματα που ανήκουν ή διαχειρίζονται από την ίδια την Kosmocar.

Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιώτης ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ενός τυπικού επιβατικού οχήματος είναι ο βασικός αποδέκτης του προγράμματος. Αν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται επαγγελματικά με μορφή εκμίσθωσης, χρειάζεται έλεγχος των ειδικών όρων πριν θεωρηθεί ότι μπορεί να ενταχθεί.

Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης που έχει Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικό Όχημα, Audi ή Skoda και θέλει να δει αν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να ελέγξει τρία πράγματα:

Αν το αυτοκίνητο έχει ηλικία έως 10 ετών από την πρώτη κυκλοφορία. Αν έχει διανύσει έως 150.000 km. Αν μπορεί να πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της μάρκας.

Το επόμενο πρακτικό βήμα είναι η επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο συνεργάτη service Volkswagen, Audi ή Skoda, ανάλογα με τη μάρκα του οχήματος, ώστε να ελεγχθεί η επιλεξιμότητα και να γίνει η προβλεπόμενη καταχώρηση μετά το service.

Τι κρατάμε;