EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελλάδα: Ο νομός που είχε 930 τροχαίες παραβάσεις τη μέρα για όλο τον Απρίλιο

ΔΕΥΤΕΡΑ | 04.05.2026
Στέλιος Παππάς
Στην Αττική βεβαιώθηκαν 27.897 τροχαίες παραβάσεις μέσα στον Απρίλιο του 2026, δηλαδή περίπου 930 την ημέρα. Τι δείχνει η σύγκριση με τον Μάρτιο.

Η Αττική παραμένει μακράν η πιο «βαριά» περιοχή της χώρας σε επίπεδο τροχονομικών ελέγχων και παραβάσεων, με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τον Απρίλιο του 2026 να δείχνουν ότι βεβαιώθηκαν συνολικά 27.897 παραβάσεις. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 930 παραβάσεις την ημέρα σε όλη τη διάρκεια του μήνα.

Ο αριθμός από μόνος του είναι εντυπωσιακός, όμως αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συγκριθεί με τον Μάρτιο του 2026, όπου είχαν βεβαιωθεί 37.559 παραβάσεις, δηλαδή περίπου 1.212 παραβάσεις την ημέρα. Με απλά λόγια, τον Απρίλιο καταγράφηκε πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όμως το τελικό μέγεθος παραμένει πολύ υψηλό.

νέος ΚΟΚ

Σχεδόν 28.000 παραβάσεις σε έναν μήνα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής βεβαιώθηκαν τον Απρίλιο:

  • 27.897 παραβάσεις συνολικά
  • από αυτές, οι 257 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος

Αν το δούμε σε ημερήσια βάση, αυτό σημαίνει περίπου:

  • 930 παραβάσεις την ημέρα
  • ή σχεδόν 39 παραβάσεις κάθε ώρα

Για μια ακόμη φορά, η εικόνα επιβεβαιώνει ότι η Αττική παραμένει το πιο πιεσμένο και απαιτητικό περιβάλλον κυκλοφορίας της χώρας, τόσο λόγω όγκου οχημάτων όσο και λόγω της έντασης της καθημερινής μετακίνησης.

Πώς κινήθηκαν οι βασικές παραβάσεις τον Απρίλιο

Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν τον Απρίλιο, ξεχωρίζουν:

  • 1.047 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
  • 653 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας
  • 237 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • 582 για χρήση κινητού τηλεφώνου
  • 1.240 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • 2.323 για μη χρήση κράνους
  • 47 για επικίνδυνους ελιγμούς

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο παραμένει η μη χρήση κράνους, που συνεχίζει να εμφανίζει πολύ υψηλό αριθμό παραβάσεων, ενώ και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ διατηρείται σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.


Η σύγκριση με τον Μάρτιο

Ο Μάρτιος είχε κλείσει με 37.559 παραβάσεις, έναντι 27.897 τον Απρίλιο. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 9.662 παραβάσεις σε μηνιαία βάση, δηλαδή περίπου 25,7%.

Σε επιμέρους κατηγορίες, η εικόνα έχει ενδιαφέρον:

Παραβάσεις που μειώθηκαν τον Απρίλιο

Σε σχέση με τον Μάρτιο, καταγράφηκε πτώση στις εξής βασικές κατηγορίες:

  • Αλκοόλ: από 1.227 σε 1.047
  • Παραβίαση κόκκινου: από 274 σε 237
  • Χρήση κινητού: από 947 σε 582
  • Μη χρήση ζώνης: από 1.760 σε 1.240
  • Μη χρήση κράνους: από 2.893 σε 2.323
  • Επικίνδυνοι ελιγμοί: από 63 σε 47

Αυτό δείχνει μια γενική αποκλιμάκωση σε αρκετές σοβαρές παραβάσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο βεβαιωμένων ελέγχων.

Η εξαίρεση της ταχύτητας

Η μεγάλη διαφοροποίηση εντοπίζεται στην υπέρβαση ταχύτητας. Τον Μάρτιο είχαν βεβαιωθεί μόλις 151 σχετικές παραβάσεις, ενώ τον Απρίλιο ο αριθμός ανέβηκε στις 653.

Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία κινήθηκε πολύ πιο πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και είναι μακράν η βασική παράβαση που παρουσίασε καθαρή αύξηση. Είτε λόγω εντονότερων ελέγχων, είτε λόγω πραγματικής αύξησης της παραβατικότητας σε αυτό το πεδίο, το στοιχείο αυτό ξεχωρίζει.

Περισσότερα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο

Αν και οι παραβάσεις μειώθηκαν σε σχέση με τον Μάρτιο, η εικόνα στα τροχαία ατυχήματα δεν βελτιώθηκε. Αντίθετα, τον Απρίλιο σημειώθηκαν:

  • 461 τροχαία ατυχήματα
  • με 534 παθόντες

Αναλυτικά:

  • 7 θανατηφόρα με 7 νεκρούς
  • 14 σοβαρά με 15 σοβαρά τραυματίες
  • 440 ελαφρά με 512 ελαφρά τραυματίες

τροχαία

Τον Μάρτιο είχαν καταγραφεί:

  • 433 τροχαία ατυχήματα
  • με 511 παθόντες
  • 4 θανατηφόρα με 4 νεκρούς
  • 12 σοβαρά με 14 σοβαρά τραυματίες
  • 417 ελαφρά με 493 ελαφρά τραυματίες

Άρα, σε σχέση με τον Μάρτιο, ο Απρίλιος είχε:

  • 28 περισσότερα τροχαία
  • 23 περισσότερους παθόντες
  • 3 περισσότερους νεκρούς
  • 2 περισσότερα σοβαρά ατυχήματα
  • 23 περισσότερα ελαφρά ατυχήματα

Με άλλα λόγια, παρά τη μείωση στις συνολικές παραβάσεις, ο Απρίλιος έκλεισε με χειρότερη εικόνα στα ατυχήματα.

Τι δείχνουν πραγματικά οι αριθμοί

Αυτό είναι ίσως και το πιο ουσιαστικό σημείο της σύγκρισης. Δεν αρκεί να βλέπουμε μόνο αν οι παραβάσεις ανέβηκαν ή έπεσαν από μήνα σε μήνα. Η πραγματική εικόνα κρίνεται και από το πώς μεταφράζεται αυτή η συμπεριφορά στον δρόμο.

Στην περίπτωση της Αττικής, ο Απρίλιος είχε λιγότερες βεβαιωμένες παραβάσεις από τον Μάρτιο, αλλά:

  • περισσότερα ατυχήματα,
  • περισσότερους τραυματίες,
  • και περισσότερους νεκρούς.

Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας δεν είναι απλώς θέμα αριθμού κλήσεων ή ελέγχων. Είναι κυρίως θέμα οδηγικής συμπεριφοράς, ειδικά σε έναν τόσο πυκνό και απαιτητικό κυκλοφοριακό ιστό όπως αυτός της Αττικής.

Το πιο ανθεκτικό πρόβλημα παραμένει το κράνος

Από τα επιμέρους στοιχεία, η μη χρήση κράνους παραμένει ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα. Οι 2.323 παραβάσεις μέσα σε έναν μόνο μήνα είναι τεράστιος αριθμός, ακόμη κι αν είναι χαμηλότερος από τον Μάρτιο.

Το ίδιο ισχύει και για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, αλλά και για την οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, που εξακολουθεί να δίνει τετραψήφιο αριθμό παραβάσεων. Πρόκειται για τρεις κατηγορίες που συνδέονται άμεσα όχι μόνο με την πιθανότητα ατυχήματος, αλλά και με τη σοβαρότητα του τραυματισμού όταν αυτό συμβεί.

Τι κρατάμε;

  • Στην Αττική βεβαιώθηκαν 27.897 τροχαίες παραβάσεις τον Απρίλιο του 2026.
  • Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 930 παραβάσεις την ημέρα.
  • Τον Μάρτιο είχαν καταγραφεί 37.559 παραβάσεις, δηλαδή περίπου 1.212 την ημέρα.
  • Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 461 τροχαία ατυχήματα με 534 παθόντες.
  • Οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους έφτασαν τις 2.323, οι παραβάσεις για αλκοόλ τις 1.047 και για μη χρήση ζώνης τις 1.240.
  • Παρά τη μείωση στις συνολικές παραβάσεις, ο Απρίλιος είχε περισσότερα ατυχήματα και περισσότερους νεκρούς από τον Μάρτιο.

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».

