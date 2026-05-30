«Είναι τόσο άσχημη που ούτε οι Κινέζοι δε θα την αντιγράψουν» – Ποιος άνθρωπος της Ferrari το είπε αυτό για τη Luce;

Το «θάψιμο» στο πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari συνεχίζεται, με άλλους – εκτός των fans – να πιάνουν το… φτυάρι

Η αποκάλυψη της νέας Ferrari Luce συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και μάλιστα όχι μόνο από το κοινό ή τους φίλους της μάρκας. Αυτή τη φορά, τα υποτιμητικά σχόλια έρχονται από «βαριά» ονόματα: τον πρώην ισχυρό άνδρα της Ferrari, Luca di Montezemolo, αλλά και τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργό Μεταφορών, Matteo Salvini.

Viral για κακό λόγο

Η αμιγώς ηλεκτρική Ferrari Luce είχε ήδη δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις από τη στιγμή που παρουσιάστηκε επίσημα, κυρίως λόγω της σχεδίασής της. Παρότι αρκετοί είχαν εκφραστεί θετικά για το εσωτερικό της – το οποίο εγκαταλείπει την υπερβολική χρήση touchscreens υπέρ φυσικών διακοπτών και κουμπιών – το εξωτερικό φαίνεται πως προβληματίζει ακόμα και ανθρώπους που γνωρίζουν τη Ferrari όσο λίγοι.

Ο Luca di Montezemolo, που διετέλεσε πρόεδρος και CEO της Ferrari από το 1991 έως το 2014, δεν μάσησε τα λόγια του μιλώντας στο ιταλικό Askanews. Ο ίδιος θεωρεί πως η Luce κινδυνεύει να αλλοιώσει την εικόνα και την κληρονομιά της μάρκας.

Extra «πικάντικες» ατάκες

«Αν έπρεπε να πω τι πραγματικά πιστεύω, θα έβλαπτα τη Ferrari», είπε χαρακτηριστικά o di Montezemolo. «Ρισκάρουμε την καταστροφή ενός θρύλου και λυπάμαι πολύ γι’ αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον να αφαιρέσουν το αλογάκι από αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό είναι σίγουρα ένα αυτοκίνητο που τουλάχιστον οι Κινέζοι δεν θα αντιγράψουν από εμάς».

Η τελευταία του ατάκα θεωρήθηκε από αρκετούς ως έμμεσο «καρφί» προς τη Xiaomi και το SUV YU7, το οποίο πολλοί υποστηρίζουν πως θυμίζει λίγο υπερβολικά πολύ τη Ferrari Purosangue.

Elettrica, costosissima (550 mila euro!) e, dal punto di vista estetico, si commenta da sola… Sembra tutto fuorché un’auto del Cavallino. E questa sarebbe “innovazione”? Chissà Enzo Ferrari cosa direbbe… pic.twitter.com/zITSlz1a9j — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 26, 2026

Αρνητική ήταν και η αντίδραση του Matteo Salvini, υπουργού Μεταφορών της Ιταλίας, ο οποίος σχολίασε δημόσια στο X λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της Luce.

«Δεν μοιάζει καθόλου (με Ferrari)», έγραψε. «Υποτίθεται ότι αυτό είναι καινοτομία; Ποιος ξέρει τι θα έλεγε ο Enzo Ferrari».

Από τα λίγα που γνωρίζουμε για τον Enzo Ferrari – ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της αυτοκίνησης – και να μπορούσε να πει κάτι για τη νέα Luce, πιθανότατα θα μας ήταν αδύνατο να σας το μεταφέρουμε…

Η αντιδράσεις πάντως δεν περιορίστηκαν μόνο στα social media. Μετά την αποκάλυψη της Luce, η μετοχή της Ferrari υποχώρησε κατά 8,4% στην Ιταλία και κατά 5,1% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ferrari έχει δηλώσει ανοιχτά πως στόχος της Luce είναι να προσελκύσει ένα νεότερο και περισσότερο «eco-conscious» κοινό υψηλού εισοδήματος.

Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι αν η συγκεκριμένη προσέγγιση θα πείσει τελικά τους νέους πελάτες χωρίς να απομακρύνει τους παραδοσιακούς φίλους της μάρκας.

