EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Τα 11 μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.11.2025
Στέλιος Παππάς
elliniko-aftokinito-tis-chronias-2026-ta-11-montela-pou-diekdikoun-ton-titlo-783055

11 φιναλίστ για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026». Δες ποια πέρασαν στον τελικό, πότε βγαίνει ο νικητής και τι αλλάζει φέτος.

Ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανακοίνωσε τη shortlist των 11 φιναλίστ για το 2026. Φέτος –όπως και πέρσι– προκύπτει top-11 αντί για top-10, λόγω ισοψηφίας στη 10η θέση. Ο νικητής θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση στις 15 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, έπειτα από συγκριτική δοκιμή των μοντέλων από τα 27 μέλη της κριτικής επιτροπής.
Κριτήρια αξιολόγησης: τεχνολογία, ασφάλεια, ποιότητα, πληρότητα γκάμας, κόστος κτήσης/χρήσης, περιβαλλοντικό αποτύπωμα και καταλληλόλητα για την ελληνική πραγματικότητα.

Οι 11 φιναλίστ (αλφαβητικά)

  • BYD Atto 2 (EV)

  • Chery Tiggo 4 (full hybrid)

  • Citroën C3 (& ë-C3) (βενζίνη / hybrid / EV)

  • Dacia Bigster (mild hybrid / full hybrid / LPG διπλού καυσίμου)

  • Fiat Grande Panda (& EV) (βενζίνη / hybrid / EV)

  • Geely EX5 (EV)

  • Hyundai Inster (EV)

  • Kia EV3 (EV)

  • MG ZS Max Hybrid+ (full hybrid)

  • Renault 5 E-Tech Electric (EV)

  • Škoda Elroq (EV)

Τάσεις: η ισχυρότερη μέχρι σήμερα παρουσία της ηλεκτροκίνησης

Στη φετινή τελική φάση 6 στα 11 είναι αμιγώς ηλεκτρικά (BYD Atto 2, Geely EX5, Hyundai Inster, Kia EV3, Renault 5, Škoda Elroq). Δύο είναι full hybrid (Chery Tiggo 4, MG ZS Max Hybrid+), ενώ C3 και Grande Panda καλύπτουν όλο το φάσμα (από βενζίνη έως EV). Το Bigster ξεχωρίζει για τη διευρυμένη πολυτεχνολογική προσέγγιση (mHEV, HEV, LPG).

Τι σημαίνει αυτό για τον αγοραστή;
Περισσότερες επιλογές ανάλογα με προφίλ χρήσης, κόστος καυσίμου/φόρτισης και πρόσβαση σε υποδομές. Η πολυτεχνολογία παραμένει ζητούμενο, αλλά η BEV εκπροσώπηση είναι πλέον κυρίαρχη στη shortlist – ένδειξη της κατεύθυνσης της αγοράς.

Πώς θα βγει ο νικητής

  • Αρχές Δεκεμβρίου: συγκριτική οδήγηση των 11 από τους 27 εκλέκτορες.

  • 15 Δεκεμβρίου 2025: δημόσια ψηφοφορία/ανακοίνωση νικητή στην τελετή απονομής.
    Οι υποστηρικτές του θεσμού για φέτος: Auto Fit, Continental (ΕΜΑ Α.Ε.), Ferst και SFi Karting Circuit.

Γιατί μας αφορά (η ελληνική διάσταση)

Ο θεσμός βραβεύει αποκλειστικά νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν το τελευταίο 12μηνο στην Ελλάδα, με κριτήρια που σταθμίζουν ελληνικές συνθήκες (δρόμοι, πόλεις, κόστος καυσίμου/συντήρησης). Γι’ αυτό η διάκριση συχνά αποτελεί χρήσιμο «φίλτρο» για όσους ετοιμάζονται να αγοράσουν αυτοκίνητο μέσα στη νέα χρονιά.

Τι κρατάμε;

  • 11 φιναλίστ αντί για 10 λόγω ισοψηφίας — σπάνιο αλλά… έγινε ξανά.

  • Έξι αμιγώς ηλεκτρικά στην τελική φάση: η πιο «ηλεκτρική» shortlist έως σήμερα.

  • Πολυτεχνολογία για κάθε ανάγκη: από full hybrid έως LPG και EV στην ίδια δεκάδα+1.

  • Καθαρό χρονοδιάγραμμα: δοκιμές στις αρχές Δεκεμβρίου, νικητής στις 15/12/2025.

  • Ελληνικό focus: κριτήρια που κοιτούν κόστος χρήσης και πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα.

Αυτό είναι το Range Rover της Kia με λιγότερο από το μισό κόστος

«Κόφτης» στην επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα στα αυτοκίνητα – Σε ποια χώρα μπαίνει;

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

Tags
#Αυτοκίνητο της Χρονιάς
Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Πρόσφατες Ειδήσεις