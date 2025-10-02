Είσαι φοιτητής; Δες πως θα πάρεις πιο φθηνά αυτοκίνητο – Και 5 χρόνια εγγύηση

Αν είσαι φοιτητής, η ζωή σου είναι γεμάτη μετακινήσεις. Από το σπίτι στη σχολή, στις καθημερινές υποχρεώσεις, μέχρι και στις μικρές αποδράσεις. Για πολλούς φοιτητές, όμως, η απόκτηση ενός αυτοκινήτου μοιάζει με πολυτέλεια.

Με το αυξημένο κόστος ζωής και τον οικογενειακό προϋπολογισμό συχνά πιεσμένο, το αυτοκίνητο δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα — ακόμα κι αν είναι πραγματική ανάγκη.

Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να απαντήσει το Stock Center, το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων της Βελμάρ. Με μια πρωτοβουλία που ξεκινάει τον Οκτώβριο, προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές αποκλειστικά για φοιτητές, κάνοντας την απόκτηση αυτοκινήτου πιο προσιτή από ποτέ.

Ειδικές τιμές με απλή επίδειξη φοιτητικής κάρτας

Αρκεί η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας για να έχει κανείς πρόσβαση σε μειωμένες τιμές σε συγκεκριμένα μεταχειρισμένα μοντέλα. Η προσφορά ισχύει έως τις 15 Νοεμβρίου 2025, καλύπτοντας όλη την Ελλάδα μέσα από το δίκτυο των 14 σημείων πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Η λίστα καταστημάτων είναι εκτεταμένη — από τον Άλιμο, την Αργυρούπολη και το Μαρούσι, μέχρι τη Νέα Ερυθραία, τη Θεσσαλονίκη (Θέρμη, Αντύπα) και την Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά). Με άλλα λόγια, οι φοιτητές σε κάθε γωνιά της χώρας μπορούν να βρουν ένα κατάστημα κοντά τους.

5 χρόνια εγγύηση για σιγουριά

Όλα τα μεταχειρισμένα που προσφέρει το Stock Center συνοδεύονται από 5πλή γραπτή εγγύηση Βελμάρ και επιπλέον 5 χρόνια κάλυψης χωρίς καμία έξτρα χρέωση. Σε μια αγορά όπου πολλοί διστάζουν απέναντι στα μεταχειρισμένα, η εγγύηση αυτή λειτουργεί σαν δίχτυ ασφαλείας — εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Κάθε αυτοκίνητο είναι ατρακάριστο, ελληνικής αγοράς και με πραγματικά χιλιόμετρα, ενώ συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό έλεγχο. Έτσι, ο φοιτητής ή η οικογένειά του γνωρίζουν ακριβώς τι αγοράζουν.

Ευέλικτη χρηματοδότηση

Η προσφορά δεν σταματάει στην τιμή. Το Stock Center διαθέτει και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να γίνει ακόμα πιο εύκολη η απόκτηση του αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος κατανέμεται σε δόσεις, κάτι που διευκολύνει τον φοιτητή και την οικογένειά του να ανταποκριθούν οικονομικά.

Μια σημαντική ενέργεια

Το αυτοκίνητο για έναν φοιτητή δεν είναι πολυτέλεια — είναι εργαλείο καθημερινότητας. Η πρόσβαση στη σχολή, η εργασία part-time, η μετακίνηση σε άλλη πόλη ή και η δυνατότητα να επιστρέφει πιο εύκολα στο πατρικό τα Σαββατοκύριακα, είναι παράγοντες που δίνουν αξία στην απόκτηση ενός αξιόπιστου αυτοκινήτου.

Με την προσφορά του Stock Center, το αυτοκίνητο γίνεται πιο προσιτό, με τιμή προσαρμοσμένη στη φοιτητική πραγματικότητα και την ασφάλεια μιας πολυετούς εγγύησης.

Τι κρατάμε;

Ειδικές προνομιακές τιμές για φοιτητές σε μεταχειρισμένα του Stock Center.

Κάλυψη σε όλη την Ελλάδα με 14 σημεία πώλησης.

Όλα τα αυτοκίνητα συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση και 5πλή γραπτή κάλυψη.

Η απόκτηση αυτοκινήτου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ για τους φοιτητές.

