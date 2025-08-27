Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Τι συμβαίνει τελικά; – Απάντηση στα fake news

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαψεύδει δημοσίευμα που έκανε λόγο για κλείσιμο και καταγγέλλει fake news. Γιατί τέτοιοι χώροι είναι σημαντικοί και χρειάζονται στήριξη.

Δημοσιεύτηκε ψευδές άρθρο που ισχυριζόταν ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου κλείνει

Το Μουσείο διαβεβαιώνει πως συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του και θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες

Οι φίλοι του Μουσείου εξέφρασαν οργή και συμπαράσταση απέναντι στην παραπληροφόρηση

Η ανάπτυξη κουλτούρας γύρω από την αυτοκινητική ιστορία είναι πολύτιμη για τις επόμενες γενιές και τέτοιοι χώροι χρειάζονται στήριξη

Τι συνέβη

Στις 25 Αυγούστου δημοσιεύτηκε άρθρο που ανέφερε πως το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου σταμάτησε τη λειτουργία του λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Μουσείο, η πληροφορία αυτή είναι εντελώς ψευδής και παραπλανητική. Η διοίκηση δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να αποκατασταθεί η φήμη του οργανισμού.

Το Μουσείο συνεχίζει κανονικά

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι το Μουσείο λειτουργεί κανονικά και παραμένει ανοιχτό στο κοινό, προσφέροντας όπως πάντα μια μοναδική εμπειρία μέσα από τη σπάνια συλλογή αυτοκινήτων και τις δράσεις που διοργανώνει για μικρούς και μεγάλους. Το έργο συνεχίζει να τιμά το όραμα του ιδρυτή του, Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη, ο οποίος κατάφερε να δημιουργήσει έναν μοναδικό χώρο γνώσης και ιστορίας για την αυτοκίνηση στην Ελλάδα.

Οι αντιδράσεις του κόσμου

Η ψευδής είδηση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με πολλούς φίλους του Μουσείου να επικοινωνούν για να εκφράσουν τη λύπη αλλά και τη συμπαράστασή τους. Αυτή η αντίδραση δείχνει πόσο βαθιά έχει ριζώσει στην κοινωνία η αξία τέτοιων πολιτιστικών χώρων.

Η ανάγκη για υπεύθυνη ενημέρωση

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το πρόβλημα της παραπληροφόρησης. Τα fake news μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρή ζημιά σε έναν πολιτιστικό οργανισμό, πλήττοντας την αξιοπιστία του και προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες. Η σωστή δημοσιογραφία απαιτεί επαλήθευση, ακρίβεια και σεβασμό σε θεσμούς που έχουν αποδείξει την αξία τους.

Γιατί έχει σημασία το Μουσείο

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου δεν είναι απλώς ένας εκθεσιακός χώρος με αυτοκίνητα. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι ιστορίας, που φέρνει σε επαφή τον επισκέπτη με την κληρονομιά μιας άλλης εποχής και ταυτόχρονα καλλιεργεί την κουλτούρα της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Η άνθηση τέτοιων χώρων τα τελευταία χρόνια δείχνει τη δίψα του κοινού για γνώση και εμπειρία. Είναι στο χέρι μας να τους στηρίζουμε και να τους διατηρούμε.

Το πλήρες Δελτίο Τύπου του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου

Δελτίο Τύπου ΕΜΑ – 26/08/2025 Στις 25.08.2025 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του περιοδικού NEWSAUTO ένα εντελώς ψευδές και παραπλανητικό άρθρο με τίτλο «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: To τέλος ενός οράματος;», σύμφωνα με το οποίο το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου έχει σταματήσει τη λειτουργία του λόγω οικονομικής δυσπραγίας και αδυναμίας επιβίωσης. Δυστυχώς, τα fake news που αναπαράγει το συγκεκριμένο δημοσίευμα έχουν ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου λόγω της ταχύτατης αναδημοσίευσής του διάφορα sites, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος. Ευνόητο είναι ότι η διοίκηση του Μουσείου θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες προκειμένου, αφενός να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που διέσπειραν τα ψεύδη και αφετέρου να αποκατασταθεί η φήμη του Μουσείου και όποια ζημία υπέστη αυτό εξαιτίας των παραπάνω δημοσιευμάτων. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το κοινό μας ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου είναι ανοιχτό και λειτουργεί προσφέροντας, όπως πάντα, στους επισκέπτες του μία μοναδική αισθητική εμπειρία μέσα από τη γνωριμία με τη σπάνια συλλογή αυτοκινήτων που διαθέτει και τις δράσεις που διοργανώνει για μικρούς και μεγάλους. Με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στο όραμα του ιδρυτή του, Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη, ο οποίος, με πρωτοπόρο πνεύμα, πάθος και αδιάκοπο πείσμα, κατόρθωσε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν πολύτιμο θύλακα γνώσης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης για τις επόμενες γενιές. Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους φίλους του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, οι οποίοι, αναστατωμένοι από την ψευδή είδηση διακοπής της λειτουργίας του, επικοινωνούν ασταμάτητα μαζί μας, εκφράζοντας την οργή, τη λύπη και τη συμπαράστασή τους για το γεγονός αυτό. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου θα έχει τις πόρτες του ανοιχτές στο κοινό του, με την ποιότητα που δημιούργησε ο ιδρυτής του και διατηρούν τα παιδιά του αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που επιθυμεί να προσφέρει στους επισκέπτες του.

Τι κρατάμε;

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου λειτουργεί κανονικά και παραμένει ανοιχτό στο κοινό.

Η διοίκηση θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις.

Οι αντιδράσεις του κόσμου δείχνουν τη σημασία που έχει ο θεσμός για την κοινωνία.

Η ανάπτυξη της αυτοκινητικής κουλτούρας στην Ελλάδα χρειάζεται στήριξη, υπεύθυνη ενημέρωση και σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

