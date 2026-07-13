Ένα ηλεκτρικό Ford σάρωσε στην ανάβαση του Goodwood (Video)

Λίγες εβδομάδες μετά τον θρίαμβό του στο Pikes Peak, το «κτήνος» της Ford πέρασε σαν ηλεκτρικός… τυφώνας κι από το Goodwood

Το Goodwood Festival of Speed 2026 ολοκληρώθηκε, με αγωνιστικά πρωτότυπα, hypercars και ιστορικά μοντέλα να δίνουν για άλλη μια χρονιά τον καλύτερό τους εαυτό στην ιστορική ανάβαση. Ωστόσο, ο απόλυτος νικητής δεν ήταν κάποιο μονοθέσιο ή εξωτικό supercar, αλλά μια ιδιαίτερη ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E, η οποία σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο.

Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο Romain Dumas, ο οποίος συνέχισε την εντυπωσιακή του παράδοση στο Goodwood. Ο Γάλλος οδηγός κατέκτησε την πρώτη θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προσθέτοντας παράλληλα την πέμπτη συνολική του νίκη στον θεσμό.

Με φόρα από το Pikes Peak

Το αυτοκίνητο που χάρισε τη νίκη στη Ford δεν ήταν μια συμβατική Mustang Mach-E παραγωγής. Πρόκειται για τη Super Mustang Mach-E, ένα ειδικά εξελιγμένο ηλεκτρικό πρωτότυπο που παρουσιάστηκε πέρυσι και σχεδιάστηκε αρχικά για τη θρυλική ανάβαση Pikes Peak International Hill Climb. Μάλιστα, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το Goodwood, ο Dumas είχε οδηγήσει το ίδιο αυτοκίνητο στη νίκη στο περίφημο Race to the Clouds, ολοκληρώνοντας την εμβληματική διαδρομή σε 8:18.202.

Στον τελικό Shoot-Out Final του Goodwood, ο Γάλλος πέτυχε χρόνο 41,98 δευτερολέπτων, ο οποίος αποδείχθηκε αξεπέραστος από όλους τους αντιπάλους του.

Ταχύτερη ακόμη και από τη νέα Formula E Gen4

Η επίδοση της Ford αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι κατάφερε να αφήσει πίσω της ακόμη και ένα μονοθέσιο Formula E Gen4. Το ηλεκτρικό αγωνιστικό της Formula E, με οδηγό τον Daniel Ticktum, ολοκλήρωσε την ανάβαση σε 42,46 δευτερόλεπτα, μένοντας σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τη Super Mustang Mach-E.

Παρότι στον τελικό συμμετείχαν αρκετά εντυπωσιακά αγωνιστικά αυτοκίνητα, κανένα δεν μπόρεσε να πλησιάσει τις επιδόσεις των δύο ηλεκτρικών πρωταγωνιστών. Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε ο Alex Summers με το ιστορικό Shadow-Chevrolet DN4 Can-Am του 1974, σημειώνοντας χρόνο 46,31 δευτερολέπτων. Μόλις 0,01 δευτερόλεπτο πίσω του τερμάτισε ο Johan Kristoffersson με ένα Volkswagen Polo RallyCross.

Από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα της διοργάνωσης ήταν και το ιδιαίτερο Subaru Brataroo 9500 Turbo του Travis Pastrana, το οποίο ξεσήκωσε το κοινό και ολοκλήρωσε την ανάβαση σε 46,77 δευτερόλεπτα.

Παρούσα και η BMW με τη νέα γενιά M

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η παρουσία της BMW, η οποία έφερε στο Goodwood το ολοκαίνουργιο M Concept Neue Klasse. Το πρωτότυπο προαναγγέλλει τη μελλοντική αμιγώς ηλεκτρική BMW M3, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τη νέα εποχή των μοντέλων υψηλών επιδόσεων της εταιρείας. Δίπλα του βρέθηκαν δύο ιστορικά μοντέλα που γιόρτασαν τα 40 χρόνια της ονομασίας M3: η εμβληματική BMW E30 M3 του 1986, που δημιουργήθηκε ως έκδοση homologation, και η συλλεκτική BMW E92 M3 GTS του 2011, η οποία κατασκευάστηκε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Το φετινό Goodwood επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με κορυφαίες επιδόσεις. Η Super Mustang Mach-E απέδειξε στην πράξη πως ένα ειδικά εξελιγμένο ηλεκτρικό αγωνιστικό μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα πιο προηγμένα μονοθέσια της Formula E, χαρίζοντας στη Ford μία ακόμη σημαντική διάκριση στο ιστορικό Goodwood FOS.

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