Είναι αυτό το νέο ΤΟΜΑ του Ελληνικού Στρατού;

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 8×8: Το υπερσύγχρονο τεθωρακισμένο με ελληνικό DNA και μηχανολογική υπεροχή

Στον κόσμο των βαρέων αμυντικών οχημάτων, η ισχύς, η πρόσφυση και η αρχιτεκτονική του σασί αποτελούν το τρίπτυχο της απόλυτης κυριαρχίας. Στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Eurosatory 2026 στο Παρίσι, τα βλέμματα των εγχώριων και διεθνών αναλυτών τράβηξε μια κορυφαία μηχανολογική πρόταση: ο «Φιλοκτήτης» (Philoctetes).

Πρόκειται για το νέο, υπερσύγχρονο τ/, προϊόν στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στον γαλλικό αμυντικό κολοσσό KNDS και την ελληνική METLEN Energy & Metals (πρώην Μυτιληναίος). Βασισμένο στην καταξιωμένη πλατφόρμα του γαλλικού VBCI, το συγκεκριμένο όχημα ενσωματώνει ριζικές αναβαθμίσεις, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικό «θηρίο» εδάφους με έντονο ελληνικό αποτύπωμα.

Κινητήρας & Επιδόσεις: Ισχύς 600 Ίππων

Στην καρδιά του «Φιλοκτήτη» χτυπά ένας αναβαθμισμένος υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας βαρέος τύπου, ο Volvo D13 Turbo Diesel. Προκειμένου να διαχειριστεί το αυξημένο βάρος της ενισχυμένης θωράκισης και των σύγχρονων συστημάτων, η ισχύς του έχει αυξηθεί στους 600 ίππους (HP), σημειώνοντας σημαντική αναβάθμιση έναντι των 550 ίππων της παλαιότερης γαλλικής έκδοσης.

Οι επιδόσεις του οχήματος σε επίπεδο έδαφος προκαλούν δέος, αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο του, καθώς η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 100 χλμ/ώρα. Παράλληλα, η ενεργειακή διαχείριση και η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμου, εξασφαλίζουν μια εντυπωσιακή αυτονομία που φτάνει τα 750 χιλιόμετρα, καθιστώντας το ικανό για μετακινήσεις μεγάλης εμβέλειας χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού.

Κιβώτιο Ταχυτήτων & Μετάδοση 8×8

Η διαχείριση της τεράστιας ροπής του Volvo D13 κινητήρα, γίνεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων βαρέως τύπου, σχεδιασμένου για να αντέχει σε ακραίες καταπονήσεις. Το κιβώτιο διαθέτει 7 σχέσεις εμπροσθοπορείας και 2 οπισθοπορείας (7+2), εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη κλιμάκωση τόσο σε ταχύτητες ταξιδιού όσο και σε συνθήκες εκτός δρόμου.

Η κίνηση μεταδίδεται μόνιμα και στους οκτώ τροχούς (8×8). Για την εξασφάλιση κορυφαίας πρόσφυσης στις πιο δύσβατες εκτός δρόμου διαδρομές, το σύστημα μετάδοσης ενσωματώνει προηγμένα μπλοκέ διαφορικά. Αυτά κλειδώνουν αυτόματα ή κατ’ επιλογή του οδηγού, αποτρέποντας το σπινάρισμα των τροχών σε λάσπη, άμμο ή χιόνι, και εξασφαλίζοντας ότι η ισχύς μεταφέρεται πάντα στους τροχούς με την περισσότερη πρόσφυση.

Υδροπνευματική Ανάρτηση & Ενεργή Καθοδήγηση

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μηχανολογικά χαρακτηριστικά του «Φιλοκτήτη» είναι η υδροπνευματική ανάρτηση. Το σύστημα αυτό προσφέρει κορυφαία απόσβεση κραδασμών, ενώ επιτρέπει τη μεταβολή και τον ηλεκτρονικό έλεγχο του ύψους του οχήματος από το έδαφος. Mε τον τρόπο αυτό, το όχημα προσαρμόζεται σε όλα τα τερέν φροντίζοντας τόσο την άνεση του πληρώματος όσο και τη σταθερότητα της πλατφόρμας κατά τη δυναμική κίνηση εκτός δρόμου.

Παρά το μέγιστο βάρος μάχης που μπορεί να φτάσει τους 32 τόνους, λόγω της ενισχυμένης θωράκισης, ο «Φιλοκτήτης» διατηρεί μια αξιοσημείωτη ευελιξία. Η καθοδήγηση του οχήματος γίνεται μέσω των τεσσάρων μπροστινών τροχών (οι δύο πρώτοι άξονες είναι διευθυντήριοι), γεγονός που μειώνει δραστικά τον κύκλο στροφής για ένα όχημα αυτού του μεγέθους.

Επιπλέον, οι τροχοί εξοπλίζονται με σύστημα κεντρικής πλήρωσης ελαστικών (CTIS – Central Tire Inflation System), το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να αυξομειώνει την πίεση των ελαστικών εν κινήσει από το εσωτερικό της καμπίνας, ανάλογα με το αν κινείται σε βαθιά λάσπη, άμμο ή άσφαλτο. Φυσικά, τα ελαστικά ενσωματώνουν και τεχνολογία Run-Flat για τη διατήρηση της κίνησης ακόμη και μετά από πλήρη απώλεια πίεσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές με μια Ματιά

Κινητήρας: Volvo D13 Turbo Diesel (600 HP)

Volvo D13 Turbo Diesel (600 HP) Μετάδοση: Μόνιμη κίνηση 8×8 με ενσωματωμένα μπλοκέ διαφορικά

