quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελλάδα: Ακτοπλοϊκή χρεώνει 10 ευρώ παραπάνω αν έχεις υβριδικό, ηλεκτρικό ή εναλλακτικό καύσιμο – Εξοργισμένοι οι οδηγοί

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08.08.2025
Autotypos Team
ellada-aktoploiki-chreonei-10-evro-parapano-an-echeis-yvridiko-ilektriko-i-enallaktiko-kafsimo-exorgismenoi-oi-odigoi-695569

Ακτοπλοϊκή εταιρεία επιβάλλει επιπλέον χρέωση 10 ευρώ σε υβριδικά, ηλεκτρικά και οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα, προκαλώντας αντιδράσεις.

  • Χρέωση 10€ επιπλέον για plug-in υβριδικά, ηλεκτρικά και οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα από γνωστή ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα.

  • Ακόμη και ηλεκτρικά δίκυκλα επιβαρύνονται με +5 ευρώ ανά δρομολόγιο.

  • Η επιβάρυνση δεν δικαιολογείται επαρκώς, προκαλώντας αντιδράσεις.

  • Υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί για τη φόρτιση και τα καύσιμα στα εναλλακτικά οχήματα.

  • Το ζήτημα αποκτά διαστάσεις καθώς αυξάνονται τα υβριδικά και ηλεκτρικά σε κυκλοφορία.

Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί στους επιβάτες μία χρέωση που εφαρμόζει γνωστή ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία τα οχήματα με υβριδική ή ηλεκτρική τεχνολογία, καθώς και αυτά που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα (υγραέριο, φυσικό αέριο), χρεώνονται επιπλέον 10 ευρώ ανά δρομολόγιο.

Συγκεκριμένα, όπως διαβάσαμε σε ανάρτηση αγανακτισμένου επιβάτη στα social, αλλά και όπως βρήκαμε στην επίσημη ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (PHEV), τα αμιγώς ηλεκτρικά (EV) και τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα (AFV), όπως υγραεριοκίνητα ή με φυσικό αέριο, επιβαρύνονται με προσαύξηση 10 ευρώ ανά απλή μετάβαση. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών μοτοσικλετών, η χρέωση φτάνει τα 5 ευρώ επιπλέον. Πρόκειται για ένα μέτρο που –αν και καταγράφεται στη πολιτική της εταιρείας– δεν συνοδεύεται από σαφή τεχνική ή ασφαλιστική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα να προκαλεί αντιδράσεις από επιβάτες που βλέπουν να τιμωρείται η «πράσινη επιλογή» τους.

αυτοκίνητα πλοίο

Γιατί εφαρμόζεται αυτή η πολιτική;

Η αιτιολόγηση που δίνεται –ανεπίσημα– από κύκλους της εταιρείας είναι ότι τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα εμπίπτουν σε ειδικούς κανόνες μεταφοράς, βάσει των οποίων πρέπει να υπάρχει προσαυξημένη επιτήρηση ή τοποθέτηση σε συγκεκριμένους χώρους εντός του πλοίου. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει κάποια γενικευμένη οδηγία από κρατικό φορέα που να επιβάλλει τέτοιου είδους χρεώσεις.

Οι περιορισμοί που ισχύουν γενικά

Εκτός από τη χρέωση, τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα ή μπαταρίες υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι έχουν οριστεί με οδηγία από το Υπουργείο Ναυτιλίας για λόγους ασφαλείας:

  • Η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και επιτρέπεται μόνο αν η μπαταρία δεν ξεπερνά το 40% της χωρητικότητας.

  • Για τα υγραεριοκίνητα και φυσικού αερίου οχήματα, το ρεζερβουάρ πρέπει να είναι γεμάτο κατά το ήμισυ (50%), ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Αυτοί οι κανόνες δεν μεταφράζονται σε έξτρα κόστος από την πολιτεία, αλλά αποτελούν τεχνικούς περιορισμούς για την ασφαλή μεταφορά. Ωστόσο, η επιπλέον χρέωση από την εταιρεία είναι ανεξάρτητη και αυθαίρετη, γεγονός που πυροδοτεί αγανάκτηση στους επιβάτες.

