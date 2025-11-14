Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Τα 11 μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο

11 φιναλίστ για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026». Δες ποια πέρασαν στον τελικό, πότε βγαίνει ο νικητής και τι αλλάζει φέτος.
Ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανακοίνωσε τη shortlist των 11 φιναλίστ για το 2026. Φέτος –όπως και πέρσι– προκύπτει top-11 αντί για top-10, λόγω ισοψηφίας στη 10η θέση. Ο νικητής θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση στις 15 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, έπειτα από συγκριτική δοκιμή των μοντέλων από τα 27 μέλη της κριτικής επιτροπής.
Κριτήρια αξιολόγησης: τεχνολογία, ασφάλεια, ποιότητα, πληρότητα γκάμας, κόστος κτήσης/χρήσης, περιβαλλοντικό αποτύπωμα και καταλληλόλητα για την ελληνική πραγματικότητα.
Οι 11 φιναλίστ (αλφαβητικά)
-
BYD Atto 2 (EV)
-
Chery Tiggo 4 (full hybrid)
-
Citroën C3 (& ë-C3) (βενζίνη / hybrid / EV)
-
Dacia Bigster (mild hybrid / full hybrid / LPG διπλού καυσίμου)
-
Fiat Grande Panda (& EV) (βενζίνη / hybrid / EV)
-
Geely EX5 (EV)
-
Hyundai Inster (EV)
-
Kia EV3 (EV)
-
MG ZS Max Hybrid+ (full hybrid)
-
Renault 5 E-Tech Electric (EV)
-
Škoda Elroq (EV)
Τάσεις: η ισχυρότερη μέχρι σήμερα παρουσία της ηλεκτροκίνησης
Στη φετινή τελική φάση 6 στα 11 είναι αμιγώς ηλεκτρικά (BYD Atto 2, Geely EX5, Hyundai Inster, Kia EV3, Renault 5, Škoda Elroq). Δύο είναι full hybrid (Chery Tiggo 4, MG ZS Max Hybrid+), ενώ C3 και Grande Panda καλύπτουν όλο το φάσμα (από βενζίνη έως EV). Το Bigster ξεχωρίζει για τη διευρυμένη πολυτεχνολογική προσέγγιση (mHEV, HEV, LPG).
Τι σημαίνει αυτό για τον αγοραστή;
Περισσότερες επιλογές ανάλογα με προφίλ χρήσης, κόστος καυσίμου/φόρτισης και πρόσβαση σε υποδομές. Η πολυτεχνολογία παραμένει ζητούμενο, αλλά η BEV εκπροσώπηση είναι πλέον κυρίαρχη στη shortlist – ένδειξη της κατεύθυνσης της αγοράς.
Πώς θα βγει ο νικητής
-
Αρχές Δεκεμβρίου: συγκριτική οδήγηση των 11 από τους 27 εκλέκτορες.
-
15 Δεκεμβρίου 2025: δημόσια ψηφοφορία/ανακοίνωση νικητή στην τελετή απονομής.
Οι υποστηρικτές του θεσμού για φέτος: Auto Fit, Continental (ΕΜΑ Α.Ε.), Ferst και SFi Karting Circuit.
Γιατί μας αφορά (η ελληνική διάσταση)
Ο θεσμός βραβεύει αποκλειστικά νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν το τελευταίο 12μηνο στην Ελλάδα, με κριτήρια που σταθμίζουν ελληνικές συνθήκες (δρόμοι, πόλεις, κόστος καυσίμου/συντήρησης). Γι’ αυτό η διάκριση συχνά αποτελεί χρήσιμο «φίλτρο» για όσους ετοιμάζονται να αγοράσουν αυτοκίνητο μέσα στη νέα χρονιά.
Τι κρατάμε;
-
11 φιναλίστ αντί για 10 λόγω ισοψηφίας — σπάνιο αλλά… έγινε ξανά.
-
Έξι αμιγώς ηλεκτρικά στην τελική φάση: η πιο «ηλεκτρική» shortlist έως σήμερα.
-
Πολυτεχνολογία για κάθε ανάγκη: από full hybrid έως LPG και EV στην ίδια δεκάδα+1.
-
Καθαρό χρονοδιάγραμμα: δοκιμές στις αρχές Δεκεμβρίου, νικητής στις 15/12/2025.
-
Ελληνικό focus: κριτήρια που κοιτούν κόστος χρήσης και πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα.
