Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος Andrea de Adamich

Έφυγε από τη ζωή ο οδηγός-θρύλος της Alfa Romeo, πρώην οδηγός F1, πρωταθλητής ETCC ’66 και πρωτοπόρος στην οδική ασφάλεια.

Ο Andrea de Adamich, γεννηθείς στη Τεργέστη τον Οκτώβριο του 1941, υπήρξε από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκίνησε από μικρός στους αγώνες ταχύτητας και ταυτίστηκε με την Alfa Romeo στις πίστες, ενώ πέρασε και από τη Formula 1 με Ferrari, McLaren, Surtees και Brabham. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, «πλήρης ημερών», αφήνοντας πίσω του αγωνιστικές διακρίσεις αλλά και σπουδαίο έργο στην οδική ασφάλεια και την ενημέρωση του κοινού.

Καριέρα και τίτλοι

Πρωταθλητής Ευρώπης Αυτοκινήτων Τουρισμού (ETCC) 1966 με Alfa Romeo 1600 GTA : η επιτυχία που τον έβαλε οριστικά στο κάδρο των μεγάλων.

Temporada F2 (Αργεντινή) 1968 : κατέκτησε το δημοφιλές τότε πρωτάθλημα με Ferrari .

Αγώνες αντοχής και τουρισμού: πολυετής σύνδεση με την Alfa Romeo , διακρίσεις σε πίστες Ευρώπης.

24 Ώρες Le Mans: συμμετοχές το 1970 (εγκατάλειψη) και 1972 – 4η θέση.

Η πορεία του στη Formula 1

Στη F1 εμφανίστηκε στο GP Ν. Αφρικής 1968 (Ferrari). Έτρεξε σε 36 Grand Prix (1968 και 1970–1973) με Ferrari, McLaren (Alfa Romeo κινητήρες), March, Surtees, Brabham.

1971–1972 : τα πρώτα του βαθμολογημένα αποτελέσματα, με κορυφαίες θέσεις 4ος σε Jarama (1972) και Zolder (1973) .

Η καριέρα του ανακόπηκε επανειλημμένα από ατυχήματα: τραυματισμός στον αυχένα στο GP Ν. Αφρικής ’68, ενώ το μεγάλο ατύχημα στο Silverstone (1973) –που πυροδοτήθηκε από το μονοθέσιο του Jody Scheckter– τον άφησε εγκλωβισμένο για πάνω από μισή ώρα και ουσιαστικά έκλεισε το κεφάλαιο F1 για τον ίδιο.

Μετά τους αγώνες: δημοσιογραφία και τηλεόραση

Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την αυτοκίνηση. Από το 1978 έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ιταλική τηλεόραση, παρουσιάζοντας έως το 2012 το δημοφιλές “Grand Prix” στο Italia 1. Με καθαρό λόγο και εμπειρία μέσα από τις πίστες, βοήθησε ένα ευρύ κοινό να κατανοήσει βαθύτερα τη F1 και τους μηχανοκίνητους αγώνες.

Οδική ασφάλεια: η παρακαταθήκη

Το σοβαρό ατύχημα του 1973 τον οδήγησε να αφιερώσει τις επόμενες δεκαετίες στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας:

1990 : ίδρυση του Centro Internazionale Guida Sicura στο Varano , με την αρωγή της Alfa Romeo — πρότυπο κέντρο ασφαλούς, προχωρημένης και αγωνιστικής οδήγησης.

Μέσα από τη Scuderia de Adamich S.p.A. οργάνωσε εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις για πάνω από 30 χρόνια , διαμορφώνοντας κουλτούρα υπεύθυνης οδήγησης σε χιλιάδες οδηγούς.

Παράλληλα, διετέλεσε αντιπρόεδρος της N.Technology, που προετοίμαζε αγωνιστικά αυτοκίνητα για την Alfa Romeo.

Γιατί θα τον θυμόμαστε

Ο de Adamich συνδύασε ταλέντο, ήθος και προσφορά. Ίσως να μην μετέφρασε πάντοτε την ταχύτητά του σε τρόπαια στη F1 –οι συγκυρίες και τα ατυχήματα τον αδίκησαν– όμως άφησε έντονο αποτύπωμα στους αγώνες τουρισμού/αντοχής και, κυρίως, στο πώς εκπαιδεύουμε οδηγούς εκτός πίστας. Το έργο του στα media και στην ασφάλεια είναι εξίσου πολύτιμο με τις αγωνιστικές του επιδόσεις.

Τι κρατάμε;

Πρωταθλητής ETCC 1966 με Alfa Romeo 1600 GTA · σημαντικές επιτυχίες σε τουρισμού/αντοχής.

36 εκκινήσεις F1 (1968, 1970–1973) με Ferrari, McLaren, Surtees, Brabham · καλύτερα αποτελέσματα 4ος σε Jarama ’72 και Zolder ’73 .

Το ατύχημα στο Silverstone (1973) σημάδεψε την πορεία του και γέννησε την αποστολή του στην οδική ασφάλεια .

Ίδρυση Centro Internazionale Guida Sicura (1990) και δεκαετίες εκπαίδευσης οδηγών στο Varano .

Δημοσιογράφος/παρουσιαστής (1978–2012) στο Italia 1 “Grand Prix” , μορφώνοντας το κοινό για τη F1.

Ένας κύριος των αγώνων: αγωνιστής, εκπαιδευτής, communicator – μια ζωή αφιερωμένη στο αυτοκίνητο και στους ανθρώπους του.

