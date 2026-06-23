ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Πρώτος στόχος η ασφάλεια

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, η προσοχή στράφηκε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους: την οδική ασφάλεια

Στο πλαίσιο των σταθερών πρωτοβουλιών του αγώνα για την προώθηση της ασφαλούς οδήγησης, η Motorsport Greece και η ΕΚΟ πραγματοποίησαν νέο κύκλο ανοιχτών εκδηλώσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδι και Χαλκίδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών.

Οι δράσεις συνδύασαν την καμπάνια «Μειώστε Ταχύτητα», η οποία αναδεικνύει τη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, με τη διαχρονική πρωτοβουλία «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση;», που φέρνει στο προσκήνιο τις καθημερινές συνήθειες πίσω από το τιμόνι.

Η ταχύτητα είναι για τις πίστες και τις ειδικές

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα με παγκόσμια αναγνώριση στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ξεκάθαρο: η ταχύτητα ανήκει αποκλειστικά στις ειδικές διαδρομές. Στον δημόσιο δρόμο, η ασφάλεια, ο σεβασμός προς τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπεύθυνη στάση του οδηγού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων αποτέλεσε η ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση;», την οποία συντόνισε ο Τάκης Πουρναράκης. Στη συζήτηση συμμετείχαν ως ειδικοί οι, Κωνσταντίνος Ιαβέρης-Μαρκουίζος και ο «δικός μας», Νίκος Τσάδαρης, αναπτύσσοντας έναν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό γύρω από τις συμπεριφορές που συνδέονται με σημαντικό ποσοστό τροχαίων συμβάντων.

Μεταξύ των θεμάτων που αναδείχθηκαν ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και η απόσπαση της προσοχής, παράγοντες που εξακολουθούν να αποτελούν βασικές αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων.

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στο διαρκές πρόγραμμα πρωτοβουλιών οδικής ασφάλειας που αναπτύσσει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από το 2021, αξιοποιώντας τη μεγάλη απήχηση του θεσμού για την ενίσχυση της οδηγικής παιδείας και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών στον δρόμο.

Με λίγες ημέρες να απομένουν για την έναρξη του αγώνα, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις υπενθυμίζει πως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν βρίσκεται μόνο στις ειδικές διαδρομές, αλλά και στην καθημερινή μας συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι. Γιατί η οδική ασφάλεια είναι κάτι που μας αφορά όλους.