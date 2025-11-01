quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελβετός με ηλεκτρικό πατίνι ξεφεύγει από καταδίωξη με 110 km/h και καταλήγει πάνω σε τραμ

ΣΑΒΒΑΤΟ | 01.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
elvetos-me-ilektriko-patini-xefevgei-apo-katadioxi-me-110-km-h-kai-kataligei-pano-se-tram-781515

Χαμός στη Ζυρίχη, μετρήσεις αποκάλυψαν ότι το πειραγμένο πατίνι έπιανε 5 φορές το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας!

Σε μια εποχή που τα ηλεκτρικά πατίνια αποτελούν σύμβολο βιώσιμης μετακίνησης και αστικής ευελιξίας, ένα περιστατικό στη Ζυρίχη ήρθε να θυμίσει πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει το «tuning» σε αυτά. Η Stadtpolizei Zürich αποκάλυψε ότι οδηγός e-πατινιού κινούνταν με ταχύτητα έως 110 km/h, δηλαδή πέντε φορές πάνω από το νόμιμο όριο των 20 km/h, μέσα στην πόλη.

Η απίστευτη καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Kreis 4 της Ζυρίχης. Όταν η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει τον οδηγό για έλεγχο, ο 49χρονος άνδρας επιτάχυνε και διέφυγε με το ηλεκτρικό του πατίνι, περνώντας ανάμεσα από αυτοκίνητα.

Η καταδίωξη διήρκεσε λίγα λεπτά και κατέληξε όταν ο οδηγός προσέκρουσε πάνω σε τραμ. Παρά την πτώση, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

«Πειραγμένο» όχημα και μέτρηση-σοκ

Η αστυνομία μετέφερε το πατίνι για τεχνικό έλεγχο. Εκεί διαπιστώθηκε πως το όχημα είχε παράνομα τροποποιηθεί: το εργοστασιακό όριο ταχύτητας των 20 km/h είχε παρακαμφθεί, επιτρέποντάς του να φτάσει σε μετρημένη τελική 110 km/h.

Η μέτρηση έγινε με ειδική φορητή roller-συσκευή της αστυνομίας, που χρησιμοποιείται για να ελέγχει ηλεκτρικά οχήματα ύποπτα για «tuning». Πρόκειται για διαδικασία παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται στα συνεργεία δυναμομέτρησης, αλλά ειδικά προσαρμοσμένη για e-ποδήλατα και e-πατίνια.

Νομικές συνέπειες και δημόσια κατακραυγή

Ο οδηγός παραπέμφθηκε στη δημόσια εισαγγελία του καντονιού Ζυρίχης, ενώ το σκούτερ κατασχέθηκε. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, με την αστυνομία να δημοσιοποιεί φωτογραφίες και βίντεο, ώστε να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον κίνδυνο που κρύβουν τα «πειραγμένα» ηλεκτρικά μέσα μικροκινητικότητας.

Η Stadtpolizei σημείωσε ότι τέτοιες τροποποιήσεις «όχι μόνο παραβιάζουν τη νομοθεσία, αλλά μετατρέπουν ένα μέσο αστικής μετακίνησης σε εν δυνάμει φονικό όχημα».

Τι κρατάμε

  • Ο οδηγός κινούνταν με 110 km/h σε όριο 20 km/h, εντός πόλης.

  • Το πατίνι είχε παράνομα τροποποιηθεί με αφαίρεση ηλεκτρονικού περιοριστή.

  • Η αστυνομία χρησιμοποίησε κινητή roller συσκευή για τη μέτρηση της ταχύτητας.

  • Ο οδηγός συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη της Ζυρίχης.

  • Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη ρύθμιση των e-πατινιών στην Ευρώπη.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ηλεκτρικό πατίνι
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-marka-pou-echei-pio-afosiomeno-koino-akomi-kai-apo-tin-toyota-ti-leei-episimi-erevna-778024

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η μάρκα που έχει πιο αφοσιωμένο κοινό ακόμη και από την Toyota – Τι λέει επίσημη έρευνα;
synagermos-apo-to-afentiko-tis-ford-poies-poliseis-aftokiniton-tha-pesoun-stis-mises-756963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.10.2025

Συναγερμός από το αφεντικό της Ford: Ποιες πωλήσεις αυτοκινήτων θα πέσουν στις μισές;
kataskevastike-i-teleftaia-monada-tou-thrylikou-ford-pou-agapisame-777197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε
poia-megali-marka-prochora-se-1-000-apolyseis-prosopikou-aitia-oi-chamiles-poliseis-ilektrikon-775501

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.09.2025

Ποια μεγάλη μάρκα προχωρά σε 1.000 απολύσεις προσωπικού; – Αιτία οι χαμηλές πωλήσεις ηλεκτρικών
to-ford-focus-epistrefei-os-suv-774655

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.09.2025

Το Ford Focus επιστρέφει ως SUV;
i-drasi-gemiste-ena-ford-kante-ti-diafora-stin-ellada-773969

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.09.2025

Η δράση «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» στην Ελλάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις