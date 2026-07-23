Εγκαινιάζεται σήμερα ο νέος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας – Μειώνει τον χρόνο ταξιδιού κατά μιάμιση ώρα

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Παραδίδεται σήμερα ολόκληρος ο Ε65, μήκους 182,1 km. Ποιες διαδρομές γίνονται ταχύτερες και πόσο μειώνεται ο χρόνος ταξιδιού.

Μια νέα εποχή για τις οδικές μετακινήσεις στη χώρα ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, με την ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, γνωστού ως Ε65.

Η παράδοση των τελευταίων 46 km από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά θέτει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 km του αυτοκινητοδρόμου, δημιουργώντας μια απευθείας σύνδεση ανάμεσα στον ΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.

Η τελετή εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο 167ο χιλιόμετρο του Ε65, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Ε65 ολοκληρώνεται στα 182,1 km

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, καθώς και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Με την παράδοση του βόρειου τμήματος, ο Ε65 εκτείνεται πλέον από τη σύνδεσή του με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού.

Ε65 Στοιχεία Συνολικό μήκος 182,1 km Νέο τμήμα που παραδίδεται 46 km Διαδρομή νέου τμήματος Καλαμπάκα – Γρεβενά Λωρίδες 2 ανά κατεύθυνση Πρόσθετη υποδομή Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης Σύνδεση ΑΘΕ – Εγνατία Οδός

Ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T και δημιουργεί έναν νέο άξονα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδας.

Πόσο μειώνεται ο χρόνος ταξιδιού

Η ολοκλήρωση του Ε65 αλλάζει σημαντικά τις μετακινήσεις προς τη Δυτική Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση καταγράφεται στη διαδρομή Λαμία – Εγνατία Οδός, η οποία περιορίζεται κατά περίπου 90 λεπτά.

Διαδρομή Νέος χρόνος Λαμία – Εγνατία Οδός 1 ώρα και 45 λεπτά Αθήνα – Γρεβενά 4 ώρες Αθήνα – Μέτσοβο 4 ώρες Αθήνα – Καστοριά 4 ώρες και 35 λεπτά Αθήνα – Κοζάνη 4 ώρες και 30 λεπτά Αθήνα – Καρπενήσι 3 ώρες Αθήνα – Τρίκαλα Κάτω από 3 ώρες Αθήνα – Καρδίτσα 2 ώρες και 35 λεπτά

Το ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τα Γρεβενά θα διαρκεί πλέον περίπου τέσσερις ώρες, ενώ αντίστοιχος είναι ο χρόνος μέχρι το Μέτσοβο.

Ποιες περιοχές αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση

Ο νέος αυτοκινητόδρομος διευκολύνει την πρόσβαση σε σημαντικούς προορισμούς της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται:

τα Μετέωρα,

η Καλαμπάκα,

τα Τρίκαλα,

η Καρδίτσα,

η Λίμνη Πλαστήρα,

το Καρπενήσι,

τα Γρεβενά,

το Μέτσοβο,

η Κοζάνη,

η Καστοριά.

Η σύνδεση της Θεσσαλίας με την Εγνατία Οδό περιορίζει την ανάγκη χρήσης παλαιότερων και πιο απαιτητικών διαδρομών, βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα του ταξιδιού.

Νέος άξονας για εμπορεύματα και λιμάνια

Η σημασία του Ε65 δεν περιορίζεται στις επιβατικές μετακινήσεις. Η ολοκλήρωσή του δημιουργεί μια νέα διαδρομή για τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ της Κεντρικής Ελλάδας, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσω του νέου άξονα διευκολύνεται η σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου, ενώ προσφέρεται συντομότερη εναλλακτική διαδρομή για τις μεταφορές προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια εκτιμάται ότι μειώνεται κατά περίπου δύο ώρες.

Η λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου αναμένεται να ενισχύσει:

το εμπόριο,

τον τουρισμό,

την αγροτική παραγωγή,

τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές,

την αναπτυξιακή δυναμική της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι σήραγγες, οι γέφυρες και οι κόμβοι του Ε65

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο τεχνικών έργων.

Στα 182,1 km του Ε65 έχουν κατασκευαστεί:

14 ανισόπεδοι κόμβοι και 4 ημικόμβοι,

5 δίδυμες σήραγγες,

31 γέφυρες,

114 άνω και κάτω διαβάσεις,

8 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης και ανάπαυσης,

2 χώροι στάθμευσης μονού κλάδου,

4 Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης,

4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων,

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας,

3 κτίρια Τροχαίας,

1 κτίριο Πυροσβεστικής.

Η μεγαλύτερη σήραγγα είναι η Τ2, μήκους 3 km, στην περιοχή της Όθρυος και της Μοσχοκαριάς. Η μεγαλύτερη γέφυρα περνά πάνω από τον Πηνειό και έχει μήκος 595 m.

Τέσσερα ΣΕΑ, αλλά μόνο δύο λειτουργούν

Κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου προβλέπονται τέσσερις Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών:

Λιανοκλάδι,

Σοφάδες,

Ράξα,

Καρπερό.

Προς το παρόν λειτουργούν μόνο οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου και Σοφάδων. Οι οδηγοί που κινούνται στο νέο βόρειο τμήμα πρέπει, επομένως, να προγραμματίζουν εγκαίρως τον ανεφοδιασμό και τις στάσεις τους.

Στον Ε65 υπάρχουν επίσης τέσσερις μετωπικοί και πέντε πλευρικοί σταθμοί διοδίων.

Οι υπηρεσίες για τους οδηγούς

Σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου παρέχονται οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού.

Οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους:

24ωρες περιπολίες οδικής ασφάλειας,

τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 1075 ,

, δωρεάν οδική βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης,

τηλεφωνική εξυπηρέτηση στον αριθμό 801 700 7000 ,

, χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης,

Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.

Η δωρεάν οδική βοήθεια αφορά την ασφαλή διαχείριση ενός ακινητοποιημένου οχήματος μέσα στον αυτοκινητόδρομο.

Παρακάμπτονται παλιές και επικίνδυνες διαδρομές

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Ε65 είναι ότι απομακρύνει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας από παλαιότερα τμήματα του οδικού δικτύου.

Η λειτουργία του άξονα έχει ήδη επιτρέψει την παράκαμψη των γνωστών στροφών του Δομοκού, μειώνοντας τον χρόνο και την κόπωση στις διαδρομές προς Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος, η νέα χάραξη συνεχίζεται μέχρι την Εγνατία Οδό, προσφέροντας έναν ενιαίο αυτοκινητόδρομο χωρίς τις συχνές διελεύσεις μέσα από κατοικημένες περιοχές και τις διασταυρώσεις του παλαιού δικτύου.

Τι κρατάμε;