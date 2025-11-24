Οι τιμές για πάρκινγκ στην Αθήνα αυξάνονται ραγδαία, με χρεώσεις έως 20 ευρώ και υψηλό κόστος αγοράς ή ενοικίασης θέσης

Το παρκάρισμα στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια. Με τον δημόσιο χώρο να περιορίζεται και τα οχήματα να αυξάνονται, οι τιμές για μια θέση στάθμευσης εκτοξεύονται, πιέζοντας όλο και περισσότερο οδηγούς και νοικοκυριά.

Στο Κολωνάκι, η μία ώρα στάθμευσης κοστίζει πλέον 10 έως 18 ευρώ, με κάθε επόμενη ώρα να χρεώνεται επιπλέον 2 ευρώ. Στο Παγκράτι οι τιμές κυμαίνονται από 6 έως 10 ευρώ, ενώ στην Κυψέλη φθάνουν τα 8 ευρώ. Οι επιπλέον ώρες στις δύο τελευταίες περιοχές χρεώνονται με 1 ευρώ.

Καθώς οι τιμές αυξάνονται σε όλες τις γειτονιές, η πίεση στο ήδη επιβαρυμένο κέντρο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες στάθμευσης μπορούν να κοστίσουν έως και 20 ευρώ, ποσό που θεωρείται πλέον πέρα από το αναμενόμενο.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, πολλοί οδηγοί επιλέγουν την ενοικίαση θέσης, όμως και εκεί οι χρεώσεις χαρακτηρίζονται «απαγορευτικές» για τον μέσο πολίτη. Αντίστοιχα υψηλές παραμένουν και οι τιμές στην αγορά χώρων στάθμευσης.

Στην Κηφισιά, χώρος 13,35 τ.μ. κοστολογείται στις 375.000 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας, θέση 11 τ.μ. φτάνει τις 197.500 ευρώ, στη Γλυφάδα χώρος 10,8 τ.μ. τιμάται στις 180.000 ευρώ, ενώ στο Κολωνάκι 9,89 τ.μ. πωλούνται προς 150.000 ευρώ.

Όσοι είχαν επενδύσει σε θέση στάθμευσης στο παρελθόν δηλώνουν σήμερα δικαιωμένοι, την ώρα που οι υπόλοιποι συνεχίζουν να αναζητούν καθημερινά λίγα τετραγωνικά, με τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς και τα νεύρα των οδηγών να δοκιμάζονται.

