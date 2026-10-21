«Έφυγε» στα 94 του ο Γιώργος Λιβέρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 χρονών ο Γιώργος Λιβέρης, ένας από τους παλαιότερους δημοσιογράφους του Ειδικού Τύπου στην Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε την απώλεια του παλαίμαχου δημοσιογράφου Γιώργου Λιβέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 94 ετών. Μια προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην αθλητική δημοσιογραφία όσο και στον χώρο του αυτοκινήτου, μέσα από μια μακρά και πολυσχιδή διαδρομή που διήρκεσε δεκαετίες.

Εξέχον μέλος της πρώτης γενιάς δημοσιογράφων του Ειδικού Τύπου

Ο Γιώργος Λιβέρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932. Ξεκίνησε την αθλητική δημοσιογραφία το 1949, παράλληλα με τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ». Εκεί παρέμεινε επί 20 συνεχόμενα έτη, χτίζοντας τα θεμέλια μιας καριέρας που θα τον καθιστούσε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους επαγγελματίες της εποχής του. Στη συνέχεια εργάστηκε στην «Απογευματινή» και τη «Δημοκρατική Αλλαγή», ενώ η ενασχόλησή του με τον κόσμο του αυτοκινήτου τον οδήγησε στα περιοδικά «Auto Express», «Car and Driver» και «Auto Moto Sport».

Παράλληλα, για δεκαετίες διετέλεσε υπεύθυνος Τύπου της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τη δημοσιογραφική ιδιότητα με την οργανωτική πλευρά του αθλητισμού.

Η σχέση του με τον αθλητισμό δεν περιορίστηκε μόνο στη δημοσιογραφία

O Γιώργος Λιβέρης υπήρξε πρωταθλητής στη Σκοποβολή και αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960. Στη συνέχεια συμμετείχε άλλες δέκα φορές, είτε ως αρχηγός ομάδας είτε ως διοικητικός παράγοντας, αποδεικνύοντας την πολύπλευρη προσφορά του στον χώρο. Παράλληλα, υπήρξε συγγραφέας δύο βιβλίων για το αγωνιστικό αυτοκίνητο και δύο ακόμη για θέματα των Ολυμπιακών Αγώνων, αφήνοντας πίσω του γραπτό έργο που αποτυπώνει τόσο την αγάπη του για τους αγώνες ταχύτητας όσο και τη βαθιά γνώση του για το ολυμπιακό κίνημα.

Κατά τη διάρκεια της μακράς του διαδρομής έλαβε πλήθος διακρίσεων. Η ΕΣΗΕΑ τον τίμησε ειδικά το 2018, στην ειδική βραδιά των βετεράνων του Αθλητικού Τύπου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στον κλάδο. Ο Γιώργος Λιβέρης υπήρξε ένας διακεκριμένος στην εποχή του συνάδελφος, με πλούσια προσφορά στον αθλητισμό, ενώ παρέμεινε πιστός στις αρχές του δημοσιογραφικού λειτουργήματος σε όλη τη διάρκεια του βίου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους του, τους δύο γιους του και ειδικά τον Διονύση, που ακολούθησε στα επαγγελματικά βήματα του πατέρα του. Αποχαιρετά τον εκλεκτό αθλητικογράφο, ο οποίος με την πολυσχιδή του προσωπικότητα και τη μακρόχρονη παρουσία του τίμησε τον δημοσιογραφικό κλάδο.

Η κηδεία του Γιώργου Λιβέρη θα γίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής.

Πηγή: Εsiea.gr / Φωτογραφία: 4troxoi.gr