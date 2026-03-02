Εκεί θα βρεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος μέχρι και 3.000 ευρώ

Το Stock Center της Βελμάρ υποδέχεται την άνοιξη με ένα τετραήμερο Spring Bazaar Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με μεγάλα οφέλη. Για ένα 4ήμερο, από την Πέμπτη 05 έως τη Δευτέρα 09 Μαρτίου σε όλα τα καταστήματά του Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης νέου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με όφελος έως 3.000 ευρώ.

Όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Stock Center συνοδεύονται 5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και από 5πλή γραπτή Εγγύηση της Βελμάρ που περιλαμβάνει:

Καλής λειτουργίας

Πραγματικών χιλιομέτρων

Ατρακάριστου οχήματος

Καλύτερης τιμής

Επιστροφής χρημάτων

Τα οχήματα είναι ελληνικής αντιπροσωπείας και διατίθενται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, κάνοντας την απόκτηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ακόμη πιο προσιτή.