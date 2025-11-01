Ελβετός με ηλεκτρικό πατίνι ξεφεύγει από καταδίωξη με 110 km/h και καταλήγει πάνω σε τραμ

Χαμός στη Ζυρίχη, μετρήσεις αποκάλυψαν ότι το πειραγμένο πατίνι έπιανε 5 φορές το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας!

Σε μια εποχή που τα ηλεκτρικά πατίνια αποτελούν σύμβολο βιώσιμης μετακίνησης και αστικής ευελιξίας, ένα περιστατικό στη Ζυρίχη ήρθε να θυμίσει πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει το «tuning» σε αυτά. Η Stadtpolizei Zürich αποκάλυψε ότι οδηγός e-πατινιού κινούνταν με ταχύτητα έως 110 km/h, δηλαδή πέντε φορές πάνω από το νόμιμο όριο των 20 km/h, μέσα στην πόλη.

Η απίστευτη καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Kreis 4 της Ζυρίχης. Όταν η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει τον οδηγό για έλεγχο, ο 49χρονος άνδρας επιτάχυνε και διέφυγε με το ηλεκτρικό του πατίνι, περνώντας ανάμεσα από αυτοκίνητα.

Η καταδίωξη διήρκεσε λίγα λεπτά και κατέληξε όταν ο οδηγός προσέκρουσε πάνω σε τραμ. Παρά την πτώση, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

«Πειραγμένο» όχημα και μέτρηση-σοκ

Η αστυνομία μετέφερε το πατίνι για τεχνικό έλεγχο. Εκεί διαπιστώθηκε πως το όχημα είχε παράνομα τροποποιηθεί: το εργοστασιακό όριο ταχύτητας των 20 km/h είχε παρακαμφθεί, επιτρέποντάς του να φτάσει σε μετρημένη τελική 110 km/h.

Η μέτρηση έγινε με ειδική φορητή roller-συσκευή της αστυνομίας, που χρησιμοποιείται για να ελέγχει ηλεκτρικά οχήματα ύποπτα για «tuning». Πρόκειται για διαδικασία παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται στα συνεργεία δυναμομέτρησης, αλλά ειδικά προσαρμοσμένη για e-ποδήλατα και e-πατίνια.

Νομικές συνέπειες και δημόσια κατακραυγή

Ο οδηγός παραπέμφθηκε στη δημόσια εισαγγελία του καντονιού Ζυρίχης, ενώ το σκούτερ κατασχέθηκε. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, με την αστυνομία να δημοσιοποιεί φωτογραφίες και βίντεο, ώστε να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον κίνδυνο που κρύβουν τα «πειραγμένα» ηλεκτρικά μέσα μικροκινητικότητας.

Η Stadtpolizei σημείωσε ότι τέτοιες τροποποιήσεις «όχι μόνο παραβιάζουν τη νομοθεσία, αλλά μετατρέπουν ένα μέσο αστικής μετακίνησης σε εν δυνάμει φονικό όχημα».

Τι κρατάμε