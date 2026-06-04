Εγκαίνια για το πιο εντυπωσιακό κατάστημα των Renault & Dacia στην Ελλάδα

Η Renault και η Dacia ενισχύουν την παρουσία τους στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η GA Motors εγκαινίασε στη Θεσσαλονίκη τη νέα της κάθετη μονάδα

Μετά τη δημιουργία του boutique καταστήματος rnlt©Athens στο Κολωνάκι, η GA Motors Α.Ε. – αδελφή εταιρεία της Grand Automotive Hellas, αποκλειστικού εισαγωγέα των Renault και Dacia στη χώρα μας – επεκτείνει το δίκτυό της με μια νέα, σύγχρονη εγκατάσταση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Αυτή αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη εγκατάσταση των δύο μαρκών στην Ελλάδα που ακολουθεί πλήρως τα νεότερα εταιρικά πρότυπα των Renault και Dacia.

Όλη η γκάμα Renault & Dacia στο «πιάτο»

Η νέα μονάδα βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών και εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά ολόκληρη την γκάμα μοντέλων των Renault και Dacia, καθώς και επιλεγμένα μεταχειρισμένα οχήματα.

Πρόκειται για μια πλήρως οργανωμένη κάθετη μονάδα που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη. Πέρα από το τμήμα πωλήσεων καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο, φανοβαφείο, καθώς και τμήμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ιδιοκτήτες των δύο μαρκών.

Η νέα εγκατάσταση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και επαφής με τα προϊόντα των δύο εταιρειών.

Τη μελέτη και τον σχεδιασμό της αναμόρφωσης του χώρου ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο ZEROTWO architects της Χριστίνας Ιωαννίδου. Το ίδιο γραφείο είχε επιμεληθεί και τη δημιουργία του rnlt©Athens στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας και στη Θεσσαλονίκη τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία των δύο εταιρειών.

Με τη λειτουργία της νέας κάθετης μονάδας, η GA Motors κάνει ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη του δικτύου Renault και Dacia στην Ελλάδα, δημιουργώντας έναν χώρο που συνδυάζει πωλήσεις, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες after sales, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες μιας συνεχώς διευρυνόμενης γκάμας μοντέλων.

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