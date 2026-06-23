quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Πρώτος στόχος η ασφάλεια

ΤΡΙΤΗ | 23.06.2026
Autotypos Team
eko-rally-akropolis-2026-protos-stochos-i-asfaleia-807500
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, η προσοχή στράφηκε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους: την οδική ασφάλεια

Στο πλαίσιο των σταθερών πρωτοβουλιών του αγώνα για την προώθηση της ασφαλούς οδήγησης, η Motorsport Greece και η ΕΚΟ πραγματοποίησαν νέο κύκλο ανοιχτών εκδηλώσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδι και Χαλκίδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών.

Οι δράσεις συνδύασαν την καμπάνια «Μειώστε Ταχύτητα», η οποία αναδεικνύει τη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, με τη διαχρονική πρωτοβουλία «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση;», που φέρνει στο προσκήνιο τις καθημερινές συνήθειες πίσω από το τιμόνι.

Η ταχύτητα είναι για τις πίστες και τις ειδικές

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα με παγκόσμια αναγνώριση στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ξεκάθαρο: η ταχύτητα ανήκει αποκλειστικά στις ειδικές διαδρομές. Στον δημόσιο δρόμο, η ασφάλεια, ο σεβασμός προς τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπεύθυνη στάση του οδηγού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων αποτέλεσε η ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση;», την οποία συντόνισε ο Τάκης Πουρναράκης. Στη συζήτηση συμμετείχαν ως ειδικοί οι, Κωνσταντίνος Ιαβέρης-Μαρκουίζος και ο «δικός μας», Νίκος Τσάδαρης, αναπτύσσοντας έναν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό γύρω από τις συμπεριφορές που συνδέονται με σημαντικό ποσοστό τροχαίων συμβάντων.

τροχαία

Μεταξύ των θεμάτων που αναδείχθηκαν ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και η απόσπαση της προσοχής, παράγοντες που εξακολουθούν να αποτελούν βασικές αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων.

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στο διαρκές πρόγραμμα πρωτοβουλιών οδικής ασφάλειας που αναπτύσσει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από το 2021, αξιοποιώντας τη μεγάλη απήχηση του θεσμού για την ενίσχυση της οδηγικής παιδείας και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών στον δρόμο.

Με λίγες ημέρες να απομένουν για την έναρξη του αγώνα, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις υπενθυμίζει πως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν βρίσκεται μόνο στις ειδικές διαδρομές, αλλά και στην καθημερινή μας συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι. Γιατί η οδική ασφάλεια είναι κάτι που μας αφορά όλους.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις#ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026#Οδική Ασφάλεια
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

skoda-octavia-tora-kai-me-full-hybrid-kinitira-apo-to-golf-773368

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.05.2026

Skoda Octavia: Τώρα και με full hybrid κινητήρα από το Golf
ntebouto-gia-to-neo-toyota-gr-yaris-h2-stin-ypereidiki-tou-eko-rally-akropolis-2026-803365

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.05.2026

Ντεμπούτο για το νέο Toyota GR Yaris H2 στην Υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
i-evropaiki-marka-pou-ekane-chronia-rekor-eftase-ta-30-dis-se-esoda-726411

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.03.2026

Η ευρωπαϊκή μάρκα που έκανε χρονιά-ρεκόρ – Έφτασε τα 30 δισ. σε έσοδα
i-skoda-motorsport-giortazei-125-chronia-parousias-sto-motorsport-795901

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.03.2026

Η Skoda Motorsport γιορτάζει 125 χρόνια παρουσίας στο motorsport
afto-einai-to-ischyrotero-skoda-me-kinitira-venzinis-kai-kaiei-ligotero-apo-diesel-772812

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.03.2026

Αυτό είναι το ισχυρότερο Skoda με κινητήρα βενζίνης και καίει λιγότερο από diesel
ti-giortazei-i-skoda-to-2026-tria-istorika-orosima-789295

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.02.2026

Τι γιορτάζει η Skoda το 2026 – Τρία ιστορικά ορόσημα

Πρόσφατες Ειδήσεις