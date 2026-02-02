ΕΛΑΣ: Πόσα τροχαία είχαμε τον Ιανουάριο στην Ελλάδα;

Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική τον Ιανουάριο σε σχέση με πέρσι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Συνολικά 433 τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν μέσα στον πρώτο μήνα του 2025 στην Αττική, με 480 ανθρώπους να τραυματίζονται (οι 8 σοβαρά) και έξι άτομα να χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο – έναν αριθμό μειωμένο κατά 25% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 31.499 παραβάσεις από τις οποίες 173 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

* 1.055 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

* 2.213 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

* 299 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

* 657 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

* 1.361 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

* 1.880 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

* 43 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Πηγή: EleftherosTypos.gr