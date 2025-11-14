Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Τα 11 μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο

11 φιναλίστ για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026». Δες ποια πέρασαν στον τελικό, πότε βγαίνει ο νικητής και τι αλλάζει φέτος.

Ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανακοίνωσε τη shortlist των 11 φιναλίστ για το 2026. Φέτος –όπως και πέρσι– προκύπτει top-11 αντί για top-10, λόγω ισοψηφίας στη 10η θέση. Ο νικητής θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση στις 15 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, έπειτα από συγκριτική δοκιμή των μοντέλων από τα 27 μέλη της κριτικής επιτροπής.

Κριτήρια αξιολόγησης: τεχνολογία, ασφάλεια, ποιότητα, πληρότητα γκάμας, κόστος κτήσης/χρήσης, περιβαλλοντικό αποτύπωμα και καταλληλόλητα για την ελληνική πραγματικότητα.

Οι 11 φιναλίστ (αλφαβητικά)

BYD Atto 2 (EV)

Chery Tiggo 4 (full hybrid)

Citroën C3 (& ë-C3) (βενζίνη / hybrid / EV)

Dacia Bigster (mild hybrid / full hybrid / LPG διπλού καυσίμου)

Fiat Grande Panda (& EV) (βενζίνη / hybrid / EV)

Geely EX5 (EV)

Hyundai Inster (EV)

Kia EV3 (EV)

MG ZS Max Hybrid+ (full hybrid)

Renault 5 E-Tech Electric (EV)

Škoda Elroq (EV)

Τάσεις: η ισχυρότερη μέχρι σήμερα παρουσία της ηλεκτροκίνησης

Στη φετινή τελική φάση 6 στα 11 είναι αμιγώς ηλεκτρικά (BYD Atto 2, Geely EX5, Hyundai Inster, Kia EV3, Renault 5, Škoda Elroq). Δύο είναι full hybrid (Chery Tiggo 4, MG ZS Max Hybrid+), ενώ C3 και Grande Panda καλύπτουν όλο το φάσμα (από βενζίνη έως EV). Το Bigster ξεχωρίζει για τη διευρυμένη πολυτεχνολογική προσέγγιση (mHEV, HEV, LPG).

Τι σημαίνει αυτό για τον αγοραστή;

Περισσότερες επιλογές ανάλογα με προφίλ χρήσης, κόστος καυσίμου/φόρτισης και πρόσβαση σε υποδομές. Η πολυτεχνολογία παραμένει ζητούμενο, αλλά η BEV εκπροσώπηση είναι πλέον κυρίαρχη στη shortlist – ένδειξη της κατεύθυνσης της αγοράς.

Πώς θα βγει ο νικητής

Αρχές Δεκεμβρίου: συγκριτική οδήγηση των 11 από τους 27 εκλέκτορες.

15 Δεκεμβρίου 2025: δημόσια ψηφοφορία/ανακοίνωση νικητή στην τελετή απονομής.

Οι υποστηρικτές του θεσμού για φέτος: Auto Fit, Continental (ΕΜΑ Α.Ε.), Ferst και SFi Karting Circuit.

Γιατί μας αφορά (η ελληνική διάσταση)

Ο θεσμός βραβεύει αποκλειστικά νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν το τελευταίο 12μηνο στην Ελλάδα, με κριτήρια που σταθμίζουν ελληνικές συνθήκες (δρόμοι, πόλεις, κόστος καυσίμου/συντήρησης). Γι’ αυτό η διάκριση συχνά αποτελεί χρήσιμο «φίλτρο» για όσους ετοιμάζονται να αγοράσουν αυτοκίνητο μέσα στη νέα χρονιά.

Τι κρατάμε;

11 φιναλίστ αντί για 10 λόγω ισοψηφίας — σπάνιο αλλά… έγινε ξανά.

Έξι αμιγώς ηλεκτρικά στην τελική φάση: η πιο «ηλεκτρική» shortlist έως σήμερα.

Πολυτεχνολογία για κάθε ανάγκη: από full hybrid έως LPG και EV στην ίδια δεκάδα+1.

Καθαρό χρονοδιάγραμμα: δοκιμές στις αρχές Δεκεμβρίου , νικητής στις 15/12/2025 .

Ελληνικό focus: κριτήρια που κοιτούν κόστος χρήσης και πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα.

