EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έκπτωση 5.000 ευρώ για το crossover της Dacia στη Γερμανία – Τώρα ξεκινά από 11.900 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 08.01.2026
Autotypos Team
ekptosi-5-000-evro-gia-to-crossover-tis-dacia-sti-germania-tora-xekina-apo-11-900-evro-778112

H Dacia κάνει τo πιο οικονομικό crossover της Ευρώπης διαθέσιμο σε ακόμα χαμηλότερη τιμή για όσους προλάβουν στη Γερμανία

Η Dacia προσφέρει το Spring με έκπτωση 5.000 ευρώ στη Γερμανία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, σε μια κίνηση που στοχεύει σε όσους βρίσκονται σε αναζήτηση ενός οικονομικού «μικρού» – ιδανικού για αστικές μετακινήσεις. Εκτός από την έκπτωση στην αρχική του τιμή, το Dacia Spring συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ.

Η σημαντική έκπτωση έρχεται από την ίδια την εταιρεία και δεν αφορά κάποια κρατική επιδότηση, με την μόνη υποχρέωση που έχουν οι επίδοξοι αγοραστές να είναι η αγορά του οχήματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και η καταχώρησή του έως τις 30 Ιουνίου.

Dacia Spring

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακόμα καλύτερο στον δρόμο

Η Dacia διατηρεί τον «πυρήνα» προσιτής τιμής, απλότητας και χαμηλού κόστους χρήσης, ανεβάζοντας παράλληλα την συνολική ποιότητα που προσφέρει το νέο Spring. Το αμιγώς ηλεκτρικό crossover διαθέτει αναβαθμισμένη πλατφόρμα, νέους κινητήρες 71 & 102 PS, μπαταρία LFP 24,3 kWh και αυτονομία έως 225 km., ενώ η Dacia εστίασε στο να βελτιώσει την συμπεριφορά του στον δρόμο. Το πιο οικονομικό ηλεκτρικό της αγοράς έχει πλέον καλύτερες ρεπρίζ και πιο αποδοτική κατανάλωση.

Η χαμηλή κατανάλωση οφείλεται κυρίως στη βελτιωμένη αεροδυναμική και το χαμηλό βάρος των περίπου 1.000 κιλών, ενώ η φόρτιση AC η ισχύς φτάνει τα 7 kW σε όλες τις εκδόσεις, κάνοντας το 20–100% σε 3 ώρες και 20’ ή 10 ώρες και 11’ σε οικιακή πρίζα.

Dacia Spring

Στη Γερμανία η έκπτωση ισχύει για τη βασική έκδοση των 71 PS, με μέση κατανάλωση 12,4 kWh/100 χλμ. στον μικτό κύκλο, για μέχρι και 341 χλμ. εντός πόλης.

Η έκδοση essential του Spring 70 προσφέρεται με ψηφιακό πίνακα 7”, power steering, Media Control (Bluetooth/χειριστήρια στο τιμόνι), limiter/cruise, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, θύρα USB, πρίζα 12V κ.ά.

Τι κρατάμε:

  • Η Dacia «έριξε» την αρχική τιμή του Spring στα 11.900 ευρώ έως τις 28 Φεβρουαρίου στη Γερμανία
  • Με χαμηλή τιμή, μικρό κόστος χρήσης και βελτιωμένη οδική συμπεριφορά, το μικρό EV αποτελεί μια εξαιρετική λύση για αστικές μεταφορές
  • Αναμένουμε την επίσημη τιμολόγηση για το νέο Spring στη χώρα μας

Πρόσφατες Ειδήσεις