Έκπτωση για το δημοφιλές B-SUV της Volkswagen – Τώρα με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Πιο ώριμο, πιο ασφαλές και πιο «έξυπνο» από ποτέ – τώρα και πιο προσιτό!

Η Volkswagen ανανεώνει το T-Cross, το μικρό SUV που έχει κερδίσει το κοινό χάρη στην ευελιξία, την πρακτικότητα και την αξιοπιστία του. Με τη νέα του εκδοχή, το T-Cross αποκτά τεχνολογικό υπόβαθρο ανώτερο από ποτέ, ανανεωμένη εμφάνιση και σημαντικές βελτιώσεις σε ασφάλεια, άνεση και ποιότητα.

Παράλληλα, το μοντέλο συνοδεύεται από προωθητικό όφελος 1.000 ευρώ έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, κάνοντάς το ακόμη πιο προσιτό για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο SUV με γερμανική υπογραφή.

Ένα T-Cross πιο ώριμο και εξελιγμένο

Η Volkswagen επενδύει στην ουσία και όχι στην υπερβολή. Έτσι, το ανανεωμένο T-Cross δεν αλλάζει χαρακτήρα, αλλά αποκτά πιο ώριμη συμπεριφορά και σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα που μεταμορφώνουν την εμπειρία οδήγησης.

Η νέα δέσμη IQ.Drive ενσωματώνει πλήρη σειρά συστημάτων υποβοήθησης, τοποθετώντας το T-Cross στην κορυφή της κατηγορίας του:

Travel Assist με Lane Assist , για υποβοηθούμενη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο ή πόλη

Adaptive Cruise Control , που διατηρεί αυτόματα την ταχύτητα και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα

Side Assist , που παρακολουθεί τα τυφλά σημεία

Pre-Crash System, το οποίο ενεργοποιεί προληπτικά μέτρα προστασίας πριν από μια πιθανή σύγκρουση

Πρακτικά, το T-Cross προσφέρει επίπεδο τεχνολογίας που μέχρι πρόσφατα συναντούσες μόνο σε μεγαλύτερα SUV.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό και αίσθηση premium

Η Volkswagen προχώρησε σε ποιοτική αναβάθμιση της καμπίνας, με νέα υλικά, καλύτερη ηχομόνωση και πιο καθαρές επιφάνειες.

Η βασική έκδοση Essential γίνεται πλέον πιο πλούσια από ποτέ, με στοιχεία που συχνά αποτελούν προνόμιο ακριβότερων κατηγοριών:

Περιμετρικός φωτισμός με λειτουργία Welcome Light

Δερμάτινο τιμόνι, λεβιές και χειρόφρενο

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες

Διπλό πάτωμα χώρου αποσκευών για μεγαλύτερη ευελιξία

Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® και Android Auto®

Η αίσθηση ποιότητας και η εργονομία θυμίζουν μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας, ενώ η πρακτικότητα παραμένει κορυφαία για την κατηγορία.

Ενισχυμένη ασφάλεια και προσβασιμότητα

Το ανανεωμένο T-Cross δεν προσφέρει απλώς περισσότερη τεχνολογία, αλλά ανεβάζει τον πήχη της ασφάλειας. Με τα νέα συστήματα υποβοήθησης, τα αναβαθμισμένα φρένα και την ανανεωμένη ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας Β.

Ταυτόχρονα, η προωθητική ενέργεια των 1.000 ευρώ μειώνει την τιμή της βασικής έκδοσης Essential στα 19.780 ευρώ (από 20.780 € τιμοκαταλόγου), καθιστώντας το T-Cross πιο προσιτό από ποτέ.

Πλήρης γκάμα και άμεση διαθεσιμότητα

Η γκάμα του T-Cross περιλαμβάνει σύγχρονους κινητήρες βενζίνης TSI, με επιλογές που ισορροπούν μεταξύ οικονομίας και επιδόσεων.

Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο στις εκθέσεις της Volkswagen, με πλήρη σειρά εκδόσεων και πλούσιες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Η ουσία

Η νέα γενιά του T-Cross αποδεικνύει ότι η Volkswagen δεν αντιμετωπίζει τα compact SUV ως «μικρά» μοντέλα, αλλά ως καίρια στρατηγικά προϊόντα. Με τον συνδυασμό τεχνολογίας, ποιότητας και προσιτής τιμής, παραμένει μια από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις στην αγορά.

Τι κρατάμε

Πλήρες πακέτο IQ.Drive με ημιαυτόνομες λειτουργίες

Εμπλουτισμένο εσωτερικό με αναβαθμισμένα υλικά και εξοπλισμό

Προωθητικό όφελος 1.000 ευρώ έως 31 Οκτωβρίου 2025

Τιμή εκκίνησης 19.780 ευρώ

Πλήρης γκάμα κινητήρων και άμεση διαθεσιμότητα

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή