Ελλάδα: Πού πέφτει η τιμή των καυσίμων κατά 10-20 λεπτά/λίτρο και γιατί;

Μειώσεις στις τιμές εκατοντάδων προϊόντων λόγω των νέων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ τέθηκαν σε ισχύ από την Πρωτοχρονιά

Μειώσεις στις τιμές εκατοντάδων προϊόντων που πωλούνται και υπηρεσιών που παρέχονται στους 67.500 μόνιμους κατοίκους 19 ακριτικών νησιών και 213 νησίδων του Αιγαίου αναμένεται να σημειωθούν σύντομα, λόγω της εφαρμογής των νέων μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ, που τέθηκαν σε ισχύ από χθες, Πρωτοχρονιά.

Στα καύσιμα αναμένεται αποκλιμάκωση των λιανικών τιμών πώλησης κατά 10-20 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον, με μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ θα προμηθεύονται προϊόντα από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στα νησιά αυτά χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι τις 31-12-2025, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονταν σε πέντε νησιά του Αιγαίου, τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω.

Από χθες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5246/2025 και την υπ' αριθμόν Ε.2113/2025 εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ επεκτάθηκαν και σε 19 νησιά και 213 νησίδες της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Εβρου και του Νομού Δωδεκανήσων, τα οποία έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στον κατάλογο των 19 νησιών και 213 νησίδων που δημοσίευσε προχθές η ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται και τα Ίμια. Ο συνολικός πληθυσμός όλων αυτών των νησιών και νησίδων ανέρχεται σε 67.500 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Στα 19 νησιά και τις 213 νησίδες του Αιγαίου, οι συντελεστές ΦΠΑ μειώθηκαν, από 24%, 13% και 6% που ανέρχονταν μέχρι 31-12-2025, σε 17%, 9% και 4% από την 1η-1-2026.

Οι επιπτώσεις της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ θα είναι άμεσες και θετικές, καθώς θα έχουν τη μορφή μειώσεων στις τιμές βασικών προϊόντων και υπηρεσιών τουλάχιστον κατά ποσοστά 3,54% έως 5,64%, που είναι τα ποσοστά μειώσεων τα οποία προκύπτουν μετά από σύγκριση των καθαρών τιμών επιβαρυμένων με τους προϊσχύσαντες συντελεστές με τις ίδιες καθαρές τιμές επιβαρυμένες με τους νέους μειωμένους συντελεστές.

Βάσει των υπολογισμών αυτών, αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι οι λιανικές τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης που πωλούνται στα νησιά αυτά από τα πρατήρια υγρών καυσίμων θα μειωθούν εντός των προσεχών ωρών ή ημερών τουλάχιστον κατά 10-11 λεπτά το λίτρο, χωρίς να αποκλείονται και μειώσεις ακόμη μεγαλύτερες μέχρι και τα 18-20 λεπτά το λίτρο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Λέρο, Κω, Σάμο και Χίο.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών

Με την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται τα εξής σχετικά με την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 19 νησιά και τις 213 νησίδες:

Ι. Παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τα νησιά που εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ κατά 30%

Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στις παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τα παραπάνω νησιά πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Τα παραδιδόμενα αγαθά να βρίσκονται στα προαναφερθέντα νησιά κατά τον χρόνο που γεννάται η φορολογική υποχρέωση, ανεξάρτητα από τον τόπο που προορίζονται να αναλωθούν από τον αγοραστή.

2. Η παράδοση πρέπει να ενεργείται από υποκείμενο στο φόρο, που έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση στα νησιά αυτά, ανεξάρτητα από την ιδιότητα και τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή ή τον προορισμό των αγαθών.

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ 30% ΑΠΟ ΤΗΝ 1η-1-2026

Νησιά (19)

Αγαθονήσι, Aγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Λειψοί, Λήμνος, Μεγίστη, Νίσυρος, Οινούσσες, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σύμη, Τήλος Φούρνοι, Χάλκη, Ψαρά.

Νησίδες (213)

Αβάπτιστος, Αγία Θέκλα, Αγία Κυριακή, Aγιο Νικολάκι, Aγιοι Απόστολοι, Aγιος Αντώνιος, Aγιος Βασίλειος, Aγιος Γεώργιος,Aγιος Γεώργιος, Αγιος Γεώργιος(Δ. Καλλονής), Αγιος Γεώργιος (Δ. Πέτρας), Αγιος Θεόδωρος, Αγιος Μηνάς, Αγιος Νικόλαος, Αγιος Παντελεήμων, Αγιος Στέφανος, Αγιος Στέφανος, Αγρελούσσα, Αγρια Γραμβούσα, Αγριελιά, Αδελφοί, Αλατονήσι, Αλιμιά,Αλογονήσιο, Ανθρωποφάς, Αντίτηλος, Αντίψαρα, Ανυδρο, Αρκοί, Αρμάθια, Αρχάγγελος, Αρχοντόνησο, Ασπρη Πλακούδα, Ασπρονήσια, Αστακίδα, Ατσακιδόπουλο, Αυγό, Αφωτη, Βάτος, Βελόνα, Βενέτικο, Γάδρος, Γάιδαρος, Γαϊδουρονήσι, Γαϊδουρόνησος, Γιαλεσίνο, Γλάρος, Γλάρος, Γλαστριά, Γλυνό, Γυαλί, Δακαλιό, Δεσποτικό, Διαβάτες, Διακόφτης, Διαπόρτι, Διβούνια, Ζαφοράς, Ημερη Γραμβούσα, Θύμαινα, Θυμαινάκι, Ιμια – Λιμνιά δύο, Ιμια – Λιμνιά ένα, Καΐκι, Καλαβρός, Καλόβολος, Καλόγερος, Καλόλιμνος, Κανδελιούσσα, Καράβι, Καροφύλλα, Κασονήσι, Καστριά, Κάστωρ, Κατσαγρέλλι, Κάτω Νησί, Κάτω Πρασούα, Κέρτης, Κίναρος, Κισηριά, Κολόφονας, Κόμαρος, Κόμπιον, Κούδρος– Κεντρονήσι, Κουκονήσιο, Κουλούνδρος, Κουνέλι, Κουνούποι, Κούρικα, Κουτσομύτι, Κρεβάτια, Λέβιθα, Λίτρα, Μαελονήσι, Μακρή, Μακρονήσι, Μακρονήσι, Μακρονήσι, Μακρόνησο, Μαλλιαρόπετρα, Μάραθος, Μαργαρίτι, Μαρμαράς, Μαστρογιώργη, Μαύρα, Μαύρη Πλακούδα, Μαύρο Ποινί Μεγάλο, Μαύρο Ποινί, Μεγάλο Λιβάδι, Μεγαλονήσιον, Μεσονήσι, Μικρό Σόφρανο, Μικρός Ανθρωποφάς, Μοίρα, Μονάφτης, Μπαρμπαλιάς, Νερά, Νερά, Νερά, Νήπουρι, Νησάκι, Νησί Παναγιάς, Νησί Πίττας, Νησί, Νίμος, Νισιερός, Οφιδούσσα, Παναγιά, Πάνω Πρασούα, Παπαποντικάδικο, Πατερόνησο, Παχειά, Πελαγόνησος, Περγούσσα, Πετροκάραβο, Πετροκάραβο,Πηγανούσσα, Πλάκα, Πλάκα, Πλάκα, Πλακάκι, Πλακίδα, Πλάτη, Πλάτη, Πολύφαδος ένα, Ποντικονήσια, Ποντικονήσι, Ποντικούσα, Ποριονήσι, Πόχης, Πρασονήσια, Πρασονήσιο, Πρασονήσι, Πρασονήσι, Ρούμπος, Ρω, Σαβούρα, Σαμιοπούλα, Σάντα Παναγιά, Σαρακηνόπετρα, Σαριά, Σαφονήδι, Σεργίτσι, Σεσκλίον, Σκλάβες, Σμυνερονήσι, Σοχάς, Σπαθαθονήσι, Στεφάνια, Στροβίλι, Στρογγυλή, Στρογγυλή, Στρογγύλη, Στρογγύλη, Στρογγύλη, Στρογγυλό, Στρογγυλό, Στρογγυλό, Σύρνα, Σφύρα, Σώκαστρο, Τέλενδος, Τηγάνι, Τραγονέρα, Τραγονήσι, Τραγούσα, Τράχηλας, Τρυπητή, Τρυπητή,Τσούκα, Τσούκα,Τσουκάκι,Τσουκαλάς, Φαρμακονήσιον, Φράγκος, Φωκάς, Φωκιονήσια, Χαμηλή, Χαρκιάς, Χήνα, Χιλιομόδι, Χονδρονήσι, Χονδρός, Χονδρό, Χτένι, Ψαθονήσιο, Ψαθονήσι, Ψείρα, Ψέριμος, Ψωμί, Ψωραδιά.

ΝΗΣΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΔΗ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η-1-2026, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ 30%

Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Χίος.

