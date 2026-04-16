Έκαναν drift στο Λυκαβηττό και τους “μάγκωσε” η Τροχαία – Δες video

Απότομο φρένο έβαλε η Τροχαία σε νεαρούς που επιδίδονταν σε drifting στον λόγο Λυκαβηττού, κάνοντας επίδειξη των οδηγικών τους ικανοτήτων

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε το βράδυ της 14ης Απριλίου ειδική τροχονομική επιχείρηση στον λόφο του Λυκαβηττού, με στόχο την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων και επικίνδυνων επιδείξεων οδηγικής ικανότητας.

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τρείς οδηγούς να εκτελούν μανούβρες πλαγιολίσθησης (drifting) προκειμένου να επιδείξουν τις ικανότητές τους.

Συνολικά βεβαιώθηκαν δέκα παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων για μη χρήση προστατευτικού κράνους και πρόκληση υπερβολικού θορύβου από ηχοσυστήματα οχημάτων. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής αναφέρει ότι παρόμοιες στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να αποτραπούν επικίνδυνες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους οδηγούς όσο και τους υπόλοιπους πολίτες.

Πηγή: Astynomia.gr