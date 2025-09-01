Εδώ θα δεις το εξαιρετικό premium SUV της Geely από κοντά

Tο νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ηλεκτρική κινητικότητα στην Ελλάδα

Η Geely δίνει δυναμικό παρών στη ΔΕΘ, τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό της Ελλάδας, συμμετέχοντας στην Auto Thessaloniki 2025. Η παρουσία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά, καθώς φέρνει στο κοινό τη φιλοσοφία μιας από τις πιο ισχυρές και καινοτόμες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως.

Με δραστηριότητα σε περισσότερες από τριάντα αγορές, η Geely έχει εδραιώσει τη θέση της ως πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση, την έξυπνη συνδεσιμότητα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Οι επενδύσεις της στην τεχνολογία αυτοματισμού και η προσήλωσή της στην προσιτή πολυτέλεια την καθιστούν σημείο αναφοράς στη διεθνή σκηνή, με μοντέλα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την προηγμένη τεχνολογία τους.

Στην Auto Thessaloniki 2025, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το Geely EX5, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ηλεκτρική κινητικότητα στην Ελλάδα. Το μοντέλο συνδυάζει κορυφαία άνεση, πρακτικότητα και σύγχρονη συνδεσιμότητα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για τον οδηγό που αναζητά τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινή μετακίνηση. Με κομψή σχεδίαση, ευρύχωρο εσωτερικό και προηγμένα συστήματα ασφάλειας, το EX5 ξεχωρίζει στην κατηγορία του και υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά.

Διαβάστε τη δοκιμή του Geely ΕΧ5 ΕΔΩ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρωτοποριακό πρόγραμμα Freedom 100, που σε συνδυασμό με την τιμή εκκίνησης από €29.990 και τα οφέλη του “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3” καθιστούν το Geely EX5 ακόμη πιο δελεαστική πρόταση.

Η εμφάνιση της Geely στη ΔΕΘ δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση ενός νέου μοντέλου, αλλά σηματοδοτεί την είσοδο μιας δυναμικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην ελληνική πραγματικότητα, με στόχο να προσφέρει καινοτόμες λύσεις, βιώσιμη κινητικότητα και μια νέα προοπτική στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα