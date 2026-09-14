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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έκλεισαν 5 λωρίδες στα πιο πολυσύχναστα διόδια της Ελλάδας έως τις 26 Οκτωβρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ | 14.09.2026
Autotypos Team
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Κλείνουν από σήμερα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 5 λωρίδες στα πιο πολυσύχναστα διόδια της χώρας – Οπλίζονται με… υπομονή οι οδηγοί

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Αφιδνών, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν από τις 07:00 της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 20:00 της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026 και αφορούν την περιοχή του Δήμου Ωρωπού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 20:00 και κάθε Σάββατο από τις 07:00 έως τις 17:00. Στο διάστημα αυτό θα ισχύσει πλήρης αποκλεισμός των λωρίδων εξυπηρέτησης του σταθμού διοδίων με αριθμούς 06, 07, 08, 09 και 10, στην κατεύθυνση προς Λαμία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο των έργων και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών, χωρίς να διακοπεί πλήρως η διέλευση στην εθνική οδό. Ωστόσο, η μείωση των διαθέσιμων λωρίδων στην κατεύθυνση προς Λαμία ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά τη συγκεκριμένη διαδρομή καλό είναι να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην κυκλοφοριακή εικόνα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι η συμμόρφωση με τη σήμανση και η προσεκτική οδήγηση είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν αυστηρά εντός των καθορισμένων ωραρίων και ημερομηνιών, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και τις 26 Οκτωβρίου 2026.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#διόδια#Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας#κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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