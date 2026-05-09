EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έφυγε από τη ζωή ο οδηγός αγώνων Δημήτρης Ψύλλος

ΣΑΒΒΑΤΟ | 09.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ο ελληνικός χώρος των ράλι αποχαιρετά έναν άνθρωπο που ξεχώρισε όχι μόνο για την αγωνιστική του πορεία, αλλά κυρίως για το ήθος, τη δύναμη και την αξιοπρέπειά του απέναντι στις δυσκολίες της ζωής

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Ψύλλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με σοβαρή ασθένεια. Για περισσότερο από μία δεκαετία αντιμετώπισε δύσκολες καταστάσεις με αξιοθαύμαστη αντοχή, διατηρώντας μέχρι το τέλος τη θετική του στάση και την αγάπη του για τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω του.

Ο Δημήτρης Ψύλλος γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1967 και η σχέση του με τους αγώνες ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εκπαίδευσης οδηγών, πριν περάσει ενεργά στους αγώνες ράλι και ράλι σπριντ, όπου σύντομα κατάφερε να ξεχωρίσει για την ταχύτητα αλλά και την αγωνιστική του συνέπεια.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του συμμετείχε σε δεκάδες αγώνες οδηγώντας μοντέλα όπως Toyota Starlet, Corolla, Celica και Yaris, αλλά και Mitsubishi Lancer Evo IX και Evo X. Μέσα από αυτή τη διαδρομή γνώρισε επιτυχίες, δύσκολες στιγμές και έντονες μάχες στις ειδικές διαδρομές, χωρίς όμως ποτέ να χάσει την ψυχραιμία και τον σεβασμό προς τους συναθλητές του.

Η παρουσία του στους ελληνικούς αγώνες κράτησε περισσότερα από 25 χρόνια, με ανθρώπους του χώρου να μιλούν για έναν οδηγό που ξεχώριζε όχι μόνο πίσω από το τιμόνι, αλλά και ως προσωπικότητα. Το χιούμορ, η ειλικρίνεια και η διάθεσή του να βοηθήσει νεότερους οδηγούς δημιούργησαν γύρω του έναν κύκλο εκτίμησης που ξεπερνούσε τα όρια του ανταγωνισμού.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να ζει πιο ήρεμα στην Κινέττα, δίνοντας τη δική του καθημερινή μάχη με αξιοπρέπεια και έχοντας διαρκώς στο πλευρό του την οικογένειά του. Ιδιαίτερη αδυναμία είχε στα τρία παιδιά του, ενώ μεγάλη χαρά του έδινε η αγωνιστική συνέχεια του γιου του Γιώργου, που ακολουθεί πλέον τα βήματά του στον χώρο των ράλι.

Παρά την απομάκρυνσή του από την ενεργό δράση, παρέμεινε μέχρι τέλους ένας άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με την αγωνιστική κοινότητα. Η τελευταία του επαφή με το αγωνιστικό τιμόνι συνδέθηκε με ένα Mitsubishi Evo X, ενώ η τελευταία επίσημη συμμετοχή του σε κορυφαίο αγώνα ήταν στο Ράλλυ Ακρόπολις του 2013.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 11:30 στο κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού motorsport θα του πουν το τελευταίο αντίο.

#Δημήτρης Ψύλλος
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
