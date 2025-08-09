Ελληνικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κέρδισαν διεθνές βραβείο εξυπηρέτησης – Ποιες και γιατί;

Με τη συγκεκριμένη διάκριση τιμώνται οι συνεργάτες που προσφέρουν μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα.

είναι οι Επίσημοι Έμποροι Ford που έλαβαν το φετινό «Βραβείο του Προέδρου». Η Ford επιβραβεύει τους Εμπόρους που δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή υπηρεσιών, αλλά επενδύουν στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Η Ford Motor Ελλάς ανακοινώνει με υπερηφάνεια τους φετινούς νικητές του President’s Award, μιας διεθνούς εμβέλειας βράβευσης που έχει καθιερωθεί ως η ύψιστη αναγνώριση για τους Επίσημους Εμπόρους της μάρκας με τις καλύτερες επιδόσεις στην εμπειρία πελατών και στην ικανοποίησή τους.

Η βράβευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής της Ford για την ενίσχυση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ιδιοκτησίας. Το President’s Award παραμένει σημείο αναφοράς για την αφοσίωση, τη συνέπεια και το πάθος στην εξυπηρέτηση.

Η αξιολόγηση βασίστηκε στα αποτελέσματα του προγράμματος OneCX για το 2024, το οποίο καταγράφει και αναλύει την ικανοποίηση των πελατών σε καθοριστικούς τομείς της εμπειρίας τους με τη Ford και το επίσημο δίκτυό της. Το συνολικό επίπεδο απόδοσης του δικτύου στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, με τους εξής Εμπόρους να ξεχωρίζουν για την κορυφαία τους επίδοση:

AUTOTECHNICA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ν. ΧΑΝΤΖΟΣ Α.Ε.

ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.

ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Με τη συγκεκριμένη διάκριση, η Ford τιμά τους συνεργάτες της που προσφέρουν μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα, χτίζοντας ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες και αναβαθμίζοντας την έννοια της εξυπηρέτησης.

Το President’s Award συνοδεύεται από την απονομή ενός ειδικά σχεδιασμένου επάθλου, με το μήνυμα: «Βραβείο της Ford για την Εξαιρετική Επίδοση στην Ικανοποίηση και Εμπειρία του Πελάτη», επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των Επισήμων Εμπόρων ως πρότυπα στον χώρο.

Η Ford Motor Ελλάς συγχαίρει θερμά τους φετινούς βραβευθέντες και ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες της για τη διαρκή προσπάθεια και τη συμβολή τους στην προσφορά μοναδικών εμπειριών υψηλής αξίας για τους πελάτες.