Μόνιμη κίνηση 8×8 με ενσωματωμένα μπλοκέ διαφορικά Κιβώτιο Ταχυτήτων: Αυτόματο βαρέως τύπου (7 σχέσεις εμπρός + 2 όπισθεν)

Αυτόματο βαρέως τύπου (7 σχέσεις εμπρός + 2 όπισθεν) Ανάρτηση: Υδροπνευματική με μεταβαλλόμενο ύψος απόστασης από το έδαφος

Υδροπνευματική με μεταβαλλόμενο ύψος απόστασης από το έδαφος Σύστημα Διεύθυνσης: Καθοδήγηση στους δύο πρώτους άξονες (4 διευθυντήριοι τροχοί)

Καθοδήγηση στους δύο πρώτους άξονες (4 διευθυντήριοι τροχοί) Ελαστικά: Τεχνολογία Run-Flat με σύστημα κεντρικής πλήρωσης (CTIS)

Τεχνολογία Run-Flat με σύστημα κεντρικής πλήρωσης (CTIS) Μέγιστη Ταχύτητα: 100 χλμ/ώρα (σε οδικό δίκτυο)

100 χλμ/ώρα (σε οδικό δίκτυο) Αυτονομία: Έως 750 χιλιόμετρα

Έως 750 χιλιόμετρα Μέγιστο Βάρος Μάχης: Έως 32 τόνους

Σώμα και Θωράκιση Modular

Η αρχιτεκτονική του σώματος βασίζεται σε ένα ελαφρύ και εξαιρετικά ανθεκτικό σκάφος από ειδικό κράμα αλουμινίου. Πάνω σε αυτή τη βάση τοποθετείται προσθαφαιρούμενη (modular) πρόσθετη βαλλιστική θωράκιση, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με την αποστολή και να φτάσει έως και το κορυφαίο επίπεδο Level 5. Για την προστασία από ασύμμετρες απειλές, το δάπεδο φέρει ειδική προστασία για τις νάρκες, ενώ στο εσωτερικό έχουν εγκατασταθεί ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα που απορροφούν την ενέργεια της έκρηξης.

Εγχώρια Παραγωγή στο Defence Hub του Βόλου

Το πιο σημαντικό στοιχείο για την ελληνική βιομηχανία είναι ότι η βαριά κατασκευή και η συναρμολόγηση του «Φιλοκτήτη» προορίζεται να γίνει σε ελληνικό έδαφος, στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της METLEN στον Βόλο. Η εταιρεία αναλαμβάνει την εξειδικευμένη κατεργασία των πλακών θωράκισης αλουμινίου, την εξ ολοκλήρου κατασκευή της συγκολλητής δομής και του μεταλλικού σκάφους (σασί) της αναβαθμισμένης έκδοσης VBCI Mk2, καθώς και την τελική ενσωμάτωση όλων των υποσυστημάτων.

Η Ελληνική Κοινοπραξία Εταιρειών

Η KNDS France και η METLEN έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα, υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας (MoU) με κορυφαίες ελληνικές εταιρείες της αγοράς, εξασφαλίζοντας ελληνική προστιθέμενη αξία που αγγίζει ή και ξεπερνά το 40%:

Mevaco: Έχει αναλάβει την κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων ακριβείας, την παραγωγή μεταλλικών τμημάτων του σκάφους και την κατασκευή των εσωτερικών αντιεκρηκτικών δομών.

Έχει αναλάβει την κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων ακριβείας, την παραγωγή μεταλλικών τμημάτων του σκάφους και την κατασκευή των εσωτερικών αντιεκρηκτικών δομών. Miltech Hellas: Υπεύθυνη για την κατασκευή των ηλεκτρονικών και ηλεκτροοπτικών συστημάτων του οχήματος, την ενσωμάτωση θερμικών καμερών/συστημάτων νυχτερινής όρασης, καθώς και την παραγωγή των καλωδιώσεων (harnesses).

Υπεύθυνη για την κατασκευή των ηλεκτρονικών και ηλεκτροοπτικών συστημάτων του οχήματος, την ενσωμάτωση θερμικών καμερών/συστημάτων νυχτερινής όρασης, καθώς και την παραγωγή των καλωδιώσεων (harnesses). EODH (Advanced Survivability Systems): Σχεδιάζει και παρέχει τα προηγμένα πακέτα modular βαλλιστικής προστασίας νέας γενιάς, καθώς και την ειδική τεχνογνωσία για την αντιναρκική θωράκιση του δαπέδου.

Σχεδιάζει και παρέχει τα προηγμένα πακέτα modular βαλλιστικής προστασίας νέας γενιάς, καθώς και την ειδική τεχνογνωσία για την αντιναρκική θωράκιση του δαπέδου. Θέων Αισθητήρες (Theon Sensors): Προμηθεύει τα υψηλής ακρίβειας οπτικά όργανα, τα περισκόπια οδήγησης και τα εποπτικά συστήματα κατάστασης (situational awareness) 360 μοιρών για το πλήρωμα.

Προμηθεύει τα υψηλής ακρίβειας οπτικά όργανα, τα περισκόπια οδήγησης και τα εποπτικά συστήματα κατάστασης (situational awareness) 360 μοιρών για το πλήρωμα. Intracom Defense (IDE): Αναλαμβάνει την εγκατάσταση των προηγμένων ψηφιακών συστημάτων ενδοεπικοινωνίας WiPR, καθώς και την ενσωμάτωση των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου (C4I).

Στάδια και Φάσεις Παραγωγής

Η στρατηγική παραγωγής και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γαλλία στην Ελλάδα έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σε τρεις συγκροτημένες φάσεις: