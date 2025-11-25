Έχεις Suzuki; Δες που θα βρεις δωρεάν χειμερινό έλεγχο και εκπτώσεις που συμφέρουν

Το νέο πρόγραμμα Drive ‘N Smile Winter Edition της Suzuki σου προσφέρει δωρεάν χειμερινό έλεγχο και μεγάλες προσφορές

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει την ασφάλεια και την άνεση εν όψει των χειμερινών μηνών, προσφέροντας δωρεάν τεχνικό έλεγχο 12 σημείων και σημαντικές προσφορές σε βασικά προϊόντα συντήρησης και εξοπλισμού. Η Suzuki καλεί τους κατόχους των μοντέλων της να προετοιμάσουν το αυτοκίνητό τους για κάθε διαδρομή – από την καθημερινή μετακίνηση έως τις χειμερινές εξορμήσεις.

Η Suzuki υπογραμμίζει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου

Το κρύο και η κακοκαιρία επηρεάζουν και επιβαρύνουν σημαντικά κρίσιμα συστήματα του οχήματος, κάνοντας τον προληπτικό έλεγχο πιο αναγκαίο από ποτέ. Η Suzuki προσφέρει δωρεάν τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιείται από πιστοποιημένους τεχνικούς του Εξουσιοδοτημένου της Δικτύου και περιλαμβάνει:

Διαγνωστικό έλεγχο ηλεκτρονικών συστημάτων

Έλεγχο μπαταρίας

Έλεγχο λειτουργίας A/C & φίλτρων

Έλεγχο κατάστασης και πίεσης ελαστικών, στάθμης υγρών, φωτισμού, υαλοκαθαριστήρων

Λεπτομερή οπτικό έλεγχο των συστημάτων ψύξης, διεύθυνσης, ανάρτησης, εξάτμισης, μετάδοσης και φρένων.

Η προσφορά καλύπτει τόσο τα υβριδικά όσο και τα οχήματα Suzuki με συμβατική τεχνολογία.

Ειδική φροντίδα για την μπαταρία

Η μπαταρία αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους «αδύναμους κρίκους» κάθε οχήματος τον χειμώνα, με το νέο πρόγραμμα της Suzuki να περιλαμβάνει δωρεάν έλεγχο και 25% έκπτωση σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση με γνήσια μπαταρία Suzuki. Οι οδηγοί που κινούνται συχνά στο οδικό δίκτυο μπορούν επίσης να επωφεληθούν από 25% έκπτωση στις χιονοκουβέρτες, οι οποίες είναι ανθεκτικές, εύκολες στην τοποθέτηση και υποχρεωτικές – όπου απαιτείται – βάσει ΚΟΚ.

Παράλληλα, η ιαπωνική μάρκα προσφέρει έκπτωση 25% σε γνήσιους υαλοκαθαριστήρες Suzuki, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή τους απόδοση σε έντονες βροχοπτώσεις ή χιόνι. Το Drive ‘N Smile Winter Edition εμπλουτίζεται επίσης με 20% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Suzuki, που καλύπτουν ανάγκες μεταφοράς, προστασίας και εξατομίκευσης του οχήματος, καθώς και 20% έκπτωση στα είδη lifestyle.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να ενημερωθούν για όλες τις παροχές του προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας auto.suzuki.gr.

Τι κρατάμε:

Το Drive ‘N Smile Winter Edition έρχεται να ενισχύσει την ασφάλεια και την άνεση εν όψει των χειμερινών μηνών

Η Suzuki προσφέρει δωρεάν τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιείται από πιστοποιημένους τεχνικούς

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν έλεγχο και 25% σε σημαντικά εξαρτήματα όπως, μπαταρίες, καθαριστήρες και χιονοκουβέρτες

Το Drive ‘N Smile Winter Edition εμπλουτίζεται επίσης με 20% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Suzuki

Νέο Jeep Compass: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το οικογενειακό SUV που έρχεται στην Ελλάδα

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%