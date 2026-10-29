Έκλεψαν την Bugatti του Mate Rimac: Είχε αφήσει τα κλειδιά μέσα (Βίντεο)

Ένας 36χρονος έφυγε από τις εγκαταστάσεις της Rimac με μια Bugatti Chiron αξίας περίπου 3 εκατ. ευρώ, πέρασε τα σύνορα δύο χωρών και συνελήφθη στην Αυστρία. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ήταν εξίσου ασυνήθιστη με την ίδια την κλοπή.

Ακόμη και ο επικεφαλής της Bugatti μπορεί να βρεθεί να ψάχνει το αυτοκίνητό του. Στην περίπτωση του Mate Rimac, όμως, δεν επρόκειτο για κάποια παρανόηση σχετικά με το πού είχε παρκάρει. Η προσωπική του Bugatti Chiron είχε κλαπεί μέσα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας του κοντά στο Ζάγκρεμπ, με τον άνθρωπο που την πήρε να βρίσκει τα κλειδιά μέσα στην καμπίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και ο ίδιος ο Rimac περιέγραψε την περιπέτειά του σε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στην Αυστρία και επέστρεψε στα χέρια του, έχοντας υποστεί ορισμένες ζημιές. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης ξεπερνούν κατά πολύ μια συνηθισμένη είδηση κλοπής.

Τα κλειδιά έμεναν πάντα μέσα

Όπως εξήγησε ο Rimac, συνήθιζε εδώ και χρόνια να αφήνει τα κλειδιά μέσα στα αυτοκίνητά του, ακόμη και στη Chiron ή στη Nevera. Ο λόγος ήταν κυρίως πρακτικός: οι συνεργάτες του χρειάζονται συχνά τα αυτοκίνητα για δοκιμές ή για να τα μετακινήσουν στον χώρο των εγκαταστάσεων. Με τα κλειδιά διαθέσιμα, δεν χρειαζόταν να τον αναζητούν κάθε φορά που βρισκόταν σε κάποια συνάντηση. Η αίσθηση ασφάλειας που είχε στην Κροατία τον είχε κάνει ιδιαίτερα χαλαρό με αυτή τη συνήθεια. Παράλληλα, ο εξωτερικός χώρος του campus είναι προσβάσιμος, χωρίς περίφραξη, παρότι η είσοδος στα κτίρια απαιτεί κάρτα πρόσβασης. Έτσι, ο 36χρονος μπόρεσε να πλησιάσει τη σταθμευμένη Bugatti, να μπει και να φύγει. Μάλιστα, η απουσία της Chiron δεν προκάλεσε αμέσως συναγερμό. Καθώς τη χρησιμοποιούν φίλοι και συνεργάτες του Rimac, ήταν εύκολο να θεωρήσουν ότι κάποιος από αυτούς την είχε πάρει. Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν ένα άτομο ανέφερε ότι είχε δει έναν άγνωστο στο τιμόνι. Ακολούθησαν μηνύματα μεταξύ των συνεργατών, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι κανείς τους δεν είχε το αυτοκίνητο.

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Η Chiron έστελνε τη θέση της

Ο δράστης είχε καταφέρει να φύγει με το αυτοκίνητο, αλλά η διαδρομή του δεν ήταν μυστική. Το σύστημα τηλεμετρίας της Chiron επέτρεπε στην ομάδα της εταιρείας να παρακολουθεί στοιχεία όπως η τοποθεσία, η ταχύτητα και η στάθμη του καυσίμου. Ο Rimac ειδοποίησε την αστυνομία και ξεκίνησε και ο ίδιος προς την κατεύθυνση του αυτοκινήτου με την Porsche 911 του, ενώ οι συνεργάτες του μετέφεραν στις αρχές τα διαθέσιμα δεδομένα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο οδηγός της Bugatti είχε ήδη περίπου μία ώρα προβάδισμα. Η διαδρομή συνεχίστηκε από την Κροατία στη Σλοβενία και από εκεί στην Αυστρία. Η παρακολούθηση της στάθμης καυσίμου δημιούργησε την προσδοκία ότι μια στάση για ανεφοδιασμό θα έδινε την ευκαιρία να εντοπιστεί το αυτοκίνητο. Καθοριστική αποδείχθηκε η επικοινωνία με τις αυστριακές αρχές, καθώς ένας αστυνομικός λάμβανε τις ενημερώσεις μέσω της ομαδικής συνομιλίας που είχε δημιουργηθεί. Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:00, σε πρατήριο καυσίμων κοντά στο Seiersberg, νότια του Γκρατς, στον αυτοκινητόδρομο A9. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Chiron και συνέλαβαν τον 36χρονο Κροάτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την αυστριακή αστυνομία, παραδέχθηκε την κλοπή.

Πήγε για δουλειά και έφυγε με Bugatti

Η εξήγηση που έδωσε ο άνδρας στον Rimac ήταν ίσως το πιο παράδοξο κομμάτι της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, είχε επισκεφθεί την εταιρεία αναζητώντας εργασία. Όταν είδε την Bugatti με τα κλειδιά μέσα, αποφάσισε να την πάρει, με προορισμό τη Γερμανία. Η Bugatti Rimac διευκρίνισε ότι ο ύποπτος δεν ήταν εργαζόμενος της εταιρείας ή κάποιας από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το σύστημα παρακολούθησης του οχήματος λειτούργησε σωστά και συνέβαλε στον γρήγορο εντοπισμό του, ενώ από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

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Δεν θέλει να κινηθεί εναντίον του

Παρά την περιπέτεια, ο Rimac αντιμετώπισε τον άνθρωπο που πήρε το αυτοκίνητό του με απρόσμενη επιείκεια. Ανέφερε ότι ήθελε να παραλάβει τη Chiron και, ενδεχομένως, να μεταφέρει ο ίδιος τον άνδρα πίσω στην οικογένειά του. Η πραγματικότητα ήταν πιο σύνθετη. Η αξία του αυτοκινήτου, που υπολογίζεται περίπου στα 3 εκατ. ευρώ, σήμαινε ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να κλείσει με μια απλή συνεννόηση στον δρόμο. Χρειάστηκαν διαδικασίες ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και παραμονή στο αστυνομικό τμήμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Rimac δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί προσωπικά εναντίον του 36χρονου. Αυτό, ωστόσο, δεν σταματά την ποινική διαδικασία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για την απόφαση της εισαγγελίας του Γκρατς, ο άνδρας θα αντιμετωπίσει την υπόθεση παραμένοντας ελεύθερος. Η Chiron θα επισκευαστεί, αλλά μία συνήθεια του ιδιοκτήτη της αλλάζει οριστικά: από εδώ και πέρα, τα κλειδιά δεν θα περιμένουν τον επόμενο οδηγό μέσα στο αυτοκίνητο.