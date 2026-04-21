Είδαμε στην Ελλάδα το υβριδικό SUV-ναυαρχίδα των 1.360 ίππων με τις πάνω από 30.000 παραδόσεις

Το Zeekr 9X των 1.381 ίππων εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Το πολυτελές SUV των Κινέζων εθεάθη στο Κηφισό με ξένες πινακίδες.

Το Zeekr 9X, το μεγάλο SUV-ναυαρχίδα της κινεζικής premium μάρκας του ομίλου Geely, έκανε ήδη την εμφάνισή του και στην Ελλάδα. Το μοντέλο, που εντοπίσαμε στον Κηφισό, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά νέα SUV που έχουν βγει το τελευταίο διάστημα από την Κίνα, όχι μόνο λόγω διαστάσεων και πολυτέλειας, αλλά κυρίως λόγω των τεχνικών του χαρακτηριστικών.

Και αυτό γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο plug-in / super hybrid SUV με ισχύ που φτάνει τους 1.380 PS, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,1 sec και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 380 km CLTC. Την ίδια στιγμή, το 9X έχει ήδη ξεπεράσει τις 30.000 παραδόσεις, σε ένα πολύ σύντομο διάστημα από το λανσάρισμά του, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται για ένα απλό τεχνολογικό halo car, αλλά για μοντέλο με πραγματικό εμπορικό αποτύπωμα.

Το SUV-ναυαρχίδα της Zeekr

Η Zeekr τοποθετεί το 9X στην κορυφή της γκάμας της ως full-size premium SUV και ταυτόχρονα ως το πρώτο υβριδικό της μοντέλο. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για να σταθεί απέναντι σε παραδοσιακές premium προτάσεις μεγάλων διαστάσεων, αλλά με μια πολύ διαφορετική τεχνολογική προσέγγιση.

Το 9X βασίζεται στην πλατφόρμα SEA-S, η οποία υποστηρίζει αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 900V. Αυτό από μόνο του το τοποθετεί σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, καθώς συνδυάζει τεράστια ισχύ, πολύ γρήγορη φόρτιση και μεγάλο εύρος ηλεκτρικής λειτουργίας. Η Zeekr μιλά για το νέο σύστημα SEA Super Hybrid, το οποίο στην πράξη επιχειρεί να φέρει το 9X πιο κοντά σε ένα ηλεκτρικό με range extender λογική, παρά σε ένα συμβατικό plug-in hybrid.

1.381 PS και 0-100 km/h σε 3,1 sec

Κάτω από το καπό υπάρχει ένας τετρακύλινδρος turbo θερμικός κινητήρας βενζίνης με απόδοση 275 ίππων, ο οποίος δουλεύει παράλληλα με τρεις ηλεκτροκινητήρες.

Η συνδυαστική απόδοση ανέρχεται στους εντυπωσιακούς 1.381 ίππους, υπεραρκετούς για να κουβαλήσουν τα περίπου 3.000 κιλά του, ενώ το μέγεθος σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του δίνουν στο 9X μια επιβλητική παρουσία στον δρόμο.

Η Zeekr λέει πως το ακραίο plug-in Hybrid SUV της μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 3,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 240 km/h.

Έως 380 km ηλεκτρικά και πολύ γρήγορη φόρτιση

Οι επιδόσεις είναι απλά ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το 9X να ξεχωρίζει, αφού η μεγαλύτερη διαφορά από τον ανταγωνισμό βρίσκεται στην τεχνολογία της μπαταρίας και στη φόρτιση. Το plug-in Hybrid SUV της Zeekr προσφέρεται με δύο πακέτα μπαταριών, 55 kWh και 70 kWh, με το τελευταίο να του επιτρέπει να κάνει πάνω από 300 χλμ. (302) αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ μπορεί να φορτίσει από το 20 στο 80 % σε μόλις 9 λεπτά.

Η μπαταρία των 70 kWh είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί σε plug-in υβριδικό μοντέλο παραγωγής μέχρι σήμερα.

Πολυτέλεια, έξι θέσεις και premium καμπίνα

Περνώντας στο εσωτερικό, το Zeekr 9X προσφέρεται με διάταξη καθισμάτων με τρεις σειρές (2+2+2). Ξεχωρίζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η μεγάλη κεντρική οθόνη για το σύστημα Infotainment και μια δεύτερη αναδιπλούμενη οθόνη για τους πίσω επιβάτες. Με το νέο 9X, η Zeekr παρουσιάζει το σύστημα Qianli Haohan H9, γνωστό και ως G-Pilot H9, το οποίο συνδυάζει πέντε αισθητήρες LiDAR, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας μεγάλης εμβέλειας και τεσσάρων για παρακολούθηση τυφλών σημείων και πλήρη κάλυψη 360 μοιρών.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται στοιχεία όπως:

OLED οθόνη 17 ιντσών

ηχοσύστημα Naim 3.800W

ηλεκτρικά διαιρούμενη πίσω πόρτα

και συνολικά μια premium αρχιτεκτονική εσωτερικού, που δείχνει ότι η Zeekr δεν στοχεύει σε mainstream premium αντίπαλους, αλλά σε πελάτες που θα κοίταζαν μέχρι χθες BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover ή Porsche.

Πάνω από 30.000 παραδόσεις σε σύντομο διάστημα

Εμπορικά, το 9X δείχνει ήδη να έχει βρει ρυθμό. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026, η Zeekr ανακοίνωσε ότι οι συνολικές παραδόσεις του μοντέλου ξεπέρασαν τις 30.000 μονάδες, περίπου τέσσερις μήνες μετά το λανσάρισμά του.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία μίλησε για μέση τιμή συναλλαγής πάνω από 530.000 γουάν, δηλαδή περίπου 76.300 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι το 9X δεν πουλά μόνο σε όγκο, αλλά και με πολύ ισχυρό εμπορικό mix. Η ίδια η Zeekr ανέφερε επίσης ότι για δύο συνεχόμενους μήνες το μοντέλο βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων στην κατηγορία των μεγάλων SUV κοντά στις 500.000 γουάν στην Κίνα.

Τεχνολογία πλαισίου και ασφάλειας

Το 9X δεν στηρίζεται μόνο στην ισχύ. Η Zeekr έχει εφοδιάσει το μοντέλο με το Haohan AI Digital Chassis, που περιλαμβάνει:

αερανάρτηση

ενεργό έλεγχο κλίσεων

έξυπνα drive modes

ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ

και ενεργή αντιστρεπτική 48V

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η εταιρεία μιλά για Haohan Safety Armor, ενώ υποστηρίζει ότι το μοντέλο πέρασε με επιτυχία τετραπλή crash test διαδικασία στα 105 km/h. Παράλληλα, αναφέρονται συστήματα όπως:

έλεγχος πλευρικού ανέμου

ανύψωση αμαξώματος σε πλευρική σύγκρουση

αυτόματη αποφυγή εμποδίων

