EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελλάδα: Γέμισε το αυτοκίνητο του σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι και έγινε «καπνός»

ΤΡΙΤΗ | 20.01.2026
Autotypos Team
ellada-gemise-to-aftokinito-tou-se-venzinadiko-sto-chaidari-kai-egine-kapnos-790005

Πήγε στο βενζινάδικο, του έβαλαν βενζίνη, ζήτησε POS και «την έκανε»… κύριος – Είχε πρόγραμμα!

Ένα περιστατικό για γέλια και για κλάματα καταγράφηκε σε πρατήριο καυσίμων στο Χαϊδάρι, με έναν οδηγό να βάζει βενζίνη και στη συνέχεια να «το σκάει» χωρίς να πληρώσει ενώ η υπάλληλος είχε πάει να του φέρει το POS για να πληρώσει.

Για κακή του τύχη, ο δράστης «πιάστηκε» από το σύστημα παρακολούθησης του πρατηρίου. Μάλλον αυτό δεν το είχε σκεφτεί…

Όπως βλέπουμε στο βίντεο, το λευκό αυτοκίνητο σταμάτησε κανονικά στην αντλία και ο οδηγός προχώρησε σε ανεφοδιασμό ύψους περίπου 50 ευρώ. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η ιδιοκτήτρια τον ρώτησε με ποιον τρόπο θα εξοφλήσει.

Ο άνδρας απάντησε πως θα πληρώσει με τραπεζική κάρτα. Εκείνη απομακρύνθηκε για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να φέρει το POS, όμως όταν επέστρεψε, το όχημα είχε ήδη εξαφανιστεί από τον χώρο του πρατηρίου. Το περιστατικό καταγράφηκε καθαρά από τις κάμερες, με την ιδιοκτήτρια να δημοσιοποιεί το βίντεο προκειμένου να προειδοποιήσει και άλλα πρατήρια της περιοχής για την ίδια μέθοδο εξαπάτησης.

Το υλικό έχει τεθεί στη διάθεση των Αρχών, ενώ το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των κλοπών καυσίμων και της ανάγκης αυξημένης προσοχής από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Tags
#βενζινάδικα#βενζινάδικο
