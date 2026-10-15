ΕΚΟ: Πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,49€, 12 άτοκες δόσεις και μεγάλος διαγωνισμός

Η ΕΚΟ επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στον καταναλωτή, προσφέροντας πετρέλαιο θέρμανσης σε προσιτή τιμή

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, ξεκινά από τις 15 Οκτωβρίου την περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,49 ευρώ και δυνατότητα εξόφλησης σε έως 12 άτοκες δόσεις. Παράλληλα, ενεργοποιεί μεγάλο διαγωνισμό για μέλη του προγράμματος EKO Smile.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας προσιτή τιμή, ευκολίες πληρωμής και επιπλέον κίνητρα σε όσους προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο.

Τιμή και τρόποι πληρωμής

Από τις 15 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,49 ευρώ. Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά σε μια περίοδο που τα έξοδα θέρμανσης αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για πολλά νοικοκυριά.

Καθημερινός διαγωνισμός έως τις 16 Νοεμβρίου

Μαζί με την προσφορά τιμής και δόσεων, η ΕΚΟ τρέχει μεγάλο διαγωνισμό. Καθημερινά και για έναν μήνα, ένας τυχερός πελάτης του προγράμματος EKO Smile κερδίζει το πετρέλαιο θέρμανσης της χρονιάς.

Η συμμετοχή είναι αυτόματη: προϋπόθεση είναι ο πελάτης να είναι μέλος του προγράμματος EKO Smile και να χρησιμοποιεί την κάρτα EKO Smile (φυσική ή ψηφιακή) κατά την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Η κλήρωση ισχύει έως τις 16 Νοεμβρίου, δίνοντας σε πολλούς καταναλωτές την ευκαιρία να κερδίσουν τη θέρμανση της σεζόν χωρίς επιπλέον κόστος.

Πού και πώς παραγγέλνετε

Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Ελλάδα, η ΕΚΟ διασφαλίζει αξιόπιστη και έγκαιρη παράδοση πετρελαίου θέρμανσης σε κάθε γωνιά της χώρας, με έμφαση στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση.

Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν:

τηλεφωνικά στο 18198 ή στο 210 7725555

μέσω επιλεγμένων πρατηρίων ΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα

online μέσα από το EKO App

Η πολλαπλή δυνατότητα παραγγελίας (τηλέφωνο, πρατήριο ή εφαρμογή) στοχεύει να κάνει τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο απλή και γρήγορη για τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε αστικό κέντρο ή σε πιο απομακρυσμένη περιοχή.

Με συνδυασμό χαμηλής τιμής εκκίνησης, άτοκων δόσεων και καθημερινού διαγωνισμού για μέλη EKO Smile, η ΕΚΟ επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης με πρακτικές και οικονομικές λύσεις για τη φετινή σεζόν.