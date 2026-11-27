Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο αγαπημένος αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος, βυθίζοντας στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους και ιδιαίτερους εκπροσώπους της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ο γνωστός αθλητικογράφος έφυγε από τη ζωή μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου έδινε μάχη έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί εξαρχής ιδιαίτερα σοβαρή και τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει την περιπέτεια.

Με την ξεχωριστή γραφή του, το αιχμηρό χιούμορ και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο σχολίαζε την αθλητική επικαιρότητα, ο Αντώνης Πανούτσος άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.

Η απώλειά του δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στην ελληνική αθλητικογραφία και στη δημοσιογραφική οικογένεια.