Ρεπορτάζ: Ποια αυτοκίνητα “κυνηγούν” οι ακτοπλοϊκές στην Ελλάδα – 15 οχήματα έμειναν εκτός πλοίου μπροστά μας

Έντονες αντιδράσεις από τους επιβάτες

Η πρακτική αυτή θεωρείται αντικίνητρο για την πράσινη μετάβαση, ιδιαίτερα σε μια εποχή που το κράτος επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Επιβάτες που ταξιδεύουν με τέτοια οχήματα αναφέρουν ότι αιφνιδιάστηκαν όταν είδαν την επιπλέον χρέωση κατά την κράτηση, ενώ άλλοι σημειώνουν ότι δεν υπήρχε σαφής προειδοποίηση γι’ αυτό το κόστος, εκτός κι αν είχαν κλείσει τα εισιτήρια τους ηλεκτρονικά.

Παρά τις αντιδράσεις, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε δημόσια εξήγηση ή αποσαφήνιση του μέτρου, κάτι που εντείνει την αίσθηση διακριτικής μεταχείρισης των ιδιοκτητών τέτοιων οχημάτων.

Τι κρατάμε;

  • Μια ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα χρεώνει επιπλέον 10 ευρώ για υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

  • Ακόμη και τα ηλεκτρικά δίκυκλα χρεώνονται +5 ευρώ ανά δρομολόγιο.

  • Η χρέωση εφαρμόζεται χωρίς επίσημη τεχνική αιτιολόγηση και προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους επιβάτες.

  • Υπάρχουν κρατικοί περιορισμοί για τη φόρτιση και τα καύσιμα στα AFV, αλλά δεν προβλέπουν έξτρα χρέωση.

  • Η «πράσινη μετάβαση» φαίνεται να τιμωρείται στην πράξη, προκαλώντας ερωτήματα για τη συνοχή των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας.

Όλες οι ειδήσεις

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός

car-prices
google-news
Tags
#ακτοπλοϊκά#υβριδικά
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

reportaz-poia-aftokinita-kynigoun-oi-aktoploikes-stin-ellada-15-ochimata-emeinan-ektos-ploiou-brosta-mas-769443

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.07.2025

Ρεπορτάζ: Ποια αυτοκίνητα “κυνηγούν” οι ακτοπλοϊκές στην Ελλάδα – 15 οχήματα έμειναν εκτός πλοίου μπροστά μας
neo-ford-puma-me-tin-pio-proigmeni-gkama-kinitirion-synolon-728215

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.08.2024

Νέο Ford Puma: Με την πιο προηγμένη γκάμα κινητήριων συνόλων
i-bentley-molis-evgale-to-pio-xechoristo-tis-aftokinito-einai-to-teleftaio-tou-eidous-tou-770733

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.08.2025

Η Bentley μόλις έβγαλε το πιο ξεχωριστό της αυτοκίνητο – Είναι το τελευταίο του είδους του
episimo-ti-allazei-sta-montela-m-tis-bmw-713393

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.08.2025

Επίσημο: Τι αλλάζει στα μοντέλα Μ της BMW;
ananeonetai-o-antagonistis-tou-nissan-qashqai-pou-kostizei-27-500-evro-stin-ellada-akouse-tin-kritiki-tou-koinou-757402

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.08.2025

Ανανεώνεται ο ανταγωνιστής του Nissan Qashqai που κοστίζει 27.500 ευρώ στην Ελλάδα – Άκουσε την κριτική του κοινού
i-marka-pou-prosfata-irthe-stin-ellada-apektise-panelladiko-diktyo-exypiretisis-749919

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.08.2025

Η μάρκα που πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα, απέκτησε πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης

Πρόσφατες Ειδήσεις