quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΣ: Πόσα τροχαία είχαμε τον Ιανουάριο στην Ελλάδα;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.02.2026
Autotypos Team
elas-posa-trochaia-eichame-ton-ianouario-stin-ellada-694961

Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική τον Ιανουάριο σε σχέση με πέρσι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Συνολικά 433 τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν μέσα στον πρώτο μήνα του 2025 στην Αττική, με 480 ανθρώπους να τραυματίζονται (οι 8 σοβαρά) και έξι άτομα να χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο – έναν αριθμό μειωμένο κατά 25% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 31.499 παραβάσεις από τις οποίες 173 σε βαθμό πλημμελήματος.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

* 1.055 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

* 2.213 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

* 299 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

* 657 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

* 1.361 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

* 1.880 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

* 43 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αττική#ΕΛΑΣ#τροχαίο
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

attiki-okto-nekroi-kai-566-travmaties-se-481-trochaia-ton-aprilio-725815

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.05.2025

Αττική: Οκτώ νεκροί και 566 τραυματίες σε 481 τροχαία τον Απρίλιο
taxi-pote-xekina-i-nea-48ori-apergia-synechizetai-i-antistasi-stin-ilektrokinisi-729661

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.02.2026

Ταξί: Πότε ξεκινά η νέα 48ωρη απεργία – Συνεχίζεται η αντίσταση στην ηλεκτροκίνηση
attiki-entones-kataigides-oi-6-perioches-pou-theloun-prosochi-486915

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.01.2026

Αττική: Έντονες καταιγίδες – Οι 6 περιοχές που θέλουν προσοχή
kakokairia-oi-dromoi-pou-einai-akoma-kleistoi-stin-attiki-pou-prepei-na-prosechei-o-kosmos-simera-790111

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.01.2026

Κακοκαιρία: Οι δρόμοι που είναι ακόμα κλειστοί στην Αττική – Πού πρέπει να προσέχει ο κόσμος σήμερα;
ektakto-deltio-kairou-peftei-apotoma-i-thermokrasia-stin-attiki-pote-kai-pou-tha-chionisei-788082

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.12.2025

Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πέφτει απότομα η θερμοκρασία στην Αττική – Πότε και πού θα χιονίσει
astynomia-entyposiasan-oi-athinaioi-ta-christougenna-apo-ta-24-210-alkotest-posa-prostima-dothikan-787921

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.12.2025

Αστυνομία: Εντυπωσίασαν οι Αθηναίοι τα Χριστούγεννα — Από τα 24.210 αλκοτέστ, πόσα πρόστιμα δόθηκαν;

Πρόσφατες Ειδήσεις