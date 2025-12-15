Έλληνες celebrities και παραβάσεις ΚΟΚ: Τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό;

Γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπουμε όλο και περισσότερους celebrities να έχουν μπλεξίματα με τον νόμο λόγω παραβάσεων του ΚΟΚ;

Τη μια βδομάδα διαβάζουμε για τον Μπισμπίκη, την άλλη για τη Δήμητρα Ματσούκα και τώρα για την Ελεονώρα Ζουγανέλη – με όλους τους να έχουν «τρεχάματα» με τον νόμο μετά από παραβάσεις του ΚΟΚ – και αναρωτιόμαστε: Τι έχει αλλάξει τελευταία και βλέπουμε όλο και περισσότερους celebrities στα νέα για τους λάθος λόγους;

Μπλεξίματα με τον νόμο για Έλληνες celebrities – Αλκοόλ και παραβάσεις

Τον Φλεβάρη του 2025, αντιμέτωπος με τον νόμο ήρθε ο Χρήστος Μάστορας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο διάσημος τραγουδιστής δεν σταμάτησε σε μπλόκο της Τροχαίας και επιχείρησε να διαφύγει. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών. Το αλκοτέστ έδειξε υψηλές ενδείξεις, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

«Το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος. Ένα όμορφο ταξίδι σε μία έξοδο με το κορίτσι μου και την παρέα της γεμάτο γέλιο όνειρα και καλή διάθεση, που όμως στο τέλος μας βγήκε ξινό. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα πιάνοντας το τιμόνι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και μετά τα τελευταία γεγονότα δεν μπορούν ούτε πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουν εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Όλοι επαγγελματίες, ευγενικοί και πάνω απ’ όλα άνθρωποι που νοιάζονται για την δικαιοσύνη που προστατεύει τους υπεύθυνους από τους ανεύθυνους. Από την εισαγγελέα μέχρι τον δικαστή ένιωσα παρακολουθώντας κι άλλες υποθέσεις ως όλοι φροντίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαι άγιος ούτε αλάνθαστος, είμαι όμως εδώ για να διορθώσω τα λάθη μου και να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ τόσο πολύ όλους τους φίλους που έστειλαν αγάπη και μηνύματα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο στο επίκεντρο βρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος με το αυτοκίνητό του τράκαρε άλλα αμάξια που βρέθηκαν στο δρόμο του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο. Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο ΑΤ Κηφισιάς και παραδέχθηκε πως εκείνος οδηγούσε και στη συνέχεια συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Στην απολογία του αρνήθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, χαρακτηρίζοντας τον μαντρότοιχο «μικρό τοιχάκι».

Τον Νοέμβριο είχαμε το περιστατικό με τη Δήμητρα Ματσούκα, η οποία έτρεχε με το ΙΧ της με ταχύτητα παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο. Οι Αρχές της έκαναν σήμα να σταματήσει και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ. Τελικά, στο δικαστήριο αποφασίσθηκε η ενοχή της για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Στην ηθοποιό επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή.

Κλείνοντας (προς το παρόν) το κεφάλαιο showbiz, ας κάνουμε ένα ευχάριστο διάλειμμα για… αθλητικά: Το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά «πιάστηκε» πριν περίπου έναν μήνα από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 213 χλμ/ώρα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ωστόσο όπως υποστηρίζει δεν οδηγούσε ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του τενίστα ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου του γιου του, όμως η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή. Ο ίδιος καλείται να προσκομίσει, έως σήμερα, τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι εκείνος την ημέρας της παράβασης βρίσκονταν στο εξωτερικό και πως το όχημα οδηγούσε ο πατέρας του ή να παραδώσει το δίπλωμά του.

Και φτάνουμε στο πιο πρόσφατο περιστατικό: Αυτό της Ελεονώρας Ζουγανέλη. Την περασμένη Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια πιάστηκε από την Τροχαία, καθώς οδηγούσε το μηχανάκι της στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από ό,τι επιτρέπει ο νόμος για τα δίκυκλα.

Η ίδια σχολιάζοντας το περιστατικό, δήλωσε: «Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν ήταν καμιά περιπέτεια, μην υπερβάλλουμε με τις λέξεις. Έχουμε τόσες υπέροχες λέξεις στην Ελλάδα, ας τις χρησιμοποιούμε σωστά. Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος».

Έγιναν πιο αυστηροί οι αστυνομικοί και ο ΚΟΚ ή πιο «χαλαροί» οι celebrities;

Και φτάσαμε στο σημείο να αναρωτηθούμε τι έχει αλλάξει και βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι κάποιον celebrity στις ειδήσεις για τον λάθος λόγο; Φταίει ο νέος ΚΟΚ, με τους πιο αυστηρούς κανονισμούς; Φταίει η στάση της ΕΛΑΣ και η μηδενική ανοχή που δείχνει τελευταία σε παραβατικές συμπεριφορές; Ή μήπως απλά οι celebrities δεν νοιάζονται και τόσο για τους νόμους;

Η δικιά μας άποψη: Ένας συνδυασμός των τριών. Το ότι ο ΚΟΚ έχει γίνει πιο αυστηρός είναι δεδομένο, όπως είναι και το γεγονός πως η Τροχαία έχει ανεβάσει την ένταση στο φουλ, όπου και σκοπεύει να την κρατήσει μέχρι να αλλάξει ο κόσμος «ρότα». Τέλος, είναι αλήθεια πως υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν πως το όνομά τους είναι αρκετό για να αποφύγουν μια κατάσταση αναπόφευκτη για «κοινούς θνητούς».

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά έχει αλλάξει είναι ο αριθμός των ελέγχων. Η αστυνομία πραγματοποιεί αρκετά περισσότερους ελέγχους από άλλες εποχές, με αποτέλεσμα στα δίχτυα της να πιάνονται αρκετά περισσότεροι παραβάτες. Περισσότεροι παραβάτες σημαίνει πως σε αυτά τα δίχτυα θα πιαστούν αναπόφευκτα και περισσότερα γνωστά «ψάρια», με την εν λόγω είδηση σαφέστατα να «πουλάει» περισσότερο.

Άλλωστε, ποιος θα διαβάσει για ένα παράπτωμα ενός άγνωστου όταν μπορεί να διαβάσει για τον Τσιτσιπά ή τη Ματσούκα;

