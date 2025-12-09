Έχυσαν νερό στο πορτμπαγκάζ ηλεκτρικού και η ζημιά έφτασε σχεδόν τις 13.000 ευρώ

Για να κάνει τα ψώνια του βγήκε ο άνθρωπος όταν το καντράν στο ηλεκτρικό του αυτοκίνητο έγινε… Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Νερό και ηλεκτρισμός δεν τα πάνε καλά μαζί – κάτι που κάθε άνθρωπος οφείλει να γνωρίζει για δικό του καλό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως πρέπει να ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μένουν κλεισμένα σε γκαράζ όταν βρέχει, αλλά το νερό βρήκε άλλο τρόπο να χαλάσει την εβδομάδα του Thanksgiving σε έναν οδηγό ενός Lucid Air.

Αυτό αφού ένα απλό ατύχημα που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας προκάλεσε ζημιά πολλών χιλιάδων δολαρίων στο ηλεκτρικό σεντάν της Lucid, με την εταιρεία και την ασφαλιστική να… νίπτουν τας χείρας των (pun inteded).

Μια λακκούβα έκανε τη ζημιά

Όπως εξηγεί ο χρήστης u/raging_onyx στο Reddit, όλα ξεκίνησαν όταν πήγε με το Lucid Air του για ψώνια, γεμίζοντας κι ένα δοχείο νερού που είχε στο πορτμπαγκάζ. Ωστόσο, αυτό δυστυχώς άνοιξε όταν έπεσε με το αυτοκίνητο σε μια λακκούβα, κάτι που κατάλαβε όταν το καντράν του άρχισε να βγάζει ανησυχητικές ενδείξεις.

Το Lucid Air γρήγορα μπήκε σε limp mode και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε, αρνούμενο να βγει από το Park.

Happy Thanksgiving!

Σε εορταστικούς ρυθμούς πιθανότατα ήταν και το customer support της Lucid, με τον εκπρόσωπο της μάρκας να λέει στον άτυχο οδηγό πως θα πρέπει να μιλήσει με την ασφάλεια και να προετοιμαστεί για την πιθανότητα το όχημα να έχει βγει ολική. Πραγματικά… τον γλέντησαν.

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος είχε αποκτήσει το Lucid Air με leasing, συνέχισε να τρώει εορταστικές… σφαλιάρες, όταν στο σημείο έφτασε το συνεργείο ρυμούλκησης, αλλά το αυτοκίνητο είχε κολλήσει στο park και δεν κουνιόταν με τίποτα. Τελικά κατάφεραν να βάλουν νεκρά την επόμενη ημέρα και να το φορτώσουν.

Το αποτελειωτικό χτύπημα ήρθε όταν ηλεκτρικό σεντάν έφτασε στο συνεργείο όπου, ενώ αρχικά η ζημιά που προκάλεσε το νερό στο πορτμπαγκάζ εκτιμήθηκε πρόχειρα στα περίπου 1.000 δολάρια, το τελικό ποσόν ανήλθε στα… 15.000 δολάρια!!! (σχεδόν 13.000 ευρώ)

Ακόμα χειρότερα: ο οδηγός του… WatAir έφαγε διπλή «πόρτα» από τη Lucid και από την ασφαλιστική, με έκαστες να υποστηρίζουν πως για τη ζημιά ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος, αρνούμενες να καλύψουν τα έξοδα επισκευής.

Κι ενώ είναι πραγματικά απίστευτο το ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί ουσιαστικά να καταστραφεί από λίγο νερό που χύθηκε στο πορτμπαγκάζ, οι πιθανότητες να βρει το δίκιο του είναι ελάχιστες.

Tι κρατάμε:

Lucid Air οδεύει προς τα… σκουπίδια λόγω νερού

Ένα δοχείο νερού άνοιξε στο πορτμπαγκάζ και το ηλεκτρικό σεντάν έπαθε «τραλαλά»

Η ζημιά εκτιμάται στα περίπου 15.000 δολάρια

Προσπαθεί να βρει το δίκιο του ο οδηγός, αλλά μάλλον δύσκολα θα ξεμπερδέψει

