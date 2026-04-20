EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένα θρυλικό μοντέλο επιστρέφει με V8 κινητήρα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.04.2026
Autotypos Team
ena-thryliko-montelo-epistrefei-me-v8-kinitira-799940

Στα σκαριά βρίσκεται ο διάδοχος ενός θρυλικού αυτοκινήτου που ο Jeremy Clarkson είχε αποκαλέσει κάποτε «σπουδαίο βρετανικό muscle car»

Μετά από ένα διάλειμμα δεκαετιών, η βρετανική Jensen ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο Interceptor GTX. Πρόκειται για τον διάδοχο του Jensen Interceptor, ενός βρετανικού grand tourer που έμεινε στην παραγωγή από το 1966 μέχρι το 1976 και είχε καταφέρει να «κερδίσει» τον, γνωστό για τα αιχμηρά του σχόλια, Jeremy Clarkson.

Το νέο GTX δεν είναι απλά μια ανανέωση, ούτε κάποιου τύπου restomod του αυθεντικού Interceptor, αλλά ένα εντελώς νέο μοντέλο που φτιάχτηκε από το μηδέν και θέλει να μαγέψει το κοινό με την ποιότητα κατασκευής του και την αναλογική οδηγική εμπειρία που θα προσφέρει.

Πολυτελές grand tourer φτιαγμένο «στο χέρι»

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο grand tourer βασίζεται σε αλουμινένιο σασί και διαθέτει χειροποίητο αλουμινένιο αμάξωμα. Η κίνηση προέρχεται από έναν ειδικά σχεδιασμένο V8 κινητήρα, με την Jensen να μην έχει δώσει ακόμα πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και την ισχύ του. Ωστόσο, πηγές του Autocar κάνουν λόγο για έναν ατμοσφαιρικό V8 6,2 λίτρων που θα προέρχεται από Chevrolet Corvette.

Στόχος της Jensen με το νέο Interceptor GTX είναι να προσφέρει την απόλυτη αναλογική εμπειρία, με τον Jeff Qvale, γιό του αείμνηστου Kjell Qvale, πρώην ιδιοκτήτη της Jensen, να θέλει να συνεχίσει το έργο του πατέρα του.

«Για μένα, αυτό το project αυτό είναι πολύ προσωπικό. Η Jensen ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του πατέρα μου και της οικογένειάς μας. Χειροποίητο με την υψηλότερη ποιότητα, το Jensen Interceptor GTX θα θέσει νέα πρότυπα και θα προσφέρει την καθαρή, υψηλής απόδοσης, εξαιρετικά αναλογική εμπειρία οδήγησης που αναζητούν τώρα οι πιο απαιτητικοί πελάτες», δήλωσε ο Qvale.

Στόχος η αναλογική εμπειρία

Η Jensen φαίνεται πως στοχεύει να φτιάξει ένα μοντέλο που θα ισορροπεί ιδανικά μεταξύ άνεσης και οδηγικής απόλαυσης, με όλα να δείχνουν πως ένα πολυτελές εσωτερικό και ένα κομψό κουστούμι που από μέσα θα κρύβει έναν «βάρβαρο» V8 κινητήρα συνδεδεμένο πιθανόν σε ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ανεξάρτητα από την τελική επιλογή κινητήρα, είναι ξεκάθαρο πως δίνεται έμφαση σε μια παραδοσιακή «καθαρή» αναλογική εμπειρία οδήγησης.

«Εξήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του αρχικού Jensen Interceptor, το Jensen Interceptor GTX του 2026 συνδυάζει την παραδοσιακή κατασκευή και τη σύγχρονη τεχνολογία για να επιβάλει με σιγουριά τον δικό του σύγχρονο χαρακτήρα», δήλωσε ο David Duerden, διευθύνων σύμβουλος της Jensen International. «Ανυπομονούμε να αποκαλύψουμε το πρώτο μας πρωτότυπο πολύ σύντομα: μια ειδική έκδοση προπαραγωγής, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, που θα ανεβάσει τους παλμούς και θα οδηγήσει την Jensen σε νέα εδάφη».

Η ιδέα ακούγεται ωραία στα χαρτιά, ωστόσο, πρόκειται για ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο για μια εταιρεία που δεν έχει παρουσιάσει νέο μοντέλο εδώ και 6 δεκαετίες. Θα καταφέρει το νέο Interceptor GTX να γίνει ένα από τα πιο hot νέα μοντέλα περιορισμένης παραγωγής ή θα είναι απλά ένα flop; Ίδωμεν…

Το Interceptor GTX θα κάνει την εμφάνισή του μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ως ένα «ultra-high-performance special» μοντέλο προπαραγωγής.

Tι κρατάμε:

  • Το νέο Jensen Interceptor GTX έρχεται να συνεχίσει την παράδοση του Interceptor
  • Πρόκειται για ένα βρετανικό grand tourer με κινητήρα V8 που είχε «κερδίσει» τον Jeremy Clarkson
  • Ο γιός του αείμνηστου Kjell Qvale θέλει να συνεχίσει το έργο του πατέρα του
  • Το Interceptor GTX θα κάνει το ντεμπούτο του στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε μορφή προπαραγωγής

Φωτογραφίες: Car-Iconics.com

#Chevrolet Corvette#Jensen#Jeremy Clarkson#muscle car#restomod#V8 κινητήρας
Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-aftokinito-pou-espase-ola-ta-rekor-einai-to-pio-grigoro-sto-0-100-km-h-molis-168-sec-789552

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.01.2026

Το αυτοκίνητο που έσπασε όλα τα ρεκόρ: Είναι το πιο γρήγορο στο 0-100 km/h – Μόλις 1,68 sec
supercar-bike-se-avli-pou-ligo-prin-epaizan-paidia-ti-eftaixe-788275

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.01.2026

Supercar μπήκε σε αυλή που λίγο πριν έπαιζαν παιδιά – Τι έφταιξε;
i-marka-pou-den-perimename-tha-sosei-ta-supercars-783699

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.11.2025

Η μάρκα που δεν περιμέναμε θα σώσει τα supercars
krima-ki-adiko-pente-supercars-vrazoun-meta-apo-fotia-sto-fortigo-pou-ta-metefere-776047

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.09.2025

Κρίμα κι άδικο: Πέντε supercars «βράζουν» μετά από φωτιά στο φορτηγό που τα μετέφερε
i-corvette-zr1x-espase-rekor-sto-nurburgring-alla-den-xerei-an-prepei-na-chairetai-video-769710

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Η Corvette ZR1X έσπασε ρεκόρ στο Nurburgring, αλλά δεν ξέρει αν πρέπει να χαίρεται (video)
poso-tha-dinate-gia-afti-tin-athanati-mercedes-tou-1985-me-29-000-km-799621

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.04.2026

Πόσο θα δίνατε για αυτή την αθάνατη Mercedes του 1985 με 29.000 km;

