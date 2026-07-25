Εάν η πινακίδα σου είναι έτσι κινδυνεύει με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Η εγκατάσταση εκατοντάδων νέων καμερών σε αυτοκινητόδρομους και αστικό οδικό δίκτυο φέρνει στο προσκήνιο μια διάταξη του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την οποία αρκετοί οδηγοί και αναβάτες ενδέχεται να αγνοούν

Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι κυρώσεις επιβάλλονται μόνο όταν κάποιος έχει παραποιήσει ή αλλοιώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός του. Ωστόσο, ο νέος ΚΟΚ διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παράβασης.

Με λίγα λόγια, δεν αρκεί να έχεις πινακίδες: Ο νέος ΚΟΚ σε τιμωρεί κι αν οι πινακίδες σου δε φαίνονται καθαρά.

Τι προβλέπει το άρθρο 94

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του νέου ΚΟΚ, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχήματος χωρίς νόμιμες πινακίδες, με παραποιημένες πινακίδες, αλλά και με πινακίδες που δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τα τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων. Η διατύπωση του νόμου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παράβαση υπάρχει όταν οι πινακίδες «δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων».

Με απλά λόγια, δεν τιμωρείται μόνο η σκόπιμη παραποίηση της πινακίδας. Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και όταν αυτή δεν μπορεί να διαβαστεί από τις κάμερες ή από τα όργανα ελέγχου, ακόμη και αν αυτό οφείλεται σε έντονη βρωμιά, λάσπη ή άλλες συνθήκες που εμποδίζουν την αναγνώρισή της.

Οι κυρώσεις

Για τις πινακίδες που δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες προβλέπονται:

Πρόστιμο 350 ευρώ

Αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες

Αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας για 30 ημέρες

Οι ίδιες ακριβώς κυρώσεις ισχύουν τόσο στις περιπτώσεις παραποίησης όσο και όταν οι πινακίδες δεν μπορούν να αναγνωριστούν από τα συστήματα καταγραφής παραβάσεων. Αν διαπιστωθεί ότι η απόκρυψη έγινε σκόπιμα, για παράδειγμα με τη χρήση φιμέ καλυμμάτων, ειδικών μεμβρανών ή αναδιπλούμενων μηχανισμών, τότε οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η παράβαση αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιούνται συσκευές που αποκρύπτουν ενεργά την πινακίδα ή αν διαπιστωθεί χρήση πλαστών πινακίδων, το πλαίσιο των κυρώσεων αυστηροποιείται σημαντικά. Σε τέτοια περιστατικά το πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινικές συνέπειες, με πιθανή ποινή φυλάκισης έως έναν χρόνο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν σημαίνει ότι ένας οδηγός θα τιμωρηθεί επειδή το αυτοκίνητό του έχει λίγη σκόνη μετά από μια καθημερινή μετακίνηση. Το ζήτημα προκύπτει όταν η πινακίδα είναι τόσο λερωμένη ώστε να μην μπορεί να αναγνωστεί. Για τον λόγο αυτό, μετά από οδήγηση σε χωματόδρομους, έντονη βροχή ή λασπωμένες διαδρομές, καλό είναι να γίνεται ένας σύντομος έλεγχος πριν το όχημα επιστρέψει στην κυκλοφορία.

Με την επέκταση του δικτύου καμερών και την ευρύτερη εφαρμογή των αυτοματοποιημένων συστημάτων βεβαίωσης παραβάσεων, η κατάσταση της πινακίδας αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το μήνυμα του νέου ΚΟΚ είναι σαφές: δεν αρκεί η πινακίδα να βρίσκεται στη σωστή θέση. Πρέπει να είναι και πλήρως αναγνώσιμη, διαφορετικά ο οδηγός ή ο αναβάτης κινδυνεύει με τις ίδιες διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται και για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας.

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