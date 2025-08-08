Ελλάδα: Ακτοπλοϊκή χρεώνει 10 ευρώ παραπάνω αν έχεις υβριδικό, ηλεκτρικό ή εναλλακτικό καύσιμο – Εξοργισμένοι οι οδηγοί

Ακτοπλοϊκή εταιρεία επιβάλλει επιπλέον χρέωση 10 ευρώ σε υβριδικά, ηλεκτρικά και οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα, προκαλώντας αντιδράσεις.

Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί στους επιβάτες μία χρέωση που εφαρμόζει γνωστή ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία τα οχήματα με υβριδική ή ηλεκτρική τεχνολογία, καθώς και αυτά που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα (υγραέριο, φυσικό αέριο), χρεώνονται επιπλέον 10 ευρώ ανά δρομολόγιο.

Συγκεκριμένα, όπως διαβάσαμε σε ανάρτηση αγανακτισμένου επιβάτη στα social, αλλά και όπως βρήκαμε στην επίσημη ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (PHEV), τα αμιγώς ηλεκτρικά (EV) και τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα (AFV), όπως υγραεριοκίνητα ή με φυσικό αέριο, επιβαρύνονται με προσαύξηση 10 ευρώ ανά απλή μετάβαση. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών μοτοσικλετών, η χρέωση φτάνει τα 5 ευρώ επιπλέον. Πρόκειται για ένα μέτρο που –αν και καταγράφεται στη πολιτική της εταιρείας– δεν συνοδεύεται από σαφή τεχνική ή ασφαλιστική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα να προκαλεί αντιδράσεις από επιβάτες που βλέπουν να τιμωρείται η «πράσινη επιλογή» τους.

Γιατί εφαρμόζεται αυτή η πολιτική;

Η αιτιολόγηση που δίνεται –ανεπίσημα– από κύκλους της εταιρείας είναι ότι τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα εμπίπτουν σε ειδικούς κανόνες μεταφοράς, βάσει των οποίων πρέπει να υπάρχει προσαυξημένη επιτήρηση ή τοποθέτηση σε συγκεκριμένους χώρους εντός του πλοίου. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει κάποια γενικευμένη οδηγία από κρατικό φορέα που να επιβάλλει τέτοιου είδους χρεώσεις.

Οι περιορισμοί που ισχύουν γενικά

Εκτός από τη χρέωση, τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα ή μπαταρίες υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι έχουν οριστεί με οδηγία από το Υπουργείο Ναυτιλίας για λόγους ασφαλείας:

Η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και επιτρέπεται μόνο αν η μπαταρία δεν ξεπερνά το 40% της χωρητικότητας .

Για τα υγραεριοκίνητα και φυσικού αερίου οχήματα, το ρεζερβουάρ πρέπει να είναι γεμάτο κατά το ήμισυ (50%), ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Αυτοί οι κανόνες δεν μεταφράζονται σε έξτρα κόστος από την πολιτεία, αλλά αποτελούν τεχνικούς περιορισμούς για την ασφαλή μεταφορά. Ωστόσο, η επιπλέον χρέωση από την εταιρεία είναι ανεξάρτητη και αυθαίρετη, γεγονός που πυροδοτεί αγανάκτηση στους επιβάτες.

Έντονες αντιδράσεις από τους επιβάτες

Η πρακτική αυτή θεωρείται αντικίνητρο για την πράσινη μετάβαση, ιδιαίτερα σε μια εποχή που το κράτος επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Επιβάτες που ταξιδεύουν με τέτοια οχήματα αναφέρουν ότι αιφνιδιάστηκαν όταν είδαν την επιπλέον χρέωση κατά την κράτηση, ενώ άλλοι σημειώνουν ότι δεν υπήρχε σαφής προειδοποίηση γι’ αυτό το κόστος, εκτός κι αν είχαν κλείσει τα εισιτήρια τους ηλεκτρονικά.

Παρά τις αντιδράσεις, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε δημόσια εξήγηση ή αποσαφήνιση του μέτρου, κάτι που εντείνει την αίσθηση διακριτικής μεταχείρισης των ιδιοκτητών τέτοιων οχημάτων.

Τι κρατάμε;

