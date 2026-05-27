Είναι αυτό το αυτοκίνητο που θα σώσει την Alfa Romeo ξανά;

Οι καιροί είναι δύσκολοι και η Alfa Romeo επιλέγει το ίδιο μοντέλο – «ήρωα» για να τη σώσει για ακόμα μια φορά

Μπορεί πλέον το trend στην αυτοκίνηση να είναι τα SUV, ωστόσο, η Alfa Romeo καταφεύγει σε μια γνώριμη και δοκιμασμένη λύση για να ξαναγίνει ανταγωνιστική. Η ιταλική μάρκα ετοιμάζεται να επιστρέψει σε μία κατηγορία που στο παρελθόν αποτέλεσε κάτι σαν… σωσίβιο στα δύσκολα: ένα νέο premium hatchback που θα μπορέσει να σταθεί επάξια δίπλα σε προτάσεις του ανταγωνισμού όπως η BMW Σειρά 1, το Audi A3, η Mercedes-Benz A-Class και το Volkswagen Golf.

To νέο hatchback θα προσπαθήσει να μπει στα «παπούτσια» της εμβληματικής Alfa Romeo 147, ενός μοντέλο που παρουσιάστηκε το 2000 και κατέκτησε τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς.

Πνευματική διάδοχος της 147

Το νέο hatchback θα αποτελέσει ουσιαστικά την πνευματική διάδοχο των Alfa Romeo 147 και Giullieta, δύο μοντέλων που κατέχουν ξεχωριστές θέσεις στη σύγχρονη ιστορία της μάρκας. Ειδικά η 147 θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Alfa, χάρη στη δυναμική σχεδίαση, την απολαυστική οδική συμπεριφορά και την εμπορική επιτυχία της.

Η Giulietta ακολούθησε το 2010, πριν αποσυρθεί το 2020, με την Alfa Romeo να δείχνει έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά στον «χορό» των hatchbacks.

Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA ONE της Stellantis, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών της εταιρείας. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει εξελιχθεί ώστε να υποστηρίζει διαφορετικού μεγέθους οχήματα και πολλαπλά συστήματα κίνησης, από κινητήρες εσωτερικής καύσης μέχρι αμιγώς ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα.

Έρχεται κι ένα νέο C-SUV

Παράλληλα, η Alfa Romeo επιβεβαίωσε και την εξέλιξη ενός νέου C-SUV, το οποίο θα τοποθετηθεί ανάμεσα στις Junior και Tonale. Το μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium και σύμφωνα με την εταιρεία θα δίνει έμφαση στη σπορ οδική συμπεριφορά, την premium ποιότητα και τον ιταλικό χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή, οι σημερινές Giulia και Stelvio θα παραμείνουν στην παραγωγή έως και το 2027, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Quadrifoglio. Η Alfa Romeo φαίνεται πως επανεξετάζει τα σχέδιά της για τις διαδόχους τους, καθώς η αρχική στρατηγική σχετικά με την ανάπτυξη αποκλειστικά ηλεκτρικών εκδόσεων δεν θεωρείται πλέον βιώσιμη.

Τέλος, η ιταλική μάρκα άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο ενός ακόμη halo model περιορισμένης παραγωγής, εξελιγμένου από το τμήμα Bottega Fuoriserie, μετά την εντυπωσιακή 33 Stradale.

