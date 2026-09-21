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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένα ηλεκτρικό Toyota κέρδισε τον τίτλο “Αυτοκίνητο Ρυμούλκησης της Χρονιάς” – Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.09.2026
Autotypos Team
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Με τον νέο του τίτλο, το ηλεκτρικό μοντέλο της Toyota επιβεβαίωσε πως είναι ένα SUV ιδανικό για υπαίθριες δραστηριότητες και περιπέτεια

Η νέα Toyota bZ4X Touring κέρδισε τον τίτλο Towcar of the Year 2027, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα ηλεκτρικό SUV ιδανικό για περιπέτειες. Το βραβείο απονεμήθηκε από το Caravan and Motorhome Club σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Royal Automobile Club την Παρασκευή.

Η τετρακίνητη έκδοση bZ4X Touring επικράτησε στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία για ρυμούλκηση τροχόσπιτων βάρους από 1.500 έως 1.600 κιλά. Ξεπέρασε έναν μεγάλο αριθμό ανταγωνιστών που διέθεταν υβριδικά συστήματα βενζίνης και πετρελαίου, plug-in hybrid, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Τι είπαν οι κριτές

Ανακοινώνοντας τη νίκη, οι κριτές σημείωσαν: «…το bZ4X Touring είναι ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο – ολοκλήρωσε τη δοκιμή 0-60 μιλίων/ώρα (0-97 km/h) σε μόλις 7,55 δευτερόλεπτα με το τροχόσπιτο συνδεδεμένο, κάτι που σημαίνει ότι έχει επιδόσεις συγκρίσιμες με πολύ ακριβότερα μοντέλα. Το φρενάρισμα ήταν εντυπωσιακά ελεγχόμενο και το αυτοκίνητο συμπεριφερόταν εξαιρετικά – ευέλικτο αλλά σταθερό».

Η Toyota υποβλήθηκε στο πλήρες πρόγραμμα αξιολόγησης των βραβείων, με ενδελεχή έλεγχο των επιδόσεων ρυμούλκησης και της πρακτικότητας, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών στην πίστα του κέντρου δοκιμών UTAC Millbrook.

Μεγαλύτερος χώρος και ικανότητες εκτός δρόμου

Η bZ4X Touring εντάχθηκε το καλοκαίρι στη διαρκώς αναπτυσσόμενη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Toyota, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στη σειρά του καθιερωμένου SUV bZ4X. Το αυξημένο μήκος της αυξάνει τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών σχεδόν κατά 50%, ενώ οι στάνταρ μπάρες οροφής μπορούν να υποστηρίξουν έως 80 κιλά.

Η τετρακίνητη έκδοση Excel διαθέτει ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά. Η αυθεντική τετρακίνητη συμπεριφορά υποστηρίζεται από το σύστημα X-MODE της Toyota, που προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, καθώς και από τα συστήματα Grip Control και Downhill Assist Control.

Σχεδίαση για υπαίθρια χρήση

Η σχεδίαση του bZ4X Touring αντανακλά τον χαρακτήρα του για αποδράσεις στην ύπαιθρο. Η τετρακίνητη έκδοση εξοπλίζεται με προστατευτικές ποδιές, ματ μαύρες ζάντες 20 ιντσών και φαρδιές ποδιές θόλων. Η δύναμη για τη ρυμούλκηση προέρχεται από το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που περιλαμβάνει μπαταρία 74,7 kWh και έναν επιπλέον πίσω κινητήρα 167 kW.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 376 ίππους (380 DIN hp) με μέγιστη ροπή 268,6 Nm, ενώ η επίσημη αυτονομία στο συνδυασμένο κύκλο WLTP για την τετρακίνητη έκδοση ανέρχεται έως 297 μίλια (478 km). Χάρη στην προετοιμασία της μπαταρίας και τη διαχείριση θερμοκρασίας, η ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε 28 λεπτά (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες).

Στην Ελλάδα, το νέο Toyota bZ4X Touring είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις:

  • bZ4X Touring STYLE PLUS – Από 47.200 ευρώ ή 431,28 ευρώ/ μήνα
  • bZ4X Touring LOUNGE – Από 54.500 ευρώ ή 497,99 ευρώ/ μήνα
  • bZ4X Touring LOUNGE PLUS – Από 55.000 ευρώ ή 502,55 ευρώ /μήνα
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Tags
#SUV#Toyota#Toyota bZ4X#Toyota bZ4X Touring#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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