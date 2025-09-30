Είναι αυτή η πιο κιτς νέα Ferrari;

Είναι μωβ, κάνει πολύ θόρυβο και ξεχειλίζει από υπερβολή απ’ όπου κι αν την κοιτάξεις: Είναι η πιο κιτς Ferrari που έχουμε δει;

Αυτό το αφήνουμε πάνω σας, αφού ένα αυτοκίνητο που για κάποιον είναι κιτς, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι… όνειρο. Ο λόγος φυσικά για τη νέα Ferrari 12Cilindri “Equestre” από τη Mansory, έναν βελτιωτικό οίκο που συνηθίζει να πάει «χέρι-χέρι» με την υπερβολή.

Για λίγους απ’ τους… λίγους

Η νέα Mansory Ferrari που σπάει το… κιτς-όμετρο απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά μικρό κοινό, συγκεκριμένα σε λίγους τυχερούς που δεν αρκούνται στο τελευταίο… «απλό» άγριο δωδεκακύλινδρο άλογο της ιταλικής φίρμας, θέλοντας να το κάνουν ακόμα πιο μοναδικό. Το πακέτο της Mansory προορίζεται και για τις δύο εκδόσεις, coupe και spider, της 12Cilindri, προσθέτοντας φανταχτερό χρώμα, νέους τροχούς, έξτρα δύναμη, αλλά και άφθονο carbon.

Και ναι, η Mansory είναι ο πρώτος βελτιωτικός οίκος που… τολμάει να «πειράξει» τη Ferrari 12Cilindri, προς έκπληξη κανενός!

Πόσο μωβ αντέχεις;

Το εξωτερικό της Mansory 12Cilindri έχει φινιριστεί σε ένα φανταχτερό μωβ, με τους προφυλακτήρες, τα πλαϊνά μαρσπιέ και το πίσω μέρος να έχουν βαφτεί σε μαύρο γυαλιστερό και την εταιρεία να προσθέτει τις γνωστές carbon πινελιές της, αλλά και μερικές χρυσές λεπτομέρειες. Στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζει η μαύρη γρίλια και το καπό από ανθρακονήματα, ενώ τις τεράστιες εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα πλαισιώνουν τα πτερύγια του επιθετικού splitter.

Παράλληλα, στο πλαϊνό μέρος ξεχωρίζουν οι νέοι πανάλαφροι σφυρήλατοι τροχοί VF.5 21 ιντσών μπροστά και 22 πίσω. Από το πίσω μέρος λείπει μια τεράστια σταθερή αεροτομή, ωστόσο, το «κενό» γεμίζει ο νέος προφυλακτήρας με το επιβλητικό diffuser που αγκαλιάζει τις τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το γκρι Alcantara και ο κρυφός φωτισμός στο εσωτερικό των θυρών, ενώ οι πελάτες της Mansory μπορούν να επιλέξουν δερμάτινες επενδύσεις όποιου χρώματος προτιμούν.

Λίγο ακόμα «ζουμί» για τον V12

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για κάποιο έργο της Mansory, χωρίς να αναφερθούμε στα έξτρα «άλογα» με τα οποία η εταιρεία συνηθίζει να προικίζει τα αυτοκίνητα που πιάνει στα χέρια της. Ο ατμοσφαιρικός V12 6,5 λίτρων της Ferrari έχει ανέβει στους 843 ίππους (από τους 819 εργοστασιακούς) χάρη σε ένα νέο σύστημα εξάτμισης και μερικές αλλαγές στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.

Η Equestre έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στο φετινό Monaco Yacht Show, με την εταιρεία να ανοίγει τα βιβλία παραγγελιών, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει πόσο χρεώνει το μαγικό της «άγγιγμα».

Τι κρατάμε:

Νέα Ferrari 12Cilindri από τη Mansory: όνειρο ή κιτς;

Φανταχτερή μωβ βαφή με γυαλιστερό μαύρο για αντίθεση και ατελείωτο carbon – Για όσους αντέξουν (και προλάβουν)

Μικρή αύξηση δύναμης για να μην ξεχνάμε τις… παραδόσεις